Perché Orban non gioca Juventus-Verona e non è stato convocato: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione dell'assenza

Le ultime speranze di salvezza sono scivolate via senza nemmeno scendere in campo.
Il Verona nella prossima stagione sarà tra le protagoniste del campionato di Serie B e a confermare un esito che ormai si attendeva da settimane è stata la vittoria ottenuta dal Lecce sul campo del Pisa nell'anticipo del trentacinquesimo turno.
Alla compagine scaligera resta solo l'obiettivo di provare a fare bella figura nelle ultime quattro difficili partite che la attendono contro Juventus, Como, Inter e Roma.
Proprio la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juventus era stata accompagnata dai dubbi relativi alla possibile convocazione di Gift Orban.
L'attaccante nigeriano sarà tra i protagonisti della gara dello Stadium?