Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH55-REAL MADRID-JUVENTUSAFP
Leonardo Gualano

Perché Rugani non gioca Fiorentina-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza

Daniele Rugani non sarà tra i protagonisti di Fiorentina-Torino: il motivo dell’assenza dell’ex difensore della Juventus.

Pubblicità

La Fiorentina si ritrova davanti all’ennesimo bivio della sua travagliata stagione.

La compagine gigliata, nel ventiquattresimo turno di campionato, affronta all’Artemio Franchi il Torino in una sfida nella quale non sono ammessi margini di errore.

I viola si sono infatti presentati all’appuntamento da terzultimi ed hanno bisogno di fare bottino pieno, per rendere un po’ più in discesa la strada che conduce ad una complicata salvezza.

Per l’occasione, Paolo Vanoli deve rinunciare ad uno dei nuovi arrivati nel corso della sessione invernale di calciomercato: Daniele Rugani: il motivo dell’esclusione dell’ex Juventus.

  • RUGANI IN PANCHINA? È CONVOCATO?

    Daniele Rugani, in occasione di Fiorentina-Torino, non siederà nemmeno in panchina.

    L’ex difensore della Juventus infatti, non è stato convocato per la sfida.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ RUGANI NON GIOCA FIORENTINA-TORINO

    A fermare Daniele Rugani è un problema fisico che lo costringe ai box da ormai oltre un mese.

    Il nuovo centrale gigliato, a fine dicembre, ha riportato una lesione di media entità al gemello mediale del polpaccio destro e da quando è approdato alla Fiorentina ha sempre svolto lavoro personalizzato.

    Per lui dunque debutto in viola rimandato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

    Contro il Torino dunque, Paolo Vanoli si affida alla consueta coppia centrale difensiva, che nelle ultime settimane ha avuto un rendimento poco esaltante, composta da Pongracic e Comuzzo.

    Questa la formazione ufficiale dei viola contro i granata:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

Serie A
Como crest
Como
COM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Bologna crest
Bologna
BOL
0