Perché Mandragora non gioca Fiorentina-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Ennesimo bivio della stagione per la Fiorentina che, nel trentesimo turno di Serie A, cercherà contro la capolista Inter quei punti fondamentali per la corsa che conduce alla salvezza.
Un compito certamente non semplice per i gigliati che, contro i nerazzurri, tornano a schierare Kean dal 1' in campionato, ma devono rinunciare ad uno degli elementi più importanti della sua mediana: Rolando Mandragora.
Il nome del centrocampista viola, che è anche uno dei migliori marcatori stagionali della squadra, non figura infatti nell'undici titolare disegnato da Paolo Vanoli.
A cosa è dovuta l'assenza di Mandragora? Infortunio, scelta tecnica o squalifica?