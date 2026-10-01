Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Samuele Inacio Italy GOAL HICGOAL
Marco Trombetta

Perché Mancini non convoca Samuele Inacio: terza esclusione di fila, può ancora rappresentare il Brasile

Italia
UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia

Inserito nella lista dei 34 convocati di Mancini per le sfide di Nations League, Samuele Inacio non è mai stato preso in considerazione, venendo escluso sia col Belgio che con Turchia e Francia.

Pubblicità

Nel suo nuovo ciclo da ct della Nazionale, Roberto Mancini è ripartito da poche certezze e da tanti giovani, su tutti Samuele Inacio, 18enne talento del Borussia Dortmund col doppio passaporto italo-brasiliano, ma che ha fatto tutta la trafile nelle nazionali giovanili azzurre.

Mancini lo ha inserito subito nel suo primo giro di convocati per la Nations League, ma sin qui lo ha sempre lasciato a Coverciano.

  • TRE ESCLUSIONI CONSECUTIVE

    Se la prima mancata convocazione contro il Belgio faceva parte della gestione delle energie in vista dei tanti impegni ravvicinati, le successive contro Turchia e Francia hanno fatto decisamente più discutere.

    Samuele Inacio, insieme a Koaudio del Monza e al portiere Pessina del Bologna, è tra quelli che sono andati mai neppure in panchina, rimanendo a lavorare a Coverciano.

  • PERCHE' MANCINI LO LASCIA FUORI

    Considerando la gestione di Romano, Doumbia e Zoma, ai quali è stato concesso minutaggio nelle prime due partite contro Belgio e Turchia, ci si aspettava di vedere all'opera anche Samuele Inacio, perlomeno a gara in corso, considerando anche l'infortunio di Raspadori.

    Mancini ha grande considerazione di lui, altrimenti non lo avrebbe convocato, ma fino ad ora la sua intenzione sembra essere quella di fargli accumulare esperienza, facendolo allenare con il gruppo, ma senza esporlo subito a grosse responsabilità, considerando l'età del ragazzo, che ha compiuto 18 anni lo scorso aprile.

    Inacio del resto ha accumulato soltanto 8 presenze in Bundesliga con il Borussia Dortmund, tecnicamente non ci sarebbe poi tutta questa fretta di inserirlo, al netto della curiosità di vederlo all'opera, se non fosse però per quel piccolo dettaglio del doppio passaporto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BRASILE PUO' ANCORA CONVOCARLO

    La scelta di Mancini e dell'Italia di convocarlo, infatti, è stata anche una mossa per anticipare il Brasile.

    Inacio ha giocato un'amichevole con la Nazionale maggiore con Baldini ct, entrando nel finale contro il Lussemburgo.

    Una presenza, però, non ufficiale e che quindi non basta per chiudere la porta ad un'eventuale cambio di nazionalità.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CON LA TURCHIA 'DEVE' GIOCARE

    Ecco perché l'ultima partita della sosta contro la Turchia è molto importante in tal senso.

    Per non correre il rischio di un inserimento concreto da parte del Brasile, Mancini farebbe meglio a far esordire Samuele Inacio.

    Con una presenza ufficiale in azzurro le porte della Selecao non sarebbe ancora completamente chiuse, ma il cambio di nazionale diventerebbe decisamente più complesso per questioni regolamentari.

    Al netto di ciò, sicuramente Inacio è un talento che potrebbe fare parecchio comodo alla nostra Nazionale in futuro. Ci aspettiamo dunque che Mancini lo faccia esordire contro la Turchia, perlomeno per blindarlo e non avere più le ansie di uno 'scippo' brasiliano.

  • Pubblicità
    Pubblicità
UEFA Nations League A
Francia crest
Francia
FRA
Italia crest
Italia
ITA