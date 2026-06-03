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Perché Liberali, il talento del momento in Italia, non è stato convocato in Nazionale da Baldini: il paradosso dell'ultimo '10' azzurro che il Milan ha ceduto a costo zero
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IL MILAN LO HA LASCIATO ANDARE A ZERO
Era il dicembre del 2024 quando Paulo Fonseca, allora sulla panchina del Milan, decise di sorprendere tutti schierando il classe 2007 Mattia Liberali, gioiello delle giovanili rossonere, titolare contro il Genoa in Serie A. Tanti bei segnali e un potenziale tutto da scoprire per un trequartista dalla tecnica purissima come ormai non ne esistono praticamente più.
L'idea del Milan è stata sin da subito quella di blindarlo per poi farlo crescere tramite il progetto Milan Futuro, ma Liberali ha deciso di intraprendere un'altra strada, volendosi giocare le sue chance in un contesto diverso, senza il rischio di finire imbottigliato negli anni tra un prestito e l'altro. Così il Milan ha accettato la volontà del ragazzo, che ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza l'anno successivo cedendolo praticamente a titolo gratuito al Catanzaro, potendo però mantenere una percentuale del 50% sulla futura rivendita.
TUTTI NE PARLANO, MA IN NAZIONALE NON CI VA
Al Catanzaro, dopo un inizio a rilento, Liberali ha trovato la sua dimensione nel gioco di Aquilani. Da gennaio in poi è diventato protagonista assoluto, non solo per i 3 goal e 4 assist, ma per la qualità e personalità messe in campo.
Durante i playoff di Serie B tutta Italia si è accorta definitivamente di lui. Eppure, nonostante la scelta del ct Baldini di affidarsi a una Nazionale sperimentale composta principalmente da Under 21 per le amichevoli contro Lussemburgo e Turchia, Liberali non è stato considerato. Un vero paradosso, considerando che questa è un'occasione rara per dare una chance ai nostri giovani talenti di mettersi in mostra e dimostrare di meritare la maglia azzurra. Eppure il talento del momento non è stato convocato. Baldini ha preferito affidarsi più che altro al suo gruppo di ragazzi dell'Under 21, del quale Liberali non faceva parte.
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"LIBERALI CON LA 10 DELLA NAZIONALE"
Sull'argomento si è espresso anche Alberto Aquilani, che non nascosto la sua sorpresa nel non vedere Liberali nell'elenco dei convocati azzurri.
"Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomo, quindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l'occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10. Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. Si sarebbe meritato la convocazione, anche se è una Nazionale sperimentale. Ma gli ho detto che gli auguro di vederlo in quella vera che magari si giocherà qualche Europeo o qualche Mondiale".
FUTURO IN SERIE A
Nel frattempo il nome di Liberali è caldissimo anche e soprattutto sul mercato. Il salto in Serie A, a questo punto, è praticamente obbligatorio, magari seguendo proprio il suo mentore Aquilani, sul quale è forte l'interesse di Torino e Sassuolo.
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