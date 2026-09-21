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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Perché Palestra non ha ancora giocato una partita ufficiale col Chelsea: cosa sta succedendo all'ex obiettivo dell'Inter

Premier League
Chelsea
Brentford vs Chelsea
Brentford

Dopo aver preferito il Chelsea all'Inter, ad oggi Palestra non è ancora sceso in campo col club inglese in partite ufficiali. Cosa sta succedendo all'ex Atalanta e perché non è stato convocato da Mancini.

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Una grande stagione, la scorsa, con la maglia del Cagliari. Poi il rientro temporaneo all'Atalanta e un'estate da protagonista sul mercato.

Marco Palestra sembrava destinato all'Inter per sostituire Denzel Dumfries ma alla fine ha preferito il Chelsea, che offriva di più sia a lui che all'Atalanta.

Una scelta che ha spiazzato i nerazzurri, con i quali Palestra aveva raggiunto un accordo verbale. Ma come sta andando Palestra in Inghilterra?

La stagione dell'esterno italiano con la maglia del Chelsea, in realtà, di fatto non è ancora iniziata. Tanto che Palestra è inevitabilmente rimasto fuori dalle prime convocazioni di Roberto Mancini.

  • LA SUPER OFFERTA DEL CHELSEA

    Al termine di una stagione trascorsa in prestito al Cagliari, dove è sceso in campo trentasette volte segnando un goal e fornendo quattro assist, l'esterno era rientrato all'Atalanta. Ma solo di passaggio.

    La società orobica era infatti ben consapevole di non poter trattenere Palestra, entrato nel mirino di molti top club. L'Inter sembrava in netto vantaggio anche per l'iniziale volontà del ragazzo di proseguire il suo percorso di crescita in Italia.

    Una posizione improvvisamente cambiata in seguito al forte inserimento del Chelsea che ha messo sul piatto un ingaggio da cinque milioni di euro netti a stagione per sei anni.

    Offerta che ha convinto Palestra a trasferirsi subito a Londra facendo felice così anche l'Atalanta, che dalla sua cessione ha incassato 60 milioni di euro bonus compresi.

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  • IL BOTTA E RISPOSTA CON L'INTER

    Palestra era stato individuato dall'Inter come il sostituto ideale di Denzel Dumfries. E il suo improvviso trasferimento al Chelsea ha di certo complicato i piani dei nerazzurri.

    Tanto che nelle settimane successive si è innescato un botta e risposta tra il presidente Beppe Marotta e l'agente di Marco Palestra.

    "Non è che noi ci siamo tolti da un accordo, diciamo che il giocatore ha fatto una scelta di vita. Una scelta con la quale è venuto meno a un impegno verbale assunto nel mese precedente. Il suo agente forse poteva avere un ruolo più consistente nel determinare la scelta da prendere, invece ha scelto di portarlo in un campionato diverso dal nostro" ha dichiarato Marotta a metà luglio.

    Immediata la replica di Alessandro Lucci, agente di Palestra, che ha fornito alll'ANSA la sua versione dei fatti: "La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo.

    Nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo. Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l'operazione.

    A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto".

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  • SEMPRE TITOLARE NELLE AMICHEVOLI ESTIVE

    L'avventura londinese di Marco Palestra era peraltro iniziata sotto i migliori auspici.

    Xabi Alonso, che lo ha fortemente voluto, lo aveva schierato sempre titolare nelle prime amichevoli estive ricevendo ottimi segnali dal giovane esterno italiano.

    Palestra era stato protagonista di prestazioni assolutamente convincenti contro Tottenham, Milan e Juventus.

    E lo stesso giocatore si era detto entusiasta di poter misurarsi nel miglior campionato del mondo: "Arrivare al Chelsea è stata una grande decisione per me, e sono davvero contento di averla presa.

    È sempre stato un mio sogno giocare in Premier League, e ho scelto il Chelsea perché per me è una delle migliori squadre al mondo. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di mettermi alla prova in Premier League.

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  • ZERO PRESENZE UFFICIALI

    C'era dunque grande attesa per l'esordio ufficiale di Palestra ma a fine agosto, pochi giorni prima della gara contro il Fulham, l'esterno si è fermato.

    Sembrava un infortunio di poco conto. Un leggero affaticamento muscolare che avrebbe tenuto Palestra fuori solo per pochi giorni. Invece da allora non è più sceso in campo.

    Le parole di Xabi Alonso prima della gara di Carabao Cup contro il Luton avevano fatto aumentare la preoccupazione per le reali condizioni di Palestra. "Dovremo approfondire un po' la questione", aveva detto il tecnico del Chelsea.

    Poi però lo stesso Xabi Alonso ha annunciato che l'esterno tornerà dopo la sosta: "L'infortunio riguarda il quadricipite. È quasi nella fase finale del recupero".

    Palestra, dunque, dopo aver saltato le prime sette gare ufficiali di questa stagione dovrebbe debuttare col Chelsea contro il Bournemouth.

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