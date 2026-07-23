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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Perché Romero può diventare l'obiettivo principale dell'Inter sul mercato: la difesa da sistemare, la rottura col Tottenham e la scelta per il dopo Dumfries

Calciomercato
Inter

L'Inter potrebbe dirottare l'investimento previsto per il sostituto di Dumfries sul difensore centrale con Romero tra gli obiettivi principali. L'argentino, in uscita dal Tottenham, conosce bene il nostro campionato. Ma costa tanto.

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E se il grande colpo dell'Inter in questa sessione di calciomercato fosse un difensore centrale?

I nerazzurri inizialmente avevano stanziato la maggior parte del budget per acquistare il sostituto di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

Ora però qualcosa sembra cambiato. L'Inter infatti sta sondando il mercato alla ricerca di nuove soluzioni per il ruolo di esterno ma, soprattutto, pensa a rinforzare la difesa con un profilo di grande esperienza.


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Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Cristian Romero, protagonista con l'Argentina ai Mondiali ma in uscita dal Tottenham.

  • FASCIA DESTRA SENZA PADRONE

    Come dicevamo sopra l'obiettivo principale dell'Inter nelle prime settimane di trattative era trovare il sostituto di Dumfries.

    I nerazzurri in realtà contavano di chiudere per Palestra ma l'inserimento del Chelsea, che ha offerto di più al giocatore, ha fatto saltare il banco provocando una certa irritazione nei dirigenti interisti.

    La società a quel punto aveva dirottato su Khalaili. In questo caso l'affare era stato chiuso, tanto che il giocatore si è recato a Milano per sostenere le visite mediche. L'israeliano però non ha ottenuto l'idoneità sportiva da parte del CONI. Cosa che ha di fatto reso impossibile il suo tesseramento.

    L'Inter a questo punto ha deciso di prendersi un po' di tempo per valutare le possibili alternative ma potrebbe optare per una soluzione più economica dirottando altrove l'investimento principale. Per questo motivo è stata messa in standby la trattativa per Spence.

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  • UN BUCO IN DIFESA

    Se a centrocampo e in attacco, al momento, c'è abbondanza ad esempio molto diverso è il discorso in difesa.

    L'Inter ha infatti perso tre giocatori a scadenza di contratto. De Vrij, Acerbi e Darmian hanno salutato i nerazzurri e al momento di fatto non sono stati rimpiazzati.

    Il terzetto titolare sarebbe composto da Bisseck, Akanji e Bastoni anche se sul centrale italiano continuano a rincorrersi le voci di mercato. L'ultima riguarda una possibile super offerta da parte dell'Al-Hilal dove ritroverebbe Simone Inzaghi.

    In ogni caso numericamente l'Inter dovrà fare un difensore a prescindere dal futuro di Bastoni, visto che a disposizione di Chivu oltre ai tre già citati ci sono solo Pavard (peraltro non ancora sicuro di restare) e Carlos Augusto.

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  • L'INTERESSE PER ROMERO

    Nelle scorse settimane ai nerazzurri erano stati accostati insistentemente soprattutto due nomi, ovvero Solet dell'Udinese e Chalobah del Chelsea.

    Il primo però non convince per via di alcuni problemi fisici che si trascina da tempo mentre il secondo costa tanto: i Blues chiedono circa 40 milioni di euro. E c'è da battere la concorrenza del Como, che al momento sembra avanti.

    Nelle ultime ore è così nata l'idea Romero che si sta trasformando in una vera e propria trattativa. I contatti tra Inter e Tottenham per il difensore argentino sarebbero già in corso. E secondo Fabrizio Romano sono destinati a intensificarsi.

    Anche in questo caso il prezzo è parecchio alto ma il rapporto tra Romero e l'ambiente degli Spurs si è deteriorato. Cosa che potrebbe facilitare un suo ritorno in Serie A.

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  • ETÀ, INGAGGIO, COSTO: PERCHÈ L'INTER PENSA A ROMERO

    Ma quanto costa il cartellino di Romero?

    Il Tottenham valuta il centrale argentino circa 50 milioni di euro, ovvero poco meno di quanto lo aveva acquistato dall'Atalanta.

    Già perché Romero, 28 anni appena compiuti dunque nel pieno della maturità calcistica, conosce benissimo la Serie A dove ha già giocato sia con la maglia della Dea che con quella del Genoa prima di trasferirsi in Premier League nel 2022.

    L'argentino in questi anni ha vinto tanto soprattutto con la sua Nazionale, ma ha anche alzato al cielo l'Europa League col Tottenham di cui è diventato capitano prima della rottura.

    I tifosi degli Spurs non gli hanno perdonato la decisione di fermarsi a metà aprile per curare il ginocchio. Ovvero proprio nel momento più difficile col Tottenham a forte rischio retrocessione.

    Una rottura che potrebbe ora facilitare la trattativa anche se l'ingaggio che percepisce a Londra è proibitivo. Chissà però che non possa pesare in favore dell'Inter anche il rapporto tra il Cuti e Lautaro Martinez, suo compagno in Nazionale.



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