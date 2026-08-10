Perché Luis Henrique alla Roma farebbe felici tutti, ma soltanto alle giuste condizioni

La notizia è arrivata in serata: c'è Luis Henrique tra gli obiettivi di mercato della Roma. Club che non sta cercando solo un nuovo trequartista sul mercato, ma anche un nuovo vice Wesley a sinistra, dopo gli addii di Angelino e Tsimikas.
Secondo Sky Sport, i giallorossi sono interessati all'esterno brasiliano dell'Inter. Che però non è per nulla intenzionata a svenderlo dopo una stagione particolarmente deludente a Milano: servono 30 milioni di euro per portarlo via da Milano, cifra non indifferente.
Luis Henrique alla Roma avrebbe un senso, comunque? Sì, ce l'avrebbe. E ce l'avrebbe un po' per tutti: per il calciatore, per la squadra che andrebbe ad acquistarlo, per quella che andrebbe a cederlo. Ma soltanto alle giuste condizioni.
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