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MandragoraGetty Images
Leonardo Gualano

Perché Mandragora non gioca Fiorentina-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Non c'è il nome di Mandragora nell'undici titolare della Fiorentina che affronterà l'Inter: il motivo della sua assenza.

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Ennesimo bivio della stagione per la Fiorentina che, nel trentesimo turno di Serie A, cercherà contro la capolista Inter quei punti fondamentali per la corsa che conduce alla salvezza.

Un compito certamente non semplice per i gigliati che, contro i nerazzurri, tornano a schierare Kean dal 1' in campionato, ma devono rinunciare ad uno degli elementi più importanti della sua mediana: Rolando Mandragora.

Il nome del centrocampista viola, che è anche uno dei migliori marcatori stagionali della squadra, non figura infatti nell'undici titolare disegnato da Paolo Vanoli.

A cosa è dovuta l'assenza di Mandragora? Infortunio, scelta tecnica o squalifica?

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

    La Fiorentina, tra le mura amiche dell'Artemio Franchi, si sistema con l'ormai consueto 4-3-3.

    Come detto a centrocampo non c'è Mandragora che viene sostituito da Ndour in una linea completata da Fagioli e Brescianini. In attacco, Moise Kean è invece il perno centrale di un terzetto che prevede dal 1' anche Parisi e Gudmundsson.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • MANDRAGORA IN PANCHINA?

    Mandragora non sarà tra i protagonisti di Fiorentina-Inter e dunque non partirà dalla panchina.

    Il centrocampista gigliato andrà infatti in tribuna e dunque non darà il suo apporto nemmeno a gara in corso.


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  • PERCHÉ MANDRAGORA NON GIOCA FIORENTINA-INTER

    A rendere Rolando Mandragora indisponibibile per Fiorentina-Inter è stato un contrattempo di natura fisica.

    Secondo quanto riportato da 'Violanews' infatti, il centrocampista gigliato è stato fermato da un problema al polpaccio.

    Mandragora dunque tornerà a disposizione di Paolo Vanoli solo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

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