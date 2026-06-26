Perché Marcus Thuram non gioca nella Francia ai Mondiali? Pochi minuti per l'attaccante dell'Inter nella fase a gironi

La terza partita del girone ci aiuta a comprendere meglio cosa sta succedendo con Marcus Thuram: contro la Norvegia si è subito messa bene, con un primo tempo clamoroso di Dembélé che, nonostante una reazione della Norvegia a inizio secondo tempo, con un rigore parato da Mike Maignan, ha messo sostanzialmente al sicuro il primo posto.

Eppure no, non è entrato Thuram. Ma perché? Ci si chiede.

La risposta è semplice: alla vigilia della sfida l'attaccante dell'Inter ha avuto un problema al polpaccio, come accennato dal vice-commissario tecnico Stéphane.

"Due giocatori non parteciperanno all'allenamento: Saliba, che verrà tenuto a riposo, e Thuram, che ha un leggero problema muscolare al polpaccio".

Insomma, non valeva la pena rischiarlo.

E qui torniamo all'incipit del pezzo. C'è ancora tutto il tempo del mondo per dimostrare le sue qualità in questa Francia. Parte un po' più indietro rispetto agli altri, e ci mancherebbe. È forte, Marcus Thuram, ma se la Francia ha chiuso il girone con 10 goal segnati e 2 subiti, forse la strada scelta da Deschamps per il pacchetto offensivo titolare non è del tutto sbagliata.