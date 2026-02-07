Perché Rugani non gioca Fiorentina-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza

A fermare Daniele Rugani è un problema fisico che lo costringe ai box da ormai oltre un mese.

Il nuovo centrale gigliato, a fine dicembre, ha riportato una lesione di media entità al gemello mediale del polpaccio destro e da quando è approdato alla Fiorentina ha sempre svolto lavoro personalizzato.

Per lui dunque debutto in viola rimandato.