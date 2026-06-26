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Thuram Deschamps FranceGetty
Antonio Torrisi

Perché Marcus Thuram non gioca nella Francia ai Mondiali? Pochi minuti per l'attaccante dell'Inter nella fase a gironi

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L'attaccante dell'Inter non riesce a essere impiegato con continuità dal CT Didier Deschamps: cosa sta succedendo?

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Se avete visto anche solo il primo tempo della partita vinta dalla Francia contro la Norvegia, forse avete già una parte significativa della risposta alla domanda posta nel titolo. Perché, diciamolo: in questa squadra è proprio difficile inserirsi, al di là di tutto. Che ti chiami Marcus Thuram o meno.

L'altra premessa fondamentale è che c'è ancora tanto da giocare, in questi Mondiali: sono lunghi, lunghissimi e per la squadra allenata da Didier Deschamps potrebbero essere pure "completi", se verranno rispettati i pronostici della vigilia.

Al di là di tutto ciò, la domanda è comunque valida: perché Thuram, uno dei migliori giocatori della Serie A, non gioca nella Francia ai Mondiali? Cosa sta succedendo?

  • PERCHÉ THURAM NON GIOCA NELLA FRANCIA: UN TRIDENTE CLAMOROSO

    Partiamo dalla formazione scesa in campo dal primo minuto contro la Norvegia: il vice-commissario tecnico, Guy Stéphan, chiamato a sostituire Didier Deschamps, tornato in patria per la scomparsa della madre, ha schierato un pacchetto composto da Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

    Nelle precedenti due sfide, contro il Senegal all'esordio e l'Iraq alla seconda, Deschamps aveva mandato in campo anche Désiré Doué esterno a sinistra, con Dembélé e Olise a completare la trequarti dietro a Mbappé.

    Con questi giocatori è difficile giocare titolare, su, non c'è niente da dire. E in panchina ci sono anche Rayan Cherki e Bradley Barcola. Come si fa?

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  • QUANTI MINUTI HA GIOCATO THURAM AI MONDIALI 2026

    Marcus Thuram, anche per questi motivi, ha avuto modo di esordire ai Mondiali 2026 nella partita della Francia contro l'Iraq, alla seconda giornata del girone.

    L'attaccante dell'Inter è entrato al 91' al posto di Kylian Mbappé, giocando 2 minuti, visto che la partita si è conclusa dopo 3 minuti di recupero. Troppo poco? Può essere, ma una buona componente l'ha giocata anche la sfortuna.

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  • PERCHÉ THURAM NON HA GIOCATO CONTRO LA NORVEGIA?

    La terza partita del girone ci aiuta a comprendere meglio cosa sta succedendo con Marcus Thuram: contro la Norvegia si è subito messa bene, con un primo tempo clamoroso di Dembélé che, nonostante una reazione della Norvegia a inizio secondo tempo, con un rigore parato da Mike Maignan, ha messo sostanzialmente al sicuro il primo posto.

    Eppure no, non è entrato Thuram. Ma perché? Ci si chiede.

    La risposta è semplice: alla vigilia della sfida l'attaccante dell'Inter ha avuto un problema al polpaccio, come accennato dal vice-commissario tecnico Stéphane.

    "Due giocatori non parteciperanno all'allenamento: Saliba, che verrà tenuto a riposo, e Thuram, che ha un leggero problema muscolare al polpaccio".

    Insomma, non valeva la pena rischiarlo.

    E qui torniamo all'incipit del pezzo. C'è ancora tutto il tempo del mondo per dimostrare le sue qualità in questa Francia. Parte un po' più indietro rispetto agli altri, e ci mancherebbe. È forte, Marcus Thuram, ma se la Francia ha chiuso il girone con 10 goal segnati e 2 subiti, forse la strada scelta da Deschamps per il pacchetto offensivo titolare non è del tutto sbagliata.

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