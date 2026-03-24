Perché non stato punito col rigore il tocco di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter, l'analisi su Open VAR: "Braccio in posizione naturale"

Altro giro, altro weekend di Serie A, altre polemiche. I casi da moviola non sono mancati neppure nella trentesima giornata di campionato, iniziata nel tardo pomeriggio di venerdì con Cagliari-Napoli e chiusa domenica sera con Fiorentina-Inter.
Tutti i principali episodi sono stati analizzati e valutati all'interno di Open VAR, il contenitore in onda il martedì pomeriggio su DAZN. Presente in studio Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale.
Dal tocco di braccio di Pongracic in Fiorentina-Inter a quello di Idzes in Juventus-Sassuolo, passando per il fallo da rigore fischiato a Pavlovic su Simeone in Milan-Torino: l'analisi dei casi da moviola e la divulgazione dei dialoghi tra arbitri e VAR.