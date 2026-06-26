Perché Marcus Thuram non gioca nella Francia ai Mondiali? Pochi minuti per l'attaccante dell'Inter nella fase a gironi

Se avete visto anche solo il primo tempo della partita vinta dalla Francia contro la Norvegia, forse avete già una parte significativa della risposta alla domanda posta nel titolo. Perché, diciamolo: in questa squadra è proprio difficile inserirsi, al di là di tutto. Che ti chiami Marcus Thuram o meno.
L'altra premessa fondamentale è che c'è ancora tanto da giocare, in questi Mondiali: sono lunghi, lunghissimi e per la squadra allenata da Didier Deschamps potrebbero essere pure "completi", se verranno rispettati i pronostici della vigilia.
Al di là di tutto ciò, la domanda è comunque valida: perché Thuram, uno dei migliori giocatori della Serie A, non gioca nella Francia ai Mondiali? Cosa sta succedendo?