Perché Mancini non convoca Samuele Inacio: terza esclusione di fila, può ancora rappresentare il Brasile

Considerando la gestione di Romano, Doumbia e Zoma, ai quali è stato concesso minutaggio nelle prime due partite contro Belgio e Turchia, ci si aspettava di vedere all'opera anche Samuele Inacio, perlomeno a gara in corso, considerando anche l'infortunio di Raspadori.

Mancini ha grande considerazione di lui, altrimenti non lo avrebbe convocato, ma fino ad ora la sua intenzione sembra essere quella di fargli accumulare esperienza, facendolo allenare con il gruppo, ma senza esporlo subito a grosse responsabilità, considerando l'età del ragazzo, che ha compiuto 18 anni lo scorso aprile.

Inacio del resto ha accumulato soltanto 8 presenze in Bundesliga con il Borussia Dortmund, tecnicamente non ci sarebbe poi tutta questa fretta di inserirlo, al netto della curiosità di vederlo all'opera, se non fosse però per quel piccolo dettaglio del doppio passaporto.