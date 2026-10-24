Perché Rrahmani, Lobotka, Neres, Alisson Santos, Svilar, Kone, Pellegrini e Dybala non giocano Napoli-Roma: chi è convocato e chi infortunato

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Napoli-Roma è il match più atteso dell'ottava giornata ma, sia da una parte che dall'altra, non mancano le assenze pesanti.
Nell'undici titolare schierato da Allegri, ad esempio non figurano Rrahmani, Lobotka e Neres. Mentre in quello di Gasperini non ci sono pezzi da novanta come Svilar, Koné e Dybala oltre al giovane Lulli.
Ma perché? Chi di questi giocatori va in panchina e chi è indisponibile per infortunio?