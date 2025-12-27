Pubblicità
Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Alessandro De Felice

Perché Lukaku non convocato per Cremonese-Napoli? Il belga fuori dalla lista di Conte, il motivo dell'esclusione

Il belga non convocato per Cremonese-Napoli: il motivo dell'esclusione tra gestione fisica, il ritorno dall'infortunio e il calendario fitto della squadra di Conte.

Reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, il Napoli sarà impegnato allo Zini contro la Cremonese nella sfida valida per la 17ª giornata di Serie A.

A segnare la vigilia della partita di Serie A è la notizia legata ad assenze pesanti tra i partenopei. 

Su tutte quella di Romelu Lukaku, che non è stato convocato da Antonio Conte per la trasferta lombarda e resterà a Napoli insieme a Beukema e Olivera. 

Una decisione che ha subito acceso l’attenzione sull’esclusione del belga, protagonista atteso dopo il recente rientro nel gruppo azzurro.

  • LUKAKU NON CONVOCATO

    Il Napoli è partito in direzione Cremona senza Romelu Lukaku, Sam Beukema e Mathias Olivera, che non hanno preso parte alla trasferta e non saranno a disposizione per la sfida contro i grigiorossi, come riportato da Sky Sport

    Al momento il club non ha comunicato motivazioni ufficiali sulle esclusioni, ma secondo l’emittente si tratterebbe di una gestione legata a condizioni fisiche da monitorare e a scelte precauzionali in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

  • IL RITORNO TRA I CONVOCATI IN SUPERCOPPA

    L’assenza di Romelu Lukaku ha un po’ sorpreso l’ambiente partenopeo dopo i fatti recenti. 

    L’attaccante era rientrato tra i convocati per la Supercoppa Italiana - dopo aver smaltito completamente l’infortunio - pur non avendo ancora minuti nelle gambe, come ammesso dallo stesso Conte, e puntava ora a incrementare il proprio minutaggio con la maglia del Napoli.

  • ESORDIO ATTESO

    C’è grande attesa per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga si avvicina a grandi passi al debutto stagionale dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco.

    Lukaku non è ancora sceso in campo in questa stagione a causa della lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra rimediata in occasione dell’amichevole Napoli-Olympiacos del 14 agosto scorso.

  • ALTRO NO ALL’ARABIA

    Romelu Lukaku continua a ribadire la volontà di restare protagonista con la maglia azzurra. 

    Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante belga ha nuovamente respinto le avances provenienti dalla Saudi Pro League, che già durante l’estate avevano provato a strapparlo al Napoli con offerte economicamente molto vantaggiose.

    Il quotidiano partenopeo sottolinea come Lukaku abbia in mente solo il ritorno in campo e il desiderio di dare il massimo per Antonio Conte, considerato il suo mentore. 

    Le sirene arabe restano sullo sfondo e potranno eventualmente essere valutate in futuro, mentre ora la priorità del belga resta il Napoli e il rientro a pieno regime dopo l’esclusione dalla trasferta di Cremona.

