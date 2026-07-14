Perché Pirlo può essere il nuovo ct dell'Italia: dalla stima di Maldini alla situazione di Mancini, Conte e Guardiola

E se il nuovo commissario tecnico dell'Italia, alla fine, fosse Andrea Pirlo? Ammettiamolo: non ci aveva pensato nessuno o quasi. Semplicemente perché l'ex bianconero oggi è finito nelle retrovie del calcio: negli Emirati Arabi Uniti.
E invece, eccolo qui. Paolo Maldini e Leonardo, che da qualche giorno sono stati scelti dal neo presidente federale Malagò per dare il via all piano di rilancio del movimento italiano, stanno pensando proprio a lui per il dopo Gattuso, ruolo ancora vacante. La notizia, piuttosto clamorosa, è stata svelata lunedì sera dalla Gazzetta dello Sport.
Un po' come Carlo Ancelotti, che di Pirlo è stato uno degli allenatori più importanti, qualcuno ha alzato un sopracciglio. Ma come Pirlo? A parte la Juventus ha lavorato in Turchia, nella Serie B italiana (la Sampdoria), quindi è finito addirittura nella seconda divisione emiratina, portando comunque lo United FC al piano di sopra.
Ma il nome del bresciano non è spuntato a caso. Un motivo per pensare che possa effettivamente essere lui il nuovo ct azzurro c'è. O meglio: ben più di un motivo.
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