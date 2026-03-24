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Arbitro Fiorentina InterGetty Images
Stefano Silvestri

Perché non stato punito col rigore il tocco di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter, l'analisi su Open VAR: "Braccio in posizione naturale"

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Fiorentina vs Inter
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Nel contenitore di DAZN sono stati divulgati gli audio del weekend e analizzate le decisioni arbitrali più controverse, con particolare riferimento a quanto accaduto al Franchi.

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Altro giro, altro weekend di Serie A, altre polemiche. I casi da moviola non sono mancati neppure nella trentesima giornata di campionato, iniziata nel tardo pomeriggio di venerdì con Cagliari-Napoli e chiusa domenica sera con Fiorentina-Inter.

Tutti i principali episodi sono stati analizzati e valutati all'interno di Open VAR, il contenitore in onda il martedì pomeriggio su DAZN. Presente in studio Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale.

Dal tocco di braccio di Pongracic in Fiorentina-Inter a quello di Idzes in Juventus-Sassuolo, passando per il fallo da rigore fischiato a Pavlovic su Simeone in Milan-Torino: l'analisi dei casi da moviola e la divulgazione dei dialoghi tra arbitri e VAR.

  • PERCHÉ NON É STATO PUNITO IL MANI DI PONGRACIC IN FIORENTINA-INTER

    L'episodio clou del fine settimana è il tocco di braccio del fiorentino Pongracic nel finale della gara pareggiata contro l'Inter, lasciato correre dall'arbitro Colombo e poi dal VAR senza la concessione di un calcio di rigore a favore dell'Inter.

    "No, no, no, rimbalza ed è attaccato", urla subito Colombo ai giocatori dell'Inter. L'episodio viene analizzato in Sala VAR e la decisione di non dare rigore traspare sin da subito: "Sì, lui fa per toglierla", "Sono d'accordo". E poi: "Per me non è rigore, è un pallone inaspettato, il pallone schizza. Vedi che lui fa per toglierlo?". Il riferimento è alla volontà di Pongracic di levare il braccio e avvicinarlo al corpo per provare a evitare il contatto con la palla. Il check viene completato così: "Come l'hai vista tu, bravo Andrea".

    Il direttore di gara non viene richiamato al monitor e la conclusione in Sala VAR è questa: "Il braccio è morbido e molto vicino al corpo"; "Sì, poi il pallone schizza una volta che ha toccato il terreno. Lui fa per toglierlo".

    Tonolini conferma la "lettura corretta dal campo di Colombo, che è in ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic, che prova a giocarlo con il tacco. Il contatto col braccio avviene con una posizione dello stesso che è assolutamente naturale, congrua rispetto al movimento. Quindi situazione di non punibilità, corretta la scelta di Colombo".

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  • PERCHÉ É STATO SANZIONATO IL MANI DI IDZES IN JUVENTUS-SASSUOLO

    Il primo episodio sotto la lente d'ingrandimento è stato però il mani di Jay Idzes, difensore del Sassuolo, nel finale della gara contro la Juventus. L'indonesiano sfiora con un braccio un pallone colpito di testa da Vlahovic, portando dopo un on field review alla concessione del rigore per i bianconeri, poi fallito da Locatelli.

    Lunghissimo il check del VAR, alla ricerca dell'inquadratura giusta per valutare il tocco di Idzes. Marchetti viene quindi richiamato al monitor e, dopo una review piuttosto rapida, sentenzia: "Perfetto, gli si muove il bicipite quindi posizione del braccio innaturale". Il direttore di gara torna in campo e nell'annuncio al pubblico conferma la "posizione punibile" del braccio di Idzes, indicando infine il dischetto.

    Secondo Tonolini, "la difficoltà maggiore non è tanto valutare la punibilità della posizione del braccio di Idzes, che è addirittura sopra la linea delle spalle, quanto accertarsi del fatto che il pallone venga effettivamente toccato. Il contatto è effettivamente avvenuto, Marchetti viene chiamato giustamente al monitor. Il tocco c'è, calcio di rigore chiaro. Corretta la scelta finale. Il braccio sinistro è in posizione innaturale".

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  • IL FALLO DA RIGORE DI PAVLOVIC SU SIMEONE

    Un altro episodio analizzato è il rigore che ha consentito al Torino di riaprire i giochi nel finale della partita contro il Milan: penalty concesso per una manata di Pavlovic su Simeone e poi trasformato da Vlasic, nonostante in un primo momento l'arbitro Fourneau avesse lasciato correre.

    In un primo momento in Sala VAR sono scettici: "Secondo me c'è poca consistenza onestamente". Fourneau chiede se il check sia già stato completato, ma la risposta è secca: "No, un attimo, un attimo". Poi, ecco i primi dubbi: "Per me il braccio glielo mette e comunque lo prende". E qualche secondo dopo: "Secondo me è punibile", "Anche per me". Infine la sentenza del VAR: "Pavlovic si disinteressa del pallone e mette la mano sul volto di Simeone". Si parla di "comportamento antisportivo". Il direttore di gara torna in campo, indica il dischetto e ammonisce Pavlovic, dicendogli: "L'hai preso sulla faccia".

    Tonolini conferma che "la decisione è corretta. Ci arriviamo con una review un po' faticosa, non siamo contentissimi della revisione. Ci mettiamo tanto, forse troppo rispetto a quanto necessario. Review troppo lunghe possono contribuire ad alimentare dubbi, aspettative e quant'altro. Pavlovic volta le spalle al pallone, se ne disinteressa e il suo unico obiettivo è quello di fermare Simeone. E lo fa con una mano sul volto, una parte tutelata dal regolamento".

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