Salernitana-Team Altamura è iniziata con dieci minuti di ritardo.
La gara era inizialmente in programma per le ore 20.30 di lunedì 23 marzo ma il fischio d'inizio è stato posticipato.
Perché Salernitana-Team Altamura inizia in ritardo?
Salernitana-Team Altamura è iniziata con dieci minuti di ritardo.
La gara era inizialmente in programma per le ore 20.30 di lunedì 23 marzo ma il fischio d'inizio è stato posticipato.
Perché Salernitana-Team Altamura inizia in ritardo?
A causare lo slittamento del calcio d'inizio di Salernitana-Team Altamura è stato un problema al Football Video Support.
La gara è poi comunque regolarmente iniziata alle ore 20.40, ovvero dieci minuti dopo l'orario previsto.