Perché Marcus Rashford non rientra ancora nei piani futuri del Manchester United nonostante le ottime prestazioni con il Barcellona
Opzione di acquisto: quanto costerà al Barcellona l'accordo definitivo
Il Barcellona può attivare il trasferimento definitivo di Rashford pagando 26 milioni di sterline (36 milioni di dollari). Il club catalano è in grado di dettare le condizioni, avendo tutto il potere nelle sue mani. Se vuole trattenere Rashford, lo United non può fare nulla per impedirlo.
Il Sun sostiene che i Red Devils siano felici che un prodotto del loro leggendario sistema di formazione rimanga nel calcio spagnolo, nonostante alcune voci suggeriscano che l'allenatore ad interim Michael Carrick vorrebbe vedere un giocatore affermato della Premier League tornare all'Old Trafford.
Il Manchester United non ha fatto alcun tentativo di richiamare Rashford a gennaio.
Carrick, che resterà al comando del Manchester fino alla fine della stagione 2025-26, ha già lavorato con Rashford durante i tre anni e mezzo trascorsi come membro dello staff tecnico di José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Dopo aver guidato la squadra a quattro vittorie consecutive all'inizio del suo mandato, è ora in lizza per ottenere un ruolo a tempo pieno nel Manchester United.
Il Sun, tuttavia, riferisce che lo United "non aveva alcuna intenzione di richiamare Rashford durante la finestra di mercato invernale". Il quotidiano prosegue affermando che "Carrick non ha preso in considerazione il ritorno di Rashford e non sta pensando al futuro, dato che il suo contratto scade alla fine della stagione".
Si dice che "non sia cambiato nulla riguardo alla situazione di Rashford", con l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox ancora alle prese con la scelta del prossimo allenatore del club a titolo permanente.
Rashford vuole rimanere al Camp Nou
Rashford non gioca con lo United dal dicembre 2024, avendo trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito all'Aston Villa. È caduto in disgrazia sotto l'ex allenatore dei Red Devils Ruben Amorim e nell'estate del 2025 ha visto la sua maglia numero 10 passare al brasiliano Matheus Cunha.
È stato costretto ad allenarsi lontano dalla prima squadra dello United prima che fosse raggiunto l'accordo per il prestito con il Barcellona. Il desiderio di rimanere al Camp Nou è stato espresso da un uomo che ha collezionato 426 presenze con i Red Devils e 138 gol all'attivo.
Alla domanda se volesse rimanere al Barça, Rashford ha risposto a ESPN: "Certamente. Mi piace questa squadra e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club più importanti nella storia di questo sport. Per un giocatore è un onore. La gente lo dimentica, ma ho trascorso 23 anni della mia vita con il Manchester United. A volte hai solo bisogno di un cambiamento. Penso che forse questo sia il mio caso e mi sto godendo tutto".
Il Manchester United esplora altre opzioni offensive in vista della finestra di mercato estiva
Il Sun sostiene che lo United "probabilmente cercherà un attaccante sul mercato estivo, vista la carenza di ali sinistre naturali dopo la partenza di Rashford e la cessione di Alejandro Garnacho". Anche Jadon Sancho non ha futuro all'Old Trafford dopo essere stato ceduto in prestito all'Aston Villa e diventerà un giocatore svincolato alla fine di giugno, quando scadrà il suo contratto.
Il contratto di Rashford a Manchester scadrà nell'estate del 2028, il che significa che lo United potrà chiedere una cifra considerevole per i suoi servizi. Se il Barcellona non soddisferà la loro richiesta, lo farà qualcun altro.
I Blaugrana devono ancora avviare le trattative per l'attivazione della clausola nel contratto di prestito di Rashford, ma hanno visto la stella inglese, che spera di entrare nei piani di Thomas Tuchel per i Mondiali, raggiungere la doppia cifra in termini di gol e assist in questa stagione.
Hansi Flick ha espresso il desiderio di mantenere Rashford in squadra anche dopo la fine della stagione. L'unico ostacolo potrebbe essere la sconfitta di Joan Laporta alle prossime elezioni presidenziali del Barcellona e l'arrivo di una nuova figura di riferimento, potenzialmente Victor Font, che potrebbe decidere di prendere una direzione diversa in materia di acquisti.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
