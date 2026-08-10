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Luis Henrique InterGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Luis Henrique alla Roma farebbe felici tutti, ma soltanto alle giuste condizioni

Calciomercato
Serie A
Inter
Roma
L. Henrique

Il brasiliano è diventato un obiettivo di mercato dei giallorossi, ma l'Inter per lasciarlo partire chiede una trentina di milioni. Sarà lui il nuovo rinforzo per Gasperini?

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La notizia è arrivata in serata: c'è Luis Henrique tra gli obiettivi di mercato della Roma. Club che non sta cercando solo un nuovo trequartista sul mercato, ma anche un nuovo vice Wesley a sinistra, dopo gli addii di Angelino e Tsimikas.

Secondo Sky Sport, i giallorossi sono interessati all'esterno brasiliano dell'Inter. Che però non è per nulla intenzionata a svenderlo dopo una stagione particolarmente deludente a Milano: servono 30 milioni di euro per portarlo via da Milano, cifra non indifferente.

Luis Henrique alla Roma avrebbe un senso, comunque? Sì, ce l'avrebbe. E ce l'avrebbe un po' per tutti: per il calciatore, per la squadra che andrebbe ad acquistarlo, per quella che andrebbe a cederlo. Ma soltanto alle giuste condizioni.


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  • IL PUNTO DI VISTA DELL'INTER

    Dal punto di vista dell'Inter, sarebbe certamente un affare. Proprio per il motivo citato poco più su: Luis Henrique non si è ambientato a Milano, spesso ha fatto perdere la pazienza alla gente del Meazza, non ha giustificato i 23 milioni più bonus versati un anno fa all'OM.

    Insomma: se nella rosa di Chivu ci sono giocatori cedibili e prescindibili, Luis Henrique è certamente uno di questi. Tanto più che l'Inter deve cedere alcuni elementi di secondo piano per arrivare a completare la rosa come vorrebbe, dal famoso esterno destro alla mezzala passando per la difesa (qui solo se andrà via Pavard, però).

    Quali sono le "condizioni giuste", in questo caso? Il fatto che l'Inter non può rischiare di trovarsi ancor più scoperta sulle fasce di quanto lo sia già. E per "fasce" si intende sia la destra, che è sotto osservazione da tempo e che potrebbe accogliere l'ex crotonese Moussa Diaby, che la sinistra.

    Se da una parte l'erede di Dumfries non è ancora arrivato, tra il dietrofront di Palestra e quello di Khalaili, dall'altra un vice Dimarco di fatto non c'è. Ecco: potrebbe farlo proprio Luis Henrique, che può giocare su entrambe le corsie. Oppure Djed Spence, tornato di moda proprio nelle ultime ore. Ma qualcuno deve farlo.

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  • IL PUNTO DI VISTA DI LUIS HENRIQUE

    Il punto di vista di Luis Henrique, se vogliamo, può essere considerato simile a quello dell'Inter. Nel senso che anche per lui cambiare aria dopo una stagione così complicata potrebbe rappresentare una buona soluzione.

    Certo, l'ex giocatore del Marsiglia non potrà mai ammetterlo. E in cuor suo è convinto di poter ancora risalire la china all'Inter, nonostante stia brillando fondamentalmente pochino anche in queste amichevoli estive. Il che è assolutamente possibile, intendiamoci. Ed è quello che il calciatore ha spiegato qualche giorno fa in un'intervista a FcInter1908.

    "Al mio arrivo avevo bisogno di tempo per conoscere i compagni, è normale. Ora sono abituato a giocare con loro e mi sento tranquillo, ho la fiducia dell’allenatore e dei ragazzi. Sono felice, ma so che devo lavorare di più e fare ancora meglio. Voglio fare più gol e assist dell’anno scorso".

    Potrà farlo all'Inter? Sì, ma solo se migliorerà e di parecchio il rendimento del 2025/26. Le potenzialità ci sono, lo spazio meno: a destra arriverà un nuovo elemento e c'è pure la sorpresa Diouf, mentre a sinistra c'è "solo" l'MVP dell'ultimo campionato, ovvero Federico Dimarco.

    A Roma la situazione non sarebbe diversissima, va detto. Nel senso che neppure Gasperini sta cercando un nuovo titolare: ce li ha già, sono Wesley a sinistra e il nuovo arrivo Molina a destra. Luis Henrique dovrebbe guadagnarsi posto e minuti anche nella Capitale, ma in un ambiente nuovo, con meno pregiudizi, ripartendo da zero: potrebbe fare la differenza.

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  • IL PUNTO DI VISTA DELLA ROMA

    Il punto di vista della Roma è quello appena menzionato: serve un nuovo elemento che si giochi il posto sulle fasce con chi c'è già, andando a rinforzare la rosa di Gasperini in vista del sospirato ritorno in Champions League dopo 7 anni d'assenza.

    Luis Henrique, così come del resto Rensch e Wesley, ha un vantaggio: può giocare sia a destra che a sinistra. Di più: nell'intervista a FcInter1908 ha spiegato come ami maggiormente posizionarsi sulla corsia "sbagliata", a sinistra, rientrando sul piede preferito. Anche se a Milano lo abbiamo visto principalmente a destra.

    "Mi piace tanto giocare a sinistra - ha ammesso - posso entrare dentro il campo e utilizzare meglio il destro per calciare, ma ovviamente gioco ovunque voglia il mister".

    Di fatto, Luis Henrique andrebbe a completare il gioco delle coppie giallorosso: Molina e Rensch di qua, con l'argentino che sostituirà Celik passato alla Juventus, e Wesley e appunto il connazionale di là. Molina e Wesley titolari, Rensch e Luis Henrique favoriti dal calendario e dalla stagione impegnativa e dal doppio impegno mercoledì-domenica: storia già vista.

    Quali sono le "giuste condizioni" della Roma? Probabilmente il prezzo: 30 milioni per un elemento che di fatto non sarebbe titolare sono troppi. Specialmente se ne stai negoziando una cinquantina con il Porto per Rodrigo Mora, il prescelto dei giallorossi per la trequarti.

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