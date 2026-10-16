Perché Luca Reggiani non gioca più nel Borussia Dortmund: chiuso in giallonero dopo la crescita negli ultimi mesi

Reggiani, nel giro di poche settimane, è riuscito a centrare un tris da sogno la scorsa primavera: il debutto in campionato nel match vinto ai danni del Wolfsburg, la titolarità in Champions contro l’Atalanta e, infine, la prima rete in Bundesliga rifilata all’Augsburg. Prestazioni maiuscole che avevano spinto la tifoseria a considerarlo addirittura il nuovo Mats Hummels vista la sua particolare abilità in fase di costruzione del gioco. Reggiani, di conseguenza, nonostante le varie offerte ricevute durante il mercato, ha spinto per rimanere a Dortmund e provare così a conquistarsi un ruolo da protagonista assoluto alla corte di Kovac. Il rapporto tra i due, in queste settimane, è rimasto buono tuttavia il minutaggio, anziché aumentare, è calato al punto da spingere Reggiani a guardarsi intorno e a valutare l’idea di salutare la compagnia durante la finestra invernale del mercato.