Perché McKennie, Di Lorenzo e De Bruyne sono stati sostituiti all'intervallo di Juventus-Napoli: scelta tecnica o infortunio?

Tre titolari sostituiti tra primo e secondo tempo, includendo nel discorso entrambe le squadre: quasi un evento. Specialmente se si tratta di un big match.
I giocatori in questione sono Weston McKennie, Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne. Luciano Spalletti e la coppia Massimiliano Allegri-Marco Landucci, con quest'ultimo in panchina per la squalifica del capo allenatore, hanno deciso così durante Juventus-Napoli.
Perché dunque i tre sono stati sostituiti all'intervallo? La motivazione dell'insolita scelta, caso per caso.
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