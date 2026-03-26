Perché Pio Esposito non gioca titolare Italia-Irlanda del Nord: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

Per Pio Esposito è molto probabile un subentro a gara in corso a Bergamo: è infatti uno dei giocatori impiegabili da Gattuso e presenti in panchina.

A differenza di quanto era accaduto nell'ultima gara del girone di qualificazione contro la Norvegia: titolarità e subito rete del momentaneo 1-0, inutile ai fini del risultato che aveva sorriso ad Haaland e compagni (1-4).