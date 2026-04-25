Perché Orban non gioca Verona-Lecce e non è stato convocato: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione dell'assenza

Non bastasse una situazione di classifica ormai praticamente irreversibile, e una retrocessione che potrebbe arrivare già questa sera, il Verona sfiderà il Lecce senza uno dei propri principali punti di forza: Gift Orban.
L'ex attaccante del Lione, arrivato la scorsa estate in Veneto dall'Hoffenheim, non prenderà parte alla gara decisiva per il futuro dell'Hellas: non solo non verrà inserito da Sammarco nell'undici di partenza, ma non siederà neppure in panchina, in quanto non è stato convocato.
Perché dunque Orban non gioca Verona-Lecce? Il motivo dell'assenza.