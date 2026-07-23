Perché Romero può diventare l'obiettivo principale dell'Inter sul mercato: la difesa da sistemare, la rottura col Tottenham e la scelta per il dopo Dumfries

E se il grande colpo dell'Inter in questa sessione di calciomercato fosse un difensore centrale?
I nerazzurri inizialmente avevano stanziato la maggior parte del budget per acquistare il sostituto di Denzel Dumfries sulla fascia destra.
Ora però qualcosa sembra cambiato. L'Inter infatti sta sondando il mercato alla ricerca di nuove soluzioni per il ruolo di esterno ma, soprattutto, pensa a rinforzare la difesa con un profilo di grande esperienza.
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Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Cristian Romero, protagonista con l'Argentina ai Mondiali ma in uscita dal Tottenham.