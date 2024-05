Perché Milan-Roma si gioca in Australia a campionato concluso? Per celebrare Perth e in ricordo di Di Bartolomei

Chiuso il campionato di Serie A, Milan e Roma sono in Australia per un match amichevole in ricordo dello storico capitano giallorosso.

Milan e Roma in Australia per una partita amichevole. A sorpresa, infatti, a maggio è stato annunciato il match a pochi giorni dalla conclusione del campionato, di scena alle 13:00 di venerdì 31 maggio. Un modo per celebrare Perth e la popolazione locale, ma anche ricordare uno dei più grandi giocatori della Roma di tutto i tempi: in Australia giallorossi e Milan scendono in campo per la prima amichevole di lusso post Serie A. Per il Milan non sarà presente Pioli ma bensì Bonera, collaboratore tecnico dei rossoneri. Nel viaggio australiano anche Zlatan Ibrahimovic. L'articolo prosegue qui sotto