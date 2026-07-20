Perché ora si parla così poco di Sorloth alla Juventus: da quasi fatta all'oblio, cos'è cambiato nel frattempo

La prima brutta notizia del precampionato della Juventus l'ha portata Jeff Ekhator: gli esami dopo l'infortunio col Basilea hanno rivelato una lesione alla coscia che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per tre settimane circa.

La seconda è ben nota da qualche tempo: Luciano Spalletti non ha ancora un attaccante titolare. O meglio, ce l'ha: ma Jonathan David, deludente anche ai Mondiali nonostante la tripletta al Qatar, non ispira la fiducia praticamente di nessuno dopo una prima stagione italiana e torinese da dimenticare. E lo stesso dicasi per Lois Openda.

E dire che la Juve pareva averlo trovato già a giugno, il suo attaccante titolare. Il nome e il cognome? Alexander Sorloth, mancino dell'Atletico Madrid. Solo che il norvegese, da poco eliminato dai Mondiali con la propria Nazionale, non si è mosso dal proprio club nonostante l'arrivo a Torino sembrasse cosa fatta.

Di più: di Sorloth alla Juventus, da qualche tempo a questa parte, si sta parlando davvero poco. E sempre come un elemento di contorno rispetto agli obiettivi principali per il reparto offensivo. Perché?







