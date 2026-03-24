Perché non stato punito col rigore il tocco di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter, l'analisi su Open VAR: "Braccio in posizione naturale"

L'episodio clou del fine settimana è il tocco di braccio del fiorentino Pongracic nel finale della gara pareggiata contro l'Inter, lasciato correre dall'arbitro Colombo e poi dal VAR senza la concessione di un calcio di rigore a favore dell'Inter.

"No, no, no, rimbalza ed è attaccato", urla subito Colombo ai giocatori dell'Inter. L'episodio viene analizzato in Sala VAR e la decisione di non dare rigore traspare sin da subito: "Sì, lui fa per toglierla", "Sono d'accordo". E poi: "Per me non è rigore, è un pallone inaspettato, il pallone schizza. Vedi che lui fa per toglierlo?". Il riferimento è alla volontà di Pongracic di levare il braccio e avvicinarlo al corpo per provare a evitare il contatto con la palla. Il check viene completato così: "Come l'hai vista tu, bravo Andrea".

Il direttore di gara non viene richiamato al monitor e la conclusione in Sala VAR è questa: "Il braccio è morbido e molto vicino al corpo"; "Sì, poi il pallone schizza una volta che ha toccato il terreno. Lui fa per toglierlo".

Tonolini conferma la "lettura corretta dal campo di Colombo, che è in ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic, che prova a giocarlo con il tacco. Il contatto col braccio avviene con una posizione dello stesso che è assolutamente naturale, congrua rispetto al movimento. Quindi situazione di non punibilità, corretta la scelta di Colombo".