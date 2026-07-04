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Thuram Deschamps FranceGetty
Antonio Torrisi

Perché Marcus Thuram non gioca nella Francia ai Mondiali? Pochi minuti per l'attaccante dell'Inter

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L'attaccante dell'Inter non riesce a essere impiegato con continuità dal CT Didier Deschamps: cosa sta succedendo?

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Se avete visto anche solo il primo tempo della partita vinta dalla Francia contro la Svezia, forse avete già una parte significativa della risposta alla domanda posta nel titolo. Perché, diciamolo: in questa squadra è proprio difficile inserirsi, al di là di tutto. Che ti chiami Marcus Thuram o meno.

L'altra premessa fondamentale è che c'è ancora tanto da giocare, in questi Mondiali: sono lunghi, lunghissimi e per la squadra allenata da Didier Deschamps potrebbero essere pure "completi", se verranno rispettati i pronostici della vigilia.

Al di là di tutto ciò, la domanda è comunque valida: perché Thuram, uno dei migliori giocatori della Serie A, non gioca nella Francia ai Mondiali? Cosa sta succedendo?

  • PERCHÉ THURAM NON GIOCA NELLA FRANCIA: UN TRIDENTE CLAMOROSO

    Partiamo dalla formazione scesa in campo dal primo minuto contro la Svezia: il commissario tecnico Didier Deschamps ha schierato un pacchetto composto da Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

    Nelle precedenti due sfide, Deschamps aveva mandato in campo anche Désiré Doué esterno a sinistra, con Dembélé e Olise a completare la trequarti dietro a Mbappé.

    Con questi giocatori è difficile giocare titolare, su, non c'è niente da dire. E in panchina ci sono anche Rayan Cherki e Bradley Barcola. Come si fa?

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  • QUANTI MINUTI HA GIOCATO THURAM AI MONDIALI 2026

    Marcus Thuram, anche per questi motivi, ha avuto modo di esordire ai Mondiali 2026 nella partita della Francia contro l'Iraq, alla seconda giornata del girone.

    L'attaccante dell'Inter è entrato al 91' al posto di Kylian Mbappé, giocando 2 minuti, visto che la partita si è conclusa dopo 3 minuti di recupero. Troppo poco? Può essere, ma una buona componente l'ha giocata anche la sfortuna.

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  • PERCHÉ THURAM NON GIOCA CONTRO IL PARAGUAY?

    L'ultima partita del girone, contro la Norvegia, e quella dei sedicesimi contro la Svezia si sono messe subito bene. Eppure no, non è entrato Thuram. Ma perché? Ci si chiede.

    La risposta è semplice: l'attaccante dell'Inter ha avuto un problema al polpaccio che si trascina ormai da qualche giorno e che lo terrà fuori anche negli ottavi di finale contro il Paraguay.

    E qui torniamo all'incipit del pezzo. C'è ancora tutto il tempo del mondo per dimostrare le sue qualità in questa Francia. Parte un po' più indietro rispetto agli altri, e ci mancherebbe.

    È forte, Marcus Thuram, ma se la Francia ha finora segnato tredici goal senza di lui, forse la strada scelta da Deschamps per il pacchetto offensivo titolare non è del tutto sbagliata.

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