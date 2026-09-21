Palestra era stato individuato dall'Inter come il sostituto ideale di Denzel Dumfries. E il suo improvviso trasferimento al Chelsea ha di certo complicato i piani dei nerazzurri.

Tanto che nelle settimane successive si è innescato un botta e risposta tra il presidente Beppe Marotta e l'agente di Marco Palestra.

"Non è che noi ci siamo tolti da un accordo, diciamo che il giocatore ha fatto una scelta di vita. Una scelta con la quale è venuto meno a un impegno verbale assunto nel mese precedente. Il suo agente forse poteva avere un ruolo più consistente nel determinare la scelta da prendere, invece ha scelto di portarlo in un campionato diverso dal nostro" ha dichiarato Marotta a metà luglio.

Immediata la replica di Alessandro Lucci, agente di Palestra, che ha fornito alll'ANSA la sua versione dei fatti: "La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo.

Nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l'operazione.

A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto".