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Lelio Donato

Perché Rrahmani, Lobotka, Neres, Alisson Santos, Svilar, Kone, Pellegrini e Dybala non giocano Napoli-Roma: chi è convocato e chi infortunato

Serie A
Napoli vs Roma
Napoli
Roma

Assenze pesanti da una parte e dall'altra nelle formazioni di Napoli-Roma per il big-match dell'ottava giornata di Serie A. Ma perché Rrhamani, Lobotka, Konè e Dybala non giocano? Sono in panchina?

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Napoli-Roma è il match più atteso dell'ottava giornata ma, sia da una parte che dall'altra, non mancano le assenze pesanti.

Nell'undici titolare schierato da Allegri, ad esempio non figurano Rrahmani, Lobotka e Neres. Mentre in quello di Gasperini non ci sono pezzi da novanta come Svilar, Koné e Dybala oltre al giovane Lulli.

Ma perché? Chi di questi giocatori va in panchina e chi è indisponibile per infortunio?

  • SVILAR OUT

    Tra i pali della Roma non c'è il portiere titolare.

    Mile Svilar si è infortunato qualche settimana fa e ha già saltato due gare di campionato e due di Champions League.

    Contro il Napoli dunque tocca ancora a Gollini difendere la porta giallorossa mentre Svilar rientrerà tra un mese circa.

  • DE BRUYNE 'PANCHINA' LOBOTKA

    A centrocampo, per la seconda partita consecutiva, nel Napoli non ci sarà Lobotka.

    Il regista slovacco è regolarmente a disposizione ma Allegri ha voluto confermare Kevin De Bruyne nel ruolo di regista.

    Lobotka parte dalla panchina così come Rrahmani. Il difensore, febbricitante, non è al top dunque resta fuori: al suo posto gioca Badiashile con Rafa Marin.

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  • NERES E ALISSON SANTOS INFORTUNATI

    Scelte quasi obbligate per il Napoli invece in attacco.

    Sono attualmente fermi ai box per infortunio i brasiliani Alisson Santos e Neres, mentre è rientrato Vergara che però inizia in panchina.

    Il tridente di Allegri per la sfida contro la Roma è formato da Politano, Hojlund e Lang. Alisson Santos e Neres rientreranno entrambi dopo la sosta.

    Assenti per infortunio nel Napoli anche Buongiorno in difesa e il giovane Favasuli.

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  • GLI ASSENTI DELLA ROMA

    Oltre a Svilar, Gasperini deve rinunciare ad altri due pezzi da novanta.

    In mezzo al campo nella Roma non c'è Manu Koné. Il francese si è fatto male contro il Real Madrid e tornerà dopo la sosta.

    Imminente invece il rientro in gruppo di Paulo Dybala che potrebbe essere convocato già per il turno infrasettimanale. Ma a Napoli non ci sarà.

    Si è infine fermato pure Lorenzo Pellegrini, il cui stop per un problema muscolare piuttosto serio dovrebbe tenerlo fuori un paio di mesi.

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