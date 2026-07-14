Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pirlo gfxGOAL
Stefano Silvestri

Perché Pirlo può essere il nuovo ct dell'Italia: dalla stima di Maldini alla situazione di Mancini, Conte e Guardiola

Italia
A. Pirlo

L'ex allenatore della Juventus oggi lavora negli Emirati Arabi Uniti con lo United FC. Ma i nuovi dirigenti azzurri stanno pensando anche a lui per il dopo Gattuso. E un motivo c'è.

Pubblicità

E se il nuovo commissario tecnico dell'Italia, alla fine, fosse Andrea Pirlo? Ammettiamolo: non ci aveva pensato nessuno o quasi. Semplicemente perché l'ex bianconero oggi è finito nelle retrovie del calcio: negli Emirati Arabi Uniti.

E invece, eccolo qui. Paolo Maldini e Leonardo, che da qualche giorno sono stati scelti dal neo presidente federale Malagò per dare il via all piano di rilancio del movimento italiano, stanno pensando proprio a lui per il dopo Gattuso, ruolo ancora vacante. La notizia, piuttosto clamorosa, è stata svelata lunedì sera dalla Gazzetta dello Sport.

Un po' come Carlo Ancelotti, che di Pirlo è stato uno degli allenatori più importanti, qualcuno ha alzato un sopracciglio. Ma come Pirlo? A parte la Juventus ha lavorato in Turchia, nella Serie B italiana (la Sampdoria), quindi è finito addirittura nella seconda divisione emiratina, portando comunque lo United FC al piano di sopra.

Ma il nome del bresciano non è spuntato a caso. Un motivo per pensare che possa effettivamente essere lui il nuovo ct azzurro c'è. O meglio: ben più di un motivo.


50 € di bonus
etoro logo

50 € in asset con un investimento minimo di 100 €

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • Maldini PirloGetty Images

    LA STIMA DI MALDINI E LEONARDO

    Quasi inutile ricordare che cos'abbiano combinato Maldini e Pirlo al Milan negli anni in cui hanno condiviso lo spogliatoio. Anni belli, anni di trionfi ovunque, dall'Italia all'Europa. E di bellezza calcistica applicata a vittorie. Anche grazie alle chiusure di Paolo in difesa e alle geometrie di Andrea in mezzo al campo.

    I due hanno giocato con gli stessi colori addosso per sette anni: dal 2001, anno in cui il Milan ha preso Pirlo dall'Inter, al 2008, anno in cui Maldini si è ritirato. E hanno vinto di tutto e di più, dalla Champions League di Manchester a quella di Atene passando per un campionato, coppe, supercoppe. Era il grande Milan di Ancelotti.

    Ma Maldini si è ricordato di Pirlo anche in seguito, quando l'ex compagno ha svestito i panni del calciatore per indossare giacca e cravatta. Nel 2023 lo avrebbe voluto sulla panchina del Milan, ma alla fine è stato lui ad andarsene assieme a Ricky Massara. E Stefano Pioli si è tenuto stretto il posto per un altro anno.

    Anche Leonardo conosce bene Pirlo, anche se non quanto Maldini. I due hanno giocato insieme, ancora una volta al Milan, per qualche mese tra il 2002 e il 2003. Leo ha poi allenato Andrea nella sua unica stagione sulla panchina rossonera (2009/10) e, da dirigente del PSG, avrebbe voluto portarlo a Parigi un paio d'anni più tardi.

    • Pubblicità
  • Italy v England: Group C - UEFA EURO 2024 Qualifying RoundGetty Images Sport

    LA SITUAZIONE DEI CONCORRENTI

    A far salire la candidatura di Pirlo è anche e soprattutto lo stallo in cui si trova la FIGC nella scelta del sostituto. Roberto Mancini sembrava essere il chiaro favorito, poi è stato sopravanzato da Antonio Conte, il preferito anche dei club. Ma nulla si è ancora sbloccato.

