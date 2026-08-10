Perché Maignan e Rabiot non sono ancora rientrati: i due giocatori del Milan ritardano il loro ritorno in squadra

È inevitabile fare paragoni, soprattutto se si parla della stessa materia: quindi, dopo questa premessa, veniamo al dunque. Da un lato ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, al lavoro ad Appiano Gentile, dall'altro ci sono Mike Maignan e Adrien Rabiot, non ancora rientrati dalle vacanze post-Mondiale.

Eppure il caso (come le condizioni) è praticamente identico: anzi. Il Milan è rientrato a Milano nella giornata di domenica 9 agosto e Ruben Amorim ha concesso alla squadra alcuni giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione.

Mercoledì ci si incontra nuovamente a Milanello e l'allenatore portoghese non avrà a disposizione, ancora per qualche giorno, Maignan e Rabiot. Chiaramente fare paragoni è, come detto, inevitabile. Ma capiamo meglio.