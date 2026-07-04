Perché Marcus Thuram non gioca nella Francia ai Mondiali? Pochi minuti per l'attaccante dell'Inter

L'ultima partita del girone, contro la Norvegia, e quella dei sedicesimi contro la Svezia si sono messe subito bene. Eppure no, non è entrato Thuram. Ma perché? Ci si chiede.

La risposta è semplice: l'attaccante dell'Inter ha avuto un problema al polpaccio che si trascina ormai da qualche giorno e che lo terrà fuori anche negli ottavi di finale contro il Paraguay.

E qui torniamo all'incipit del pezzo. C'è ancora tutto il tempo del mondo per dimostrare le sue qualità in questa Francia. Parte un po' più indietro rispetto agli altri, e ci mancherebbe.

È forte, Marcus Thuram, ma se la Francia ha finora segnato tredici goal senza di lui, forse la strada scelta da Deschamps per il pacchetto offensivo titolare non è del tutto sbagliata.