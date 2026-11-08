Perché Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano e Zaccagni non giocano Napoli-Lazio: infortunio o scelta tecnica?

Nell'undici titolare del Napoli non figurano tra gli altri Alex Meret, Zambo Anguissa e Matteo Politano.

I tre giocatori non sono infortunati ma sono presenti regolarmente in panchina e dunque erano a disposizione di Allegri.

Il tecnico però contro la Lazio ha preferito fare altre scelte: in porta occasione per Milinkovic-Savic, mentre a centrocampo è stato preferito Gilmour con De Bruyne e McTominay.

Sulle fasce invece agiranno Vergara a destra col recuperato Olivera a sinistra. E alle spalle di Hojlund c'è Lang.