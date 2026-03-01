Perché Rugani non gioca con la Fiorentina e non ha ancora debuttato: quando sarà l'esordio dell'ex juventino

Rugani è arrivato alla Fiorentina da infortunato: questo è il motivo della costante indisponibilità dell'ex giocatore della Juventus ed ecco perché Vanoli, fino a questo momento, non ha mai potuto contare veramente su di lui.

Juventus-Roma di fine dicembre: questa è la partita in cui Rugani è stato costretto a fermarsi, dopo essere peraltro rientrato da un altro infortunio. Contro i giallorossi è entrato nella parte finale della gara, ha riportato un serio guaio muscolare e questo lo ha condizionato fino a oggi.

"Daniele Rugani - comunicava la Juventus in quell'occasione - a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero".