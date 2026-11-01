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Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché McKennie, Di Lorenzo e De Bruyne sono stati sostituiti all'intervallo di Juventus-Napoli: scelta tecnica o infortunio?

Serie A
Juventus vs Napoli
Juventus
Napoli

Spalletti e la coppia Allegri-Landucci hanno proteso per un triplo cambio tra il primo e il secondo tempo della partita: la motivazione.

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Tre titolari sostituiti tra primo e secondo tempo, includendo nel discorso entrambe le squadre: quasi un evento. Specialmente se si tratta di un big match.

I giocatori in questione sono Weston McKennie, Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne. Luciano Spalletti e la coppia Massimiliano Allegri-Marco Landucci, con quest'ultimo in panchina per la squalifica del capo allenatore, hanno deciso così durante Juventus-Napoli.

Perché dunque i tre sono stati sostituiti all'intervallo? La motivazione dell'insolita scelta, caso per caso.

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  • PERCHÉ MCKENNIE È STATO SOSTITUITO ALL'INTERVALLO

    Non è una scelta tecnica di Spalletti la sostituzione di McKennie. L'americano ha accusato un fastidio all'adduttore, dando così forfait tra il primo e il secondo tempo della partita.

    L'allenatore della Juventus ha così deciso di avanzare la posizione di Kalulu, piazzando il francese esterno a tutta fascia proprio al posto di McKennie. Il quale è stato invece sostituito all'intervallo da Gatti, andato a posizionarsi tra i tre davanti a Vicario.

  • PERCHÉ DI LORENZO È STATO SOSTITUITO ALL'INTERVALLO

    È legata invece a una scelta tecnica la sostituzione di Di Lorenzo. Quasi un evento, considerando lo status di intoccabile che il capitano del Napoli ha avuto con tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra nel corso degli ultimi anni.

    Di Lorenzo ha però sofferto parecchio nella marcatura di Alajbegovic: il giovane bosniaco, probabilmente il migliore e certamente il più attivo della Juve nel primo tempo, ha più volte puntato l'avversario diretto costringendolo a 45 minuti più due di recupero faticosissimi.

    Al posto di Di Lorenzo, la coppia Allegri-Landucci ha inserito Beukema: l'ex bolognese è andato a far coppia con Rafa Marin al centro della difesa, con Marianucci che si è spostato a destra in luogo del capitano.

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  • PERCHÉ DE BRUYNE È STATO SOSTITUITO ALL'INTERVALLO

    Ha accusato qualche problema anche De Bruyne, così come McKennie: per questo motivo il belga è potuto rimanere in campo solamente per un tempo all'Allianz Stadium.

    Fastidio muscolare per l'ex campione del Manchester City, che potrebbe aver rimediato un affaticamento. Secondo DAZN, De Bruyne ha chiesto un antidolorifico allo staff medico del Napoli prima dell'inizio del secondo tempo.

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