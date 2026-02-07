Perché Rugani non gioca Fiorentina-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza

La Fiorentina si ritrova davanti all’ennesimo bivio della sua travagliata stagione.
La compagine gigliata, nel ventiquattresimo turno di campionato, affronta all’Artemio Franchi il Torino in una sfida nella quale non sono ammessi margini di errore.
I viola si sono infatti presentati all’appuntamento da terzultimi ed hanno bisogno di fare bottino pieno, per rendere un po’ più in discesa la strada che conduce ad una complicata salvezza.
Per l’occasione, Paolo Vanoli deve rinunciare ad uno dei nuovi arrivati nel corso della sessione invernale di calciomercato: Daniele Rugani: il motivo dell’esclusione dell’ex Juventus.