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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano e Zaccagni non giocano Napoli-Lazio: infortunio o scelta tecnica?

Serie A
Napoli vs Lazio
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Sono tanti gli assenti del lunch-match tra Napoli e Lazio in programma per l'undicesima giornata di Serie A: ma perché Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Zaccagni non giocano?

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La domenica dell'undicesima giornata di Serie A si apre al 'Maradona' dove il Napoli ospita la capolista Lazio.

Sono tanti gli assenti che non giocheranno il lunch-match soprattutto tra gli azzurri, qualcuno per scelta tecnica molti per infortunio.

Ma qual è il motivo delle assenze di Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa nel Napoli e Zaccagni nella Lazio? Perché non giocano titolari? Chi è in panchina?

  • MERET, ANGUISSA E POLITANO IN PANCHINA: I MOTIVI

    Nell'undici titolare del Napoli non figurano tra gli altri Alex Meret, Zambo Anguissa e Matteo Politano.

    I tre giocatori non sono infortunati ma sono presenti regolarmente in panchina e dunque erano a disposizione di Allegri.

    Il tecnico però contro la Lazio ha preferito fare altre scelte: in porta occasione per Milinkovic-Savic, mentre a centrocampo è stato preferito Gilmour con De Bruyne e McTominay.

    Sulle fasce invece agiranno Vergara a destra col recuperato Olivera a sinistra. E alle spalle di Hojlund c'è Lang.

  • GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI

    L'elenco dei giocatori infortunati del Napoli resta lunghissimo anche contro la Lazio.

    Non sono presenti neppure in panchina infatti Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, ovvero due potenziali titolari della squadra di Allegri.

    Oltre a loro sono fuori Badiashile, Buongiorno, Spinazzola, Favasuli, Neres e Alisson Santos per un totale di otto indisponibili, più lo squalificato Marianucci.

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  • PERCHÈ ZACCAGNI NON GIOCA NAPOLI-LAZIO

    Un'assenza, ma molto pesante, anche per la Lazio.

    Gattuso infatti si presenta a Napoli senza Mattia Zaccagni. L'attaccante biancoceleste si è fermato in settimana per un problema muscolare e dunque non figura neppure in panchina.

    L'altro giocatore indisponibile per la gara del 'Maradona' è Albert Gudmundsson alle prese con una lussazione alla spalla.

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