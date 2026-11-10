Perché Molina non è andato in Nazionale: la Roma si è opposta alla convocazione dell'argentino

Nahuel Molina era pronto a tornare in Nazionale dopo la squalifica rimediata nella finale dei Mondiali, ma la Roma ha detto no.
Cosa è successo e perché i giallorossi si sono opposti alla convocazione dell'argentino.
Nahuel Molina era pronto a tornare in Nazionale dopo la squalifica rimediata nella finale dei Mondiali, ma la Roma ha detto no.
Cosa è successo e perché i giallorossi si sono opposti alla convocazione dell'argentino.
Molina era stato squalificato inizialmente per sette giornate a causa della rissa scatenata in finale dei Mondiali contro la Spagna.
Squalifica che è stata ridotta a quattro giornate e che avrebbe permesso a Molina di essere a disposizione per il secondo impegno dell'Argentina contro il Costa Rica.
Per questo motivo, Scaloni ha deciso di convocarlo in extremis.
Convocazione che è arrivata però fuori tempo massimo, mettendo così la Roma nella posizione di poter rifiutare di mandare il giocatore in Nazionale.
Molina sarebbe rientrato proprio a ridosso della sfida col Parma del 21 novembre, mentre in questo modo rimarrà a lavorare a Trigoria arrivando riposato alla ripresa del campionato.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.