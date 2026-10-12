Perché Liberali non gioca nel Como: solo 25 minuti in campo, la gestione di Fabregas e cosa aspettarsi in futuro

La gestione di Liberali ha molte similitudini con quella che ha riguardato Martin Baturina nella prima parte della scorsa stagione.
Il 23enne era giunto in riva al lago a giugno 2025, a fronte di un investimento di 25 milioni di cui 18 di base fissa e 7 di bonus. Nonostante la cifra spesa per strapparlo alla Dinamo Zagabria e l’esperienza maturata in Champions League con la maglia della società croata, il classe 2003 inizialmente aveva fatto fatica a trovare spazio totalizzando appena 10 presenze fino al 6 gennaio.
Poi, quattro giorni dopo, ecco la svolta tanto attesa: finta improvvisa per mandare a vuoto la marcatura dei difensori e destro a giro fulminante contro il Bologna. Una rete di rara bellezza giunta nei minuti finali della partita, determinante sia per evitare la sconfitta che per sbloccare la crescita dello stesso Baturina, divenuto, in seguito, sempre più centrale nel piano tattico di Fabregas nonché uno dei principali top player della Serie A.