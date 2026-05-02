Perché Orban non gioca Juventus-Verona e non è stato convocato: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione dell'assenza

A fermare Orban non è stato un problema di natura fisica o una squalifica, bensì una decisione figlia di un episodio accaduto lo scorso 19 aprile dopo Verona-Milan.

Come è noto, al termine della partita, l'attaccante è stato fermato da alcuni sostenitori della compagine gialloblù mentre era alla guida della propria auto e, dopo essersi rifiutato di scattare alcuni selfie, è successivamente sceso dal veicolo per avere una colluttazione con un tifoso che avrebbe colpito l'abitacolo con una manata.

Un gesto per il quale Orban il giorno dopo ha chiesto scusa, assumendosi la piena responsabilità dell'accadut