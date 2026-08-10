Perché Luis Henrique alla Roma farebbe felici tutti, ma soltanto alle giuste condizioni

Il punto di vista di Luis Henrique, se vogliamo, può essere considerato simile a quello dell'Inter. Nel senso che anche per lui cambiare aria dopo una stagione così complicata potrebbe rappresentare una buona soluzione.

Certo, l'ex giocatore del Marsiglia non potrà mai ammetterlo. E in cuor suo è convinto di poter ancora risalire la china all'Inter, nonostante stia brillando fondamentalmente pochino anche in queste amichevoli estive. Il che è assolutamente possibile, intendiamoci. Ed è quello che il calciatore ha spiegato qualche giorno fa in un'intervista a FcInter1908.

"Al mio arrivo avevo bisogno di tempo per conoscere i compagni, è normale. Ora sono abituato a giocare con loro e mi sento tranquillo, ho la fiducia dell’allenatore e dei ragazzi. Sono felice, ma so che devo lavorare di più e fare ancora meglio. Voglio fare più gol e assist dell’anno scorso".

Potrà farlo all'Inter? Sì, ma solo se migliorerà e di parecchio il rendimento del 2025/26. Le potenzialità ci sono, lo spazio meno: a destra arriverà un nuovo elemento e c'è pure la sorpresa Diouf, mentre a sinistra c'è "solo" l'MVP dell'ultimo campionato, ovvero Federico Dimarco.

A Roma la situazione non sarebbe diversissima, va detto. Nel senso che neppure Gasperini sta cercando un nuovo titolare: ce li ha già, sono Wesley a sinistra e il nuovo arrivo Molina a destra. Luis Henrique dovrebbe guadagnarsi posto e minuti anche nella Capitale, ma in un ambiente nuovo, con meno pregiudizi, ripartendo da zero: potrebbe fare la differenza.