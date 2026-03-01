Perché Rugani non gioca con la Fiorentina e non ha ancora debuttato: quando sarà l'esordio dell'ex juventino

Daniele Rugani sapeva già che le sue prime settimane alla Fiorentina non sarebbero state semplici. E non solo per la situazione di classifica della sua nuova squadra, costretta a convivere con lo spettro della retrocessione praticamente dall'inizio della stagione.
Arrivato dalla Juventus nelle ultime ore del mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, Rugani non è ancora sceso in campo. Zero le presenze con la squadra di Paolo Vanoli, zero i minuti collezionati.
Come sta Rugani e perché non ha ancora esordito con la maglia della Fiorentina? La situazione dell'ex bianconero e quando si potrà finalmente vedere in campo.