Perché Liberali non gioca nel Como: solo 25 minuti in campo, la gestione di Fabregas e cosa aspettarsi in futuro

Baturina ci ha messo 5 mesi per memorizzare le richieste del proprio allenatore e capire come rispettarne i dettami tattici. Il tempo è quindi dalla parte di Liberali, peraltro più giovane del compagno e con alle spalle soltanto una stagione in Serie B. L’ex Milan davanti a sé ha giocatori abituati a competere ad alto livello e potrà sfruttare questo periodo per assimilare al meglio i consigli del proprio allenatore, sfruttando al massimo il minutaggio che gli verrà concesso.

Nella precedente annata, a dire il vero, anche Nicolas Khun era rimasto a lungo fuori dalle rotazioni di Fabregas senza riuscire però, a differenza di Baturina, ad imporsi. Il 26enne tedesco, in estate, ha accettato il trasferimento al Borussia Mönchengladbach creando così lo spazio in rosa necessario per acquistare Liberali.