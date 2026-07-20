Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Sorloth Atletico MadridGetty Images
Stefano Silvestri

Perché ora si parla così poco di Sorloth alla Juventus: da quasi fatta all'oblio, cos'è cambiato nel frattempo

Calciomercato
Serie A
Juventus
A. Soerloth

L'attaccante norvegese sembrava essere il prescelto per rinforzare l'attacco di Spalletti, ma poi è finito in secondo piano: la motivazione e cosa può succedere ora.

Pubblicità

La prima brutta notizia del precampionato della Juventus l'ha portata Jeff Ekhator: gli esami dopo l'infortunio col Basilea hanno rivelato una lesione alla coscia che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per tre settimane circa.

La seconda è ben nota da qualche tempo: Luciano Spalletti non ha ancora un attaccante titolare. O meglio, ce l'ha: ma Jonathan David, deludente anche ai Mondiali nonostante la tripletta al Qatar, non ispira la fiducia praticamente di nessuno dopo una prima stagione italiana e torinese da dimenticare. E lo stesso dicasi per Lois Openda.

E dire che la Juve pareva averlo trovato già a giugno, il suo attaccante titolare. Il nome e il cognome? Alexander Sorloth, mancino dell'Atletico Madrid. Solo che il norvegese, da poco eliminato dai Mondiali con la propria Nazionale, non si è mosso dal proprio club nonostante l'arrivo a Torino sembrasse cosa fatta.

Di più: di Sorloth alla Juventus, da qualche tempo a questa parte, si sta parlando davvero poco. E sempre come un elemento di contorno rispetto agli obiettivi principali per il reparto offensivo. Perché?


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • L'OFFENSIVA DI GIUGNO

    La Juventus ha mosso passi concreti per Sorloth già all'inizio di giugno, a ridosso dei Mondiali. Un accordo con l'Atletico Madrid sembrava a un passo, così come quello tra il club bianconero e il calciatore.

    Nello specifico, la Juventus ha offerto all'ex attaccante del Villarreal un contratto della durata di quattro anni: o suddivisi in un triennale con opzione per una quarta stagione, oppure sotto forma di quadriennale puro. Con scadenza, dunque, datata 30 giugno 2030.

    Anche con l'Atletico Madrid i discorsi erano essere ben avviati. Tanto che la Juventus sembrava avviata a pagare i circa 35 milioni pretesi dai Colchoneros per lasciar andar via il partner di Haaland a titolo definitivo.

    • Pubblicità
  • Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images

    PERCHÉ TUTTO È CAMBIATO

    Come rivelato qualche settimana fa da Matteo Moretto, la trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid ha subito un rallentamento principalmente per un motivo: i vari cambi che si sono succeduti in seno alla dirigenza bianconera.

    Proprio nei giorni dell'operazione con i Colchoneros, l'ex amministratore delegato Damien Comolli è stato licenziato. E al suo posto è arrivato dal Sassuolo Giovanni Carnevali, che ne ha preso il posto e le mansioni.

    Successivamente un'altra figura si è insediata all'interno della Juventus: all'inizio di luglio è stato scelto Frederic Massara, reduce da un anno alla Roma, per ricoprire il ruolo di Chief Football Officer bianconero.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MONDIALE

    Nel frattempo si è messo di mezzo anche il Mondiale. Competizione alla quale, come detto, anche Sorloth ha partecipato con la casacca della Norvegia.

    Con il mancino impegnato in Nord America, e chiaramente concentrato solamente su un torneo che ha visto i norvegesi arrendersi solo all'Inghilterra nei quarti di finale, la trattativa tra Juventus e Atletico Madrid è entrata in una fase di puro stallo. Così come quella con l'Aston Villa per il Dibu Martinez.

    Sorloth, peraltro, ai Mondiali non ha fatto una gran figura: non ha segnato neppure una volta e, soprattutto, si trova sulla coscienza quel mancato passaggio al liberissimo Haaland contro l'Inghilterra, decisione costatagli critiche a non finire in patria.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Randal Kolo MuaniGetty Images

    DA PRIMA SCELTA AD ALTERNATIVA

    La Juventus, nel frattempo, ha cominciato a guardarsi attorno e a puntare sempre di più su altri elementi. In questo modo ha fatto scivolare Sorloth verso il basso nelle gerarchie, da prima scelta ad alternativa.

    Il nome caldo nell'ambiente bianconero è sempre stato quello di Randal Kolo Muani, elemento che a Torino conoscono bene: ha indossato con profitto la maglia della Juve nella seconda parte della stagione 2024/2025, aiutando la squadra allora allenata da Igor Tudor a ottenere la qualificazione alla Champions League.

    In lizza c'è anche Mateo Pellegrino, centravanti del Parma che nell'ultima stagione ha contribuito alla salvezza della formazione di Cuesta: è un altro tipo di interesse molto concreto.

    Sorloth, così, è diventato una sorta di piano B. Il che è ironico, considerando come un mese e mezzo fa sembrasse essere sul punto di lasciare Madrid per arrivare in Italia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MA RIMANE IN BALLO

    "Piano B" significa che Sorloth non è saltato. Oggi è decisamente più lontano rispetto a ieri, ma anche lui rimane nei pensieri di una Juventus disperatamente bisognosa di almeno un altro attaccante.

    Non è saltato principalmente per un motivo: anche arrivare a Kolo Muani e/o a Pellegrino non è semplice. Questione di soldi, soprattutto: il PSG spara alto e la Juve spera che un'offerta da 40 milioni bonus compresi possa bastare, mentre un possibile scambio col Parma tra l'argentino ed Ekhator è destinato a saltare dopo l'infortunio di quest'ultimo.

    Per quanto riguarda Sorloth, poi, occhio a un dettaglio per nulla da sottovalutare: Juventus e Atletico Madrid riprenderanno il discorso Nico Gonzalez, interrotto prima del Mondiale, e parleranno nuovamente anche del norvegese. Che intanto attende novità sul proprio futuro, e che continua a rimanere in ballo. Anche se meno di un tempo.

Amichevoli dei club
Standard Liegi crest
Standard Liegi
STL
Juventus crest
Juventus
JUV