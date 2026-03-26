Perché Pio Esposito non gioca titolare Italia-Irlanda del Nord: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

Serata da dentro o fuori per l'Italia, in campo a Bergamo per la semifinale dei playoff mondiali: alla 'New Balance Arena' arriva l'Irlanda del Nord.
Nella formazione titolare scelta dal c.t. Gennaro Gattuso non c'è uno degli elementi più in forma dell'ultimo periodo: stiamo parlando di Pio Esposito, reduce da due goal consecutivi con la maglia dell'Inter.
Ma perché l'attaccante classe 2005 non è uno degli undici azzurri in campo alla 'New Balance Arena'? Infortunio o scelta tecnica alla base dell'assenza?