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Marco Trombetta

Perché Molina non è andato in Nazionale: la Roma si è opposta alla convocazione dell'argentino

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Molina non risponderà alla chiamata dell'Argentina, la Roma ha posto il veto sulla convocazione: il motivo.

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Nahuel Molina era pronto a tornare in Nazionale dopo la squalifica rimediata nella finale dei Mondiali, ma la Roma ha detto no.

Cosa è successo e perché i giallorossi si sono opposti alla convocazione dell'argentino.

  • LA CONVOCAZIONE IN EXTREMIS

    Molina era stato squalificato inizialmente per sette giornate a causa della rissa scatenata in finale dei Mondiali contro la Spagna.

    Squalifica che è stata ridotta a quattro giornate e che avrebbe permesso a Molina di essere a disposizione per il secondo impegno dell'Argentina contro il Costa Rica.

    Per questo motivo, Scaloni ha deciso di convocarlo in extremis.

  • LA ROMA HA DETTO NO

    Convocazione che è arrivata però fuori tempo massimo, mettendo così la Roma nella posizione di poter rifiutare di mandare il giocatore in Nazionale.

    Molina sarebbe rientrato proprio a ridosso della sfida col Parma del 21 novembre, mentre in questo modo rimarrà a lavorare a Trigoria arrivando riposato alla ripresa del campionato.

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