Rugani FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Rugani non gioca con la Fiorentina e non ha ancora debuttato: quando sarà l'esordio dell'ex juventino

L'ex difensore della Juventus, arrivato durante il mercato di gennaio per aiutare una squadra in pesante difficoltà, non ha ancora disputato un minuto a Firenze: il motivo.

Daniele Rugani sapeva già che le sue prime settimane alla Fiorentina non sarebbero state semplici. E non solo per la situazione di classifica della sua nuova squadra, costretta a convivere con lo spettro della retrocessione praticamente dall'inizio della stagione.

Arrivato dalla Juventus nelle ultime ore del mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, Rugani non è ancora sceso in campo. Zero le presenze con la squadra di Paolo Vanoli, zero i minuti collezionati.

Come sta Rugani e perché non ha ancora esordito con la maglia della Fiorentina? La situazione dell'ex bianconero e quando si potrà finalmente vedere in campo.

  • PERCHÉ RUGANI NON HA ANCORA ESORDITO CON LA FIORENTINA

    Rugani è arrivato alla Fiorentina da infortunato: questo è il motivo della costante indisponibilità dell'ex giocatore della Juventus ed ecco perché Vanoli, fino a questo momento, non ha mai potuto contare veramente su di lui.

    Juventus-Roma di fine dicembre: questa è la partita in cui Rugani è stato costretto a fermarsi, dopo essere peraltro rientrato da un altro infortunio. Contro i giallorossi è entrato nella parte finale della gara, ha riportato un serio guaio muscolare e questo lo ha condizionato fino a oggi.

    "Daniele Rugani - comunicava la Juventus in quell'occasione - a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero".

  • LE PAROLE ALLA PRESENTAZIONE

    Rugani è stato presentato dalla Fiorentina solo in un secondo momento, il 17 febbraio. E in conferenza stampa ha parlato anche delle proprie condizioni fisiche, preannunciando il ritorno quantomeno in panchina per il derby contro il Pisa di lunedì 23.

    “Vengo da un momento complicato, negli ultimi dieci giorni ho fatto sedute doppie per essere a disposizione. Dovrei essere pronto per dare una mano con il Pisa, ogni giorno che passa sto meglio anche grazie allo staff”.

  • IN PANCHINA COL PISA

    Le previsioni di Rugani si sono tramutate in realtà: l'ex bianconero è effettivamente tornato in panchina contro il Pisa, tornando a respirare l'odore di un terreno di gioco di Serie A pur senza scendere in campo neppure per un minuto.

    Tribuna invece qualche giorno dopo per Rugani, che ha assistito da semplice tifoso al ko - pesante, ma ininfluente - in Conference League contro lo Jagiellonia. Il motivo? La Fiorentina non lo ha inserito nella lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della competizione.

    La sostanza, dunque, è chiara: Rugani è a tutti gli effetti a disposizione ed è abile e arruolabile per giocare i suoi primi minuti da dicembre a oggi.

  • CONVOCATO CONTRO L'UDINESE

    Rugani è stato convocato anche per la prossima partita di campionato della Fiorentina: quella che gli uomini di Vanoli giocheranno lunedì 2 febbraio, sempre in posticipo, al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

    L'ex bianconero naturalmente non giocherà titolare al centro della difesa viola: la sua speranza è comunque quella di entrare in campo dalla panchina, nella ripresa o nel finale, giocando i primi minuti dall'arrivo a Firenze.

