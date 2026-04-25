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Orban VeronaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Orban non gioca Verona-Lecce e non è stato convocato: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione dell'assenza

Fantacalcio
Hellas Verona vs Lecce
Hellas Verona
Lecce
Serie A

Il Verona sfiderà il Lecce senza Gift Orban, uno dei suoi elementi principali, in una gara che potrebbe anche condannarlo matematicamente alla Serie B: perché l'ex Hoffenheim non c'è.

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Non bastasse una situazione di classifica ormai praticamente irreversibile, e una retrocessione che potrebbe arrivare già questa sera, il Verona sfiderà il Lecce senza uno dei propri principali punti di forza: Gift Orban.

L'ex attaccante del Lione, arrivato la scorsa estate in Veneto dall'Hoffenheim, non prenderà parte alla gara decisiva per il futuro dell'Hellas: non solo non verrà inserito da Sammarco nell'undici di partenza, ma non siederà neppure in panchina, in quanto non è stato convocato.

Perché dunque Orban non gioca Verona-Lecce? Il motivo dell'assenza.

  • PERCHÉ ORBAN NON GIOCA VERONA-LECCE

    Il motivo della mancata convocazione di Orban per la partita contro il Lecce risale al post Verona-Milan di domenica 19 aprile. Quando, cioè, il nigeriano si è reso protagonista di un episodio spiacevole con alcuni tifosi dell'Hellas.

    Il giocatore è stato fermato dai sostenitori mentre era alla guida della propria auto e si sarebbe rifiutato di scattare dei selfie. Successivamente è sceso per aggredire uno di loro, che avrebbe colpito l'abitacolo con una manata.

    "Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori - ha spiegato il tecnico Sammarco durante la conferenza della vigilia - Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato con il Lecce.

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  • QUANDO TORNA ORBAN

    Andrà compreso ora come il Verona deciderà di trattare l'accaduto nelle prossime settimane. Se, cioè, Orban tornerà a far parte delle scelte di Sammarco in vista delle ultime partite di campionato oppure no.

    Così, intanto, recitava il comunicato emesso dall'Hellas dopo quanto accaduto domenica scorsa al termine della gara contro il Milan:

    "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".

    La certezza è che Orban salterà Verona-Lecce: a poco è servito il messaggio di scuse postato dal calciatore su Instagram dopo l'episodio incriminato.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VERONA

    Senza Orban, Sammarco dovrebbe schierare così il Verona contro il Lecce nel terzo anticipo del sabato di Serie A in programma al Bentegodi alle 20.45:

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Sarr. All. Sammarco

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