    "Io ct? Chiedete a Malagò. Non ne ho idea, c'è Malagò, chiedete a lui": così ha parlato lo stesso Mancini lunedì, a margine della Partita del Cuore disputata a L'Aquila.

    Lo stesso presidente, che ha definito Pep Guardiola "un nome molto importante" precisando però che "bisogna vedere che sia la persona o il profilo giusto, così come è da verificare se ci sia compatibilità", ha fatto il punto su una situazione che ancora è piuttosto liquida.

    "Il ct arriverà il prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato - ha detto, sempre a margine della Partita del Cuore - O, almeno, come si pensa si possano fare meglio. Sono sincero: da domani si entra nella fase dell’individuazione e poi si passerà a individuare la persona in concreto. So che per voi è difficile credermi, ma vi prego di farlo".

    "Ci sono aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo - ha proseguito Malagò - Sennò si ritorna su concetti che sono sempre stati, a torto o a ragione, caratteristici delle gestioni precedenti. Non voglio dire che non fosse lecito, anzi, però ho impostato il lavoro in modo diverso. Senza condivisione, il presupposto su cui si è creato in 15 giorni questo rapporto verrebbe meno. Poi magari si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo arrivati".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    L'OCCHIO DI RIGUARDO PER I CAMPIONI DEL MONDO

    Pirlo, poi, ha un qualcosa che i concorrenti non hanno: un legame speciale con la maglia azzurra. Con particolare riferimento alla leggendaria notte di Berlino, della quale peraltro si è appena festeggiato il ventennale.

    Nell'ambiente azzurro c'è notoriamente un occhio di riguardo per i campioni del mondo del 2006. Gli ultimi esponenti di un'Italia capace di giocare una partita della fase a eliminazione diretta di un Mondiale, prima dei disastri del 2010 e 2014 e delle mancate qualificazioni alle tre fasi finali successive.

    Rino Gattuso, che prima dell'Italia allenava addirittura in Croazia con l'Hajduk, è stato scelto anche per questo: per il proprio senso d'appartenenza alla maglia azzurra, in un momento delicatissimo com'è delicatissimo quello attuale.

    Ma oltre a Gattuso erano circolati anche i nomi di altri elementi che nel 2006 avevano fatto parte della fantastica spedizione sotto la guida di Marcello Lippi: Fabio Cannavaro, ad esempio, ma anche Daniele De Rossi e Fabio Grosso.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Pirlo 2-1Getty Images

    MA IL CURRICULUM...

    Diceva Silvio Baldini a giugno che "per allenare la Nazionale italiana che ha quattro titoli mondiali, due titoli europei, una medaglia d’oro alle Olimpiadi e altre finali perse ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l’ho".

    Bando alle ciance: non ce l'avrebbe neppure Pirlo. Da allenatore, s'intende: non certo da calciatore, carriera nella quale è emerso come uno degli esponenti più forti, eleganti e raffinati della storia del proprio ruolo. Ma quello è il passato: il presente racconta di un allenatore che doveva rappresentare la gioventù al potere, ma che via via si è perso.

    Dopo la Juventus, Pirlo ha allenato il Fatih Karagumruk in Turchia. E non è andata bene: settimo posto, lontano dalle coppe. Meglio alla Sampdoria, con tanto di raggiungimento di una piazza playoff nella prima stagione. Ma all'inizio della seconda l'ex bianconero è stato sollevato dall'incarico.

    Quindi la scelta di ripartire dal basso. Molto dal basso: dagli Emirati Arabi Uniti, dallo United FC, club fondato appena nel 2022. Lì sì è andata bene, con la promozione nella massima serie al primo colpo. Ma sono pur sempre gli Emirati.

    Pirlo, però, è entrato di prepotenza nei pensieri dei vertici del calcio italiano. Proprio per tutti i motivi citati. E alla fine, nel bel mezzo delle valutazioni che dovranno portare alla nomina del nuovo ct, pare essersi messo alla pari con Mancini e Conte. A sorpresa, l'ex "Maestro" può tornare dalla porta principale.

  • Pubblicità
    Pubblicità