Perché Lukaku non convocato per Cremonese-Napoli? Il belga fuori dalla lista di Conte, il motivo dell'esclusione

Reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, il Napoli sarà impegnato allo Zini contro la Cremonese nella sfida valida per la 17ª giornata di Serie A.
A segnare la vigilia della partita di Serie A è la notizia legata ad assenze pesanti tra i partenopei.
Su tutte quella di Romelu Lukaku, che non è stato convocato da Antonio Conte per la trasferta lombarda e resterà a Napoli insieme a Beukema e Olivera.
Una decisione che ha subito acceso l’attenzione sull’esclusione del belga, protagonista atteso dopo il recente rientro nel gruppo azzurro.