Perché Liberali, il talento del momento in Italia, non è stato convocato in Nazionale da Baldini: il paradosso dell'ultimo '10' azzurro che il Milan ha ceduto a costo zero

Al Catanzaro, dopo un inizio a rilento, Liberali ha trovato la sua dimensione nel gioco di Aquilani. Da gennaio in poi è diventato protagonista assoluto, non solo per i 3 goal e 4 assist, ma per la qualità e personalità messe in campo.

Durante i playoff di Serie B tutta Italia si è accorta definitivamente di lui. Eppure, nonostante la scelta del ct Baldini di affidarsi a una Nazionale sperimentale composta principalmente da Under 21 per le amichevoli contro Lussemburgo e Turchia, Liberali non è stato considerato. Un vero paradosso, considerando che questa è un'occasione rara per dare una chance ai nostri giovani talenti di mettersi in mostra e dimostrare di meritare la maglia azzurra. Eppure il talento del momento non è stato convocato. Baldini ha preferito affidarsi più che altro al suo gruppo di ragazzi dell'Under 21, del quale Liberali non faceva parte.