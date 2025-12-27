Perché Lukaku non convocato per Cremonese-Napoli? Il belga fuori dalla lista di Conte, il motivo dell'esclusione

Il Napoli è partito in direzione Cremona senza Romelu Lukaku, Sam Beukema e Mathias Olivera, che non hanno preso parte alla trasferta e non saranno a disposizione per la sfida contro i grigiorossi, come riportato da Sky Sport.

Al momento il club non ha comunicato motivazioni ufficiali sulle esclusioni, ma secondo l’emittente si tratterebbe di una gestione legata a condizioni fisiche da monitorare e a scelte precauzionali in vista dei numerosi impegni ravvicinati.