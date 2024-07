Perché Manchester City e Milan hanno cambiato le maglie per il secondo tempo dell'amichevole

Nell’amichevole dello Yankee Stadium di New York, Manchester City e Milan hanno cambiato maglie nella ripresa: un’iniziativa a scopo benefico.

Goal, emozioni, spettacolo e anche qualche novità, non solo legata ai tanti giovani in campo e alle scelte tattiche di Pep Guardiola e Paulo Fonseca.

L’amichevole americana tra Manchester City e Milan, andata in scena la scorsa notte e vinta 3-2 dai rossoneri, ha fornito diversi spunti di riflessione.

Ma la sfida tra le due big europee è stata anche l’occasione per svelare le nuove divise di gioco, la terza maglia per il City e la seconda per il Milan.

Un esordio “particolare”, visto che il cambio di maglia c’è stato solo a inizio secondo tempo, con scopo benefico.