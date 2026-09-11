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ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Pellegrino non gioca titolare Venezia-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? Cambiano le gerarchie in attacco con Beto?

Serie A
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Venezia vs Fiorentina
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Nel primo undici titolare di Paolo Vanoli non c'è Mateo Pellegrino, che aveva sempre giocato con Fabio Grosso. Il motivo dell'assenza e come cambiano le gerarchie nell'attacco della Fiorentina.

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Nuovo allenatore, nuove scelte di formazione per la Fiorentina.

Paolo Vanoli ha subito cambiato qualcosa rispetto alla gestione di Fabio Grosso in tutti i reparti, ma a fare rumore è soprattutto l'attacco.

La punta titolare contro il Venezia infatti non è Mateo Pellegrino che aveva sempre giocato dal 1' nelle prime tre giornate di campionato.

Ma chi gioca al posto di Pellegrino? Cosa c'è dietro questa scelta? Cambiano le gerarchie in attacco?

  • PELLEGRINO NON GIOCA TITOLARE: IL MOTIVO

    Mateo Pellegrino, come detto, era sempre partito titolare nelle prime tre giornate di campionato.

    Vanoli invece contro il Venezia ha deciso di farlo partire dalla panchina. L'argentino infatti non è infortunato, dunque si tratta esclusivamente di una scelta tecnica da parte del nuovo allenatore.

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  • FIDUCIA A BETO

    Vanoli non ha cambiato l'assetto tattico rispetto a Grosso, confermando il 4-3-3. Ma al centro del tridente non ci sarà Pellegrino.

    Al suo posto il nuovo tecnico ha deciso di puntare su Beto. L'ex attaccante dell'Udinese, arrivato nelle ultime ore di mercato dall'Everton, avrà così la sua prima occasione da titolare.

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  • LE GERARCHIE IN ATTACCO

    Al momento nell'attacco della Fiorentina non ci sono gerarchie fisse tra Beto e Pellegrino.

    La sensazione è che Vanoli potrebbe alternare i due in base anche alle caratteristiche degli avversari.

    Anche se Beto sembra un profilo più adatto al tipo di calcio che ama Vanoli e per certi versi più simile a Moise Kean rispetto a Pellegrino.

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