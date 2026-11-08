Perché Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano e Zaccagni non giocano Napoli-Lazio: infortunio o scelta tecnica?

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La domenica dell'undicesima giornata di Serie A si apre al 'Maradona' dove il Napoli ospita la capolista Lazio.
Sono tanti gli assenti che non giocheranno il lunch-match soprattutto tra gli azzurri, qualcuno per scelta tecnica molti per infortunio.
Ma qual è il motivo delle assenze di Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa nel Napoli e Zaccagni nella Lazio? Perché non giocano titolari? Chi è in panchina?