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Lelio Donato

Perché Salernitana-Team Altamura comincia in ritardo: il motivo del rinvio del calcio d'inizio

La partita del campionato di Serie C tra Salernitana e Team Altamura inizia con qualche minuto di ritardo: il motivo del rinvio.

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Salernitana-Team Altamura è iniziata con dieci minuti di ritardo.

La gara era inizialmente in programma per le ore 20.30 di lunedì 23 marzo ma il fischio d'inizio è stato posticipato.

Perché Salernitana-Team Altamura inizia in ritardo?

  • SALERNITANA-TEAM ALTAMURA INIZIA IN RITARDO: IL MOTIVO

    A causare lo slittamento del calcio d'inizio di Salernitana-Team Altamura è stato un problema al Football Video Support.

    La gara è poi comunque regolarmente iniziata alle ore 20.40, ovvero dieci minuti dopo l'orario previsto.

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