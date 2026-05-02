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Orban VeronaGetty Images
Leonardo Gualano

Perché Orban non gioca Juventus-Verona e non è stato convocato: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione dell'assenza

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Juventus vs Hellas Verona
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Gift Orban non sarà tra i protagonisti di Juventus-Verona: il motivo che ha portato alla mancata convocazione dell'attaccante.

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Le ultime speranze di salvezza sono scivolate via senza nemmeno scendere in campo.

Il Verona nella prossima stagione sarà tra le protagoniste del campionato di Serie B e a confermare un esito che ormai si attendeva da settimane è stata la vittoria ottenuta dal Lecce sul campo del Pisa nell'anticipo del trentacinquesimo turno.

Alla compagine scaligera resta solo l'obiettivo di provare a fare bella figura nelle ultime quattro difficili partite che la attendono contro Juventus, Como, Inter e Roma.

Proprio la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juventus era stata accompagnata dai dubbi relativi alla possibile convocazione di Gift Orban.

L'attaccante nigeriano sarà tra i protagonisti della gara dello Stadium?

  • LA DECISIONE DI SAMMARCO

    Orban non è stato convocato per Juventus-Verona e quindi non sarà a disposizione per la sfida che si disputerà domenica all'Allianz Stadium.

    A spazzare via tutti i dubbi è stata la lista dei convocati stilata da Paolo Sammarco e resa nota alla vigilia del match.

    Il nome dell'attaccante nigeriano non risulta infatti tra quelli dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Torino.

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  • PERCHÉ ORBAN NON È STATO CONVOCATO

    A fermare Orban non è stato un problema di natura fisica o una squalifica, bensì una decisione figlia di un episodio accaduto lo scorso 19 aprile dopo Verona-Milan.

    Come è noto, al termine della partita, l'attaccante è stato fermato da alcuni sostenitori della compagine gialloblù mentre era alla guida della propria auto e, dopo essersi rifiutato di scattare alcuni selfie, è successivamente sceso dal veicolo per avere una colluttazione con un tifoso che avrebbe colpito l'abitacolo con una manata.

    Un gesto per il quale Orban il giorno dopo ha chiesto scusa, assumendosi la piena responsabilità dell'accadut

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  • LA SECONDA PARTITA SALTATA

    A causa del grave episodio dello scorso 19 aprile, Orban aveva già saltato una partita di campionato.

    L'attaccante non era stato infatti convocato per lo scontro salvezza contro il Lecce giocato lo scorso 25 aprile e conclusosi sullo 0-0.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VERONA A TORINO

    Data la decisione di non convocare Orban e la contemporanea indisponibilità di Mosquera, contro la Juventus Sammarco potrebbe schierare il suo Verona con un 3-5-2 nel quale Bowie potrebbe essere sostenuto da Suslov in attacco.

    Questa la probabile formazione gialloblù a Torino:

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco.

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