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Marco Trombetta

Perché Liberali non gioca nel Como: solo 25 minuti in campo, la gestione di Fabregas e cosa aspettarsi in futuro

Serie A
Como

Fabregas lo ha voluto fortemente al Como, ma sino a questo momento il talento ex Milan ha visto molto poco il campo.

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Dopo un grande pre campionato, Mattia Liberali sta facendo fatica a trovare il suo spazio nel Como.

Fabregas lo ha voluto fortemente in estate, non soltanto per la questione italiani, ma fino ad oggi, nonostante le rotazioni del tecnico spagnolo, l'ex Milan non è stato praticamente preso in considerazione.

  • HA GIOCATO SOLO 25 MINUTI

    Dopo l'esordio nella prima giornata contro l'Udinese, entrando dalla panchina al posto di Jesus Rodriguez, Liberali non ha praticamente più visto il campo.

    Fabregas lo ha inserito in lista Champions, ma contro il Lipsia non è stato utilizzato e se escludiamo lo spezzone finale contro il Genoa, Liberali è stato sempre seduto in panchina.

    25 i minuti complessivi giocati sin qui, poi tre panchine consecutive senza subentrare contro Parma, Frosinone e Roma.

  • L'ESEMPIO BATURINA

    La gestione di Liberali ha molte similitudini con quella che ha riguardato Martin Baturina nella prima parte della scorsa stagione.

    Il 23enne era giunto in riva al lago a giugno 2025, a fronte di un investimento di 25 milioni di cui 18 di base fissa e 7 di bonus. Nonostante la cifra spesa per strapparlo alla Dinamo Zagabria e l’esperienza maturata in Champions League con la maglia della società croata, il classe 2003 inizialmente aveva fatto fatica a trovare spazio totalizzando appena 10 presenze fino al 6 gennaio.

    Poi, quattro giorni dopo, ecco la svolta tanto attesa: finta improvvisa per mandare a vuoto la marcatura dei difensori e destro a giro fulminante contro il Bologna. Una rete di rara bellezza giunta nei minuti finali della partita, determinante sia per evitare la sconfitta che per sbloccare la crescita dello stesso Baturina, divenuto, in seguito, sempre più centrale nel piano tattico di Fabregas nonché uno dei principali top player della Serie A.

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  • IL RISCHIO KUHN

    Baturina ci ha messo 5 mesi per memorizzare le richieste del proprio allenatore e capire come rispettarne i dettami tattici. Il tempo è quindi dalla parte di Liberali, peraltro più giovane del compagno e con alle spalle soltanto una stagione in Serie B. L’ex Milan davanti a sé ha giocatori abituati a competere ad alto livello e potrà sfruttare questo periodo per assimilare al meglio i consigli del proprio allenatore, sfruttando al massimo il minutaggio che gli verrà concesso.

    Nella precedente annata, a dire il vero, anche Nicolas Khun era rimasto a lungo fuori dalle rotazioni di Fabregas senza riuscire però, a differenza di Baturina, ad imporsi. Il 26enne tedesco, in estate, ha accettato il trasferimento al Borussia Mönchengladbach creando così lo spazio in rosa necessario per acquistare Liberali.

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  • FABREGAS CREDE IN LUI

    Il rapporto tra Liberali e il Como, in ogni caso, è ottimo e a confermarlo è stato di recente Fabregas, durante il Festival dello Sport svoltosi a Trento. “Gli ho detto chiaro che non lo prendevamo perché italiano ma per come gioca, per la sua personalità, il suo carattere, per la sua capacità di giocare anche in situazioni non favorevoli”.

    Parole al miele, a testimonianza di quanto Fabregas straveda per le qualità di Liberali. Tempo al tempo. Il talento non manca. Serve solo un periodo di apprendistato.

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