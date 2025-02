Perché Milan-Roma di Coppa Italia è importante per l'Europa League: vale tantissimo in vista della prossima stagione

La sfida tra rossoneri e giallorossi è forse la più attesa per quanto riguarda i quarti di finale di Coppa Italia: in palio c'è anche l'Europa League.

La Coppa Italia 2024/25 prosegue con il secondo quarto di finale di questa edizione: dopo la vittoria a sorpresa del Bologna al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, ora tocca alla sfida tra Milan e Roma.

A San Siro va in scena un match importantissimo, quasi fondamentale, sia per la formazione di Sergio Conceição che per quella di Claudio Ranieri.

In palio non c'è solo l'accesso alle semifinali, con la possibilità di avvicinarsi ad uno dei trofei in palio per questa stagione: la vittoria del torneo significherebbe qualificazione alla prossima Europa League.