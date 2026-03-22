Perché Mandragora non gioca Fiorentina-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

La Fiorentina, tra le mura amiche dell'Artemio Franchi, si sistema con l'ormai consueto 4-3-3.

Come detto a centrocampo non c'è Mandragora che viene sostituito da Ndour in una linea completata da Fagioli e Brescianini. In attacco, Moise Kean è invece il perno centrale di un terzetto che prevede dal 1' anche Parisi e Gudmundsson.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.