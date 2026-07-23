Perché Romero può diventare l'obiettivo principale dell'Inter sul mercato: la difesa da sistemare, la rottura col Tottenham e la scelta per il dopo Dumfries

Nelle scorse settimane ai nerazzurri erano stati accostati insistentemente soprattutto due nomi, ovvero Solet dell'Udinese e Chalobah del Chelsea.

Il primo però non convince per via di alcuni problemi fisici che si trascina da tempo mentre il secondo costa tanto: i Blues chiedono circa 40 milioni di euro. E c'è da battere la concorrenza del Como, che al momento sembra avanti.

Nelle ultime ore è così nata l'idea Romero che si sta trasformando in una vera e propria trattativa. I contatti tra Inter e Tottenham per il difensore argentino sarebbero già in corso. E secondo Fabrizio Romano sono destinati a intensificarsi.

Anche in questo caso il prezzo è parecchio alto ma il rapporto tra Romero e l'ambiente degli Spurs si è deteriorato. Cosa che potrebbe facilitare un suo ritorno in Serie A.