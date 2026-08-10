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Maignan Rabiot MilanGetty
Antonio Torrisi

Perché Maignan e Rabiot non sono ancora rientrati: i due giocatori del Milan ritardano il loro ritorno in squadra

Serie A
Milan

I due francesi, a differenza di molti loro colleghi già al lavoro con le rispettive squadre, si prenderanno ancora qualche giorno prima di tornare a Milanello.

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È inevitabile fare paragoni, soprattutto se si parla della stessa materia: quindi, dopo questa premessa, veniamo al dunque. Da un lato ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, al lavoro ad Appiano Gentile, dall'altro ci sono Mike Maignan e Adrien Rabiot, non ancora rientrati dalle vacanze post-Mondiale.

Eppure il caso (come le condizioni) è praticamente identico: anzi. Il Milan è rientrato a Milano nella giornata di domenica 9 agosto e Ruben Amorim ha concesso alla squadra alcuni giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione.

Mercoledì ci si incontra nuovamente a Milanello e l'allenatore portoghese non avrà a disposizione, ancora per qualche giorno, Maignan e Rabiot. Chiaramente fare paragoni è, come detto, inevitabile. Ma capiamo meglio.

  • PERCHÉ MAIGNAN E RABIOT NON SONO ANCORA RIENTRATI

    Il motivo, come accennato, riguarda le vacanze post-Mondiali: i due francesi sono scesi in campo nella finale per il terzo e quarto posto il 18 luglio contro l'Inghilterra.

    Data, però, in cui hanno erano presenti sia Thuram che Stones (pur non impegnati), entrambi al lavoro ad Appiano Gentile con l'Inter. C'è, comunque, da dire che Kylian Mbappé, per fare un esempio, non si è ancora aggregato al gruppo di lavoro di José Mourinho al Real Madrid (si allena autonomamente a Ibiza e torna in settimana), ma il paragone con i due interisti (a cui si aggiunge Lautaro Martinez, ovviamente, arrivato in finale con l'Argentina) pesa.

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  • QUANDO RIENTRANO MAIGNAN E RABIOT

    Il ritorno di Maignan e Rabiot, comunque, è già fissato: rispetto ai compagni, che rientrano ufficialmente a Milanello mercoledì dopo il riposo concesso da Amorim, i due francesi dovrebbero raggiungere la squadra domenica, come precisato da Sky Sport.

    Questo perché sia Maignan che Rabiot avrebbero comunicato al Milan la volontà di usufruire in toto del periodo di vacanze, prolungandolo oltre la data inizialmente prevista per il rientro in gruppo.

    Ovviamente non si può non dare un occhio al calendario: il loro ritorno apre la settimana d'inizio della Serie A. Insomma, quasi in extremis.

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  • MAIGNAN E RABIOT SONO SUL MERCATO?

    Non si può dimenticare (in fretta) il fatto che quest'estate si è aperta con nuove voci sul futuro di Maignan e Rabiot.

    Con la mancata qualificazione alla Champions League, il portiere francese, capitano della squadra rossonera, è stato sin da subito accostato ad altri club (Chelsea su tutti), ma non essendoci stati sviluppi verosimilmente rimarrà a Milano.

    Per Rabiot si è parlato della possibilità di vederlo nuovamente con Massimiliano Allegri, ma al Napoli: "Riparto dal Milan? Sì, sì, ovviamente, poi parleremo con il mister", aveva affermato dopo la finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali. Ma le vie del mercato, lo sapete, sono infinite. Per adesso, comunque, bisogna attenersi ai fatti: il loro rientro in squadra è posticipato.

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