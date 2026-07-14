Perché Pirlo può essere il nuovo ct dell'Italia: dalla stima di Maldini alla situazione di Mancini, Conte e Guardiola

Quasi inutile ricordare che cos'abbiano combinato Maldini e Pirlo al Milan negli anni in cui hanno condiviso lo spogliatoio. Anni belli, anni di trionfi ovunque, dall'Italia all'Europa. E di bellezza calcistica applicata a vittorie. Anche grazie alle chiusure di Paolo in difesa e alle geometrie di Andrea in mezzo al campo.

I due hanno giocato con gli stessi colori addosso per sette anni: dal 2001, anno in cui il Milan ha preso Pirlo dall'Inter, al 2008, anno in cui Maldini si è ritirato. E hanno vinto di tutto e di più, dalla Champions League di Manchester a quella di Atene passando per un campionato, coppe, supercoppe. Era il grande Milan di Ancelotti.

Ma Maldini si è ricordato di Pirlo anche in seguito, quando l'ex compagno ha svestito i panni del calciatore per indossare giacca e cravatta. Nel 2023 lo avrebbe voluto sulla panchina del Milan, ma alla fine è stato lui ad andarsene assieme a Ricky Massara. E Stefano Pioli si è tenuto stretto il posto per un altro anno.

Anche Leonardo conosce bene Pirlo, anche se non quanto Maldini. I due hanno giocato insieme, ancora una volta al Milan, per qualche mese tra il 2002 e il 2003. Leo ha poi allenato Andrea nella sua unica stagione sulla panchina rossonera (2009/10) e, da dirigente del PSG, avrebbe voluto portarlo a Parigi un paio d'anni più tardi.