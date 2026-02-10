Perché Marcus Rashford non rientra ancora nei piani futuri del Manchester United nonostante le ottime prestazioni con il Barcellona

Rashford non gioca con lo United dal dicembre 2024, avendo trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito all'Aston Villa. È caduto in disgrazia sotto l'ex allenatore dei Red Devils Ruben Amorim e nell'estate del 2025 ha visto la sua maglia numero 10 passare al brasiliano Matheus Cunha.

È stato costretto ad allenarsi lontano dalla prima squadra dello United prima che fosse raggiunto l'accordo per il prestito con il Barcellona. Il desiderio di rimanere al Camp Nou è stato espresso da un uomo che ha collezionato 426 presenze con i Red Devils e 138 gol all'attivo.

Alla domanda se volesse rimanere al Barça, Rashford ha risposto a ESPN: "Certamente. Mi piace questa squadra e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club più importanti nella storia di questo sport. Per un giocatore è un onore. La gente lo dimentica, ma ho trascorso 23 anni della mia vita con il Manchester United. A volte hai solo bisogno di un cambiamento. Penso che forse questo sia il mio caso e mi sto godendo tutto".