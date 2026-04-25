Perché Orban non gioca Verona-Lecce e non è stato convocato: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione dell'assenza

Il motivo della mancata convocazione di Orban per la partita contro il Lecce risale al post Verona-Milan di domenica 19 aprile. Quando, cioè, il nigeriano si è reso protagonista di un episodio spiacevole con alcuni tifosi dell'Hellas.

Il giocatore è stato fermato dai sostenitori mentre era alla guida della propria auto e si sarebbe rifiutato di scattare dei selfie. Successivamente è sceso per aggredire uno di loro, che avrebbe colpito l'abitacolo con una manata.

"Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori - ha spiegato il tecnico Sammarco durante la conferenza della vigilia - Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato con il Lecce.