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Pio Esposito ItalyGetty
Vittorio Rotondaro

Perché Pio Esposito non gioca titolare Italia-Irlanda del Nord: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

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Italia U21 vs Macedonia del Nord U21
Italia U21
F. Esposito
Macedonia del Nord U21

Nell'undici titolare dell'Italia anti-Irlanda del Nord non c'è Pio Esposito: il motivo dell'assenza dell'attaccante dell'Inter.

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Serata da dentro o fuori per l'Italia, in campo a Bergamo per la semifinale dei playoff mondiali: alla 'New Balance Arena' arriva l'Irlanda del Nord.

Nella formazione titolare scelta dal c.t. Gennaro Gattuso non c'è uno degli elementi più in forma dell'ultimo periodo: stiamo parlando di Pio Esposito, reduce da due goal consecutivi con la maglia dell'Inter.

Ma perché l'attaccante classe 2005 non è uno degli undici azzurri in campo alla 'New Balance Arena'? Infortunio o scelta tecnica alla base dell'assenza?

  • FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA: CHI GIOCA AL POSTO DI PIO ESPOSITO

    Gattuso col tandem Kean-Retegui in avanti, cabina di regia affidata a Locatelli. Politano e Dimarco esterni a tutta fascia. In difesa c'è il recupero di Bastoni dopo la forte contusione alla tibia rimediata nel derby di Milano.

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

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  • PIO ESPOSITO IN PANCHINA?

    Per Pio Esposito è molto probabile un subentro a gara in corso a Bergamo: è infatti uno dei giocatori impiegabili da Gattuso e presenti in panchina.

    A differenza di quanto era accaduto nell'ultima gara del girone di qualificazione contro la Norvegia: titolarità e subito rete del momentaneo 1-0, inutile ai fini del risultato che aveva sorriso ad Haaland e compagni (1-4).

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  • PERCHÉ PIO ESPOSITO NON GIOCA TITOLARE ITALIA-NORVEGIA

    Condizione fisica più che ottimale per Pio Esposito, escluso da Gattuso per una semplice scelta tecnica: l'ex centrocampista del Milan ha preferito affidarsi alla coppia Retegui-Kean, ovvero i due migliori marcatori della Serie A 2024/25.

    L'ex Atalanta e l'attuale bomber della Fiorentina garantiscono un livello d'esperienza più elevato rispetto a quello offerto dall'attaccante dell'Inter, alla prima vera stagione tra i grandi dopo l'apprendistato in Serie B allo Spezia.

    Per un match così importante, dunque, Gattuso ha optato per coloro che nelle gerarchie stanno ai primi posti: subito dopo viene Esposito, anche se non è da escludere un sorpasso nel prossimo futuro.

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