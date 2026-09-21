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Una grande stagione, la scorsa, con la maglia del Cagliari. Poi il rientro temporaneo all'Atalanta e un'estate da protagonista sul mercato.
Marco Palestra sembrava destinato all'Inter per sostituire Denzel Dumfries ma alla fine ha preferito il Chelsea, che offriva di più sia a lui che all'Atalanta.
Una scelta che ha spiazzato i nerazzurri, con i quali Palestra aveva raggiunto un accordo verbale. Ma come sta andando Palestra in Inghilterra?
La stagione dell'esterno italiano con la maglia del Chelsea, in realtà, di fatto non è ancora iniziata. Tanto che Palestra è inevitabilmente rimasto fuori dalle prime convocazioni di Roberto Mancini.