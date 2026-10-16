Da talento in rampa di lancio alla panchina, con la prospettiva concreta di cambiare aria a gennaio. Luca Reggiani è sparito dai radar del Borussia Dortmund. Il 18enne originario di Modena, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, nella seconda parte della scorsa stagione era stato utilizzato spesso dal tecnico Niko Kovac (8 presenze complessive di cui 6 da titolare). Ora, invece, il giovane difensore è scivolato indietro nelle gerarchie, venendo superato da Joane Gadou. Il 19enne francese, prelevato a luglio dal Salisburgo per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni, è infatti divenuto subito un punto di riferimento nel pacchetto arretrato giallonero ricoprendo il ruolo di braccetto destro e, soprattutto, occupando lo spazio che, fino a pochi mesi fa, era invece di competenza proprio di Reggiani.
Perché Luca Reggiani non gioca più nel Borussia Dortmund: chiuso in giallonero dopo la crescita negli ultimi mesi
INDIETRO NELLE GERARCHIE
Il classe 2008, fin qui, ha disputato soltanto due gare, entrambe ad inizio settembre: contro l’Hebc Hamburg in Coppa di Germania e contro l’Hoffenheim in Bundesliga, per un totale di 50 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Da quel momento in poi è uscito dalle rotazioni, senza avere la possibilità di giocare nelle successive cinque partite affrontate dal Dortmund tra Bundesliga e Champions League. Un bottino misero, sotto molti aspetti inaspettato, specie alla luce dell’impatto positivo avuto da Reggiani ad inizio anno, dopo essere stato aggregato alla prima squadra complici l’infortunio di Emre Can e le non perfette condizioni fisiche di Niklas Sule.
UNA PRIMAVERA DA SOGNO
Reggiani, nel giro di poche settimane, è riuscito a centrare un tris da sogno la scorsa primavera: il debutto in campionato nel match vinto ai danni del Wolfsburg, la titolarità in Champions contro l’Atalanta e, infine, la prima rete in Bundesliga rifilata all’Augsburg. Prestazioni maiuscole che avevano spinto la tifoseria a considerarlo addirittura il nuovo Mats Hummels vista la sua particolare abilità in fase di costruzione del gioco. Reggiani, di conseguenza, nonostante le varie offerte ricevute durante il mercato, ha spinto per rimanere a Dortmund e provare così a conquistarsi un ruolo da protagonista assoluto alla corte di Kovac. Il rapporto tra i due, in queste settimane, è rimasto buono tuttavia il minutaggio, anziché aumentare, è calato al punto da spingere Reggiani a guardarsi intorno e a valutare l’idea di salutare la compagnia durante la finestra invernale del mercato.
IL MILAN LO OSSERVA
Diverse le società che hanno cominciato a seguirlo: è il caso del Milan, iscrittosi alla corsa in seguito al grave infortunio rimediato da Matteo Gabbia (rientrerà nel 2027 inoltrato). Quello di Reggiani, in particolare, è un profilo che piace molto ai rossoneri: giovane, strutturato dal punto di vista fisico e con ampie potenzialità da sviluppare. Possibile, inoltre, lo sbarco in Premier League visto il forte interesse mostrato nei suoi confronti dal Southampton. Dipenderà tutto da quanto accadrà fino a dicembre. Reggiani si trova bene a Dortmund ma vuole più spazio per continuare a crescere.
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