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Nuovo allenatore, nuove scelte di formazione per la Fiorentina.
Paolo Vanoli ha subito cambiato qualcosa rispetto alla gestione di Fabio Grosso in tutti i reparti, ma a fare rumore è soprattutto l'attacco.
La punta titolare contro il Venezia infatti non è Mateo Pellegrino che aveva sempre giocato dal 1' nelle prime tre giornate di campionato.
Ma chi gioca al posto di Pellegrino? Cosa c'è dietro questa scelta? Cambiano le gerarchie in attacco?