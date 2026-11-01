Perché McKennie, Di Lorenzo e De Bruyne sono stati sostituiti all'intervallo di Juventus-Napoli: scelta tecnica o infortunio?

È legata invece a una scelta tecnica la sostituzione di Di Lorenzo. Quasi un evento, considerando lo status di intoccabile che il capitano del Napoli ha avuto con tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra nel corso degli ultimi anni.

Di Lorenzo ha però sofferto parecchio nella marcatura di Alajbegovic: il giovane bosniaco, probabilmente il migliore e certamente il più attivo della Juve nel primo tempo, ha più volte puntato l'avversario diretto costringendolo a 45 minuti più due di recupero faticosissimi.

Al posto di Di Lorenzo, la coppia Allegri-Landucci ha inserito Beukema: l'ex bolognese è andato a far coppia con Rafa Marin al centro della difesa, con Marianucci che si è spostato a destra in luogo del capitano.