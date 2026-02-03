Goal.com
Leao Milan desktopGetty Images
Andrea Ajello

Perché Leao non gioca Bologna-Milan: il portoghese è in panchina, può entrare a gara in corso?

Rafael Leao fuori dalla formazione titolare del Milan contro il Bologna: perché Allegri lo ha escluso, scelta tecnica o problemi fisici?

Il Milan chiude la ventitreesima giornata di Serie A sfidando il Bologna in trasferta; una gara complicata per i rossoneri anche per la situazione fisica di alcuni dei giocatori più importanti.

Sono fuori Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, entrambi non convocati per infortunio. Nella lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri c'è invece Rafael Leao.

Il portoghese però non parte titolare con il Bologna ma va in panchina. Una scelta tecnica presa da Allegri o dipesa da qualche problema fisico?

  • NKUNKU AL POSTO DI LEAO

    Con anche Pulisic fuori, la scelta in attacco è ricaduta su Christopher Nkunku; sarà il francese a guidare il reparto offensivo del Milan. 

    L'altra opzione per Allegri era rappresentata da Niclas Fullkrug che sarà in panchina, così come Leao. 

  • LEAO IN PANCHINA, SCELTA TECNICA?

    L'assenza di Leao dagli undici titolari non è "tecnica" ma dettata dalle condizioni fisiche del numero 10 rossonero. 

    Leao infatti non è al 100%, come spesso successo in questa stagione; convive con un fastidio nella zona adduttoria e per questo motivo Allegri ha deciso di lasciarlo inizialmente fuori. 

  • LE PAROLE DI ALLEGRI SU LEAO

    Alla vigilia di Bologna-Milan, in conferenza stampa, Allegri aveva fatto il punto sulle condizioni fisiche dei giocatori, soffermandosi anche sul portoghese: "Leao ha ancora dolore all’adduttore-pube ma sarà a disposizione". 

  • LEAO PUÒ GIOCARE?

    Come dichiarato da Allegri, Leao è comunque a disposizione. Questo significa che il portoghese può subentrare nel corso del secondo tempo se ce ne fosse bisogno.

    La speranza del tecnico è che non serva impiegare Leao in modo da preservarlo e non rischiare di peggiorare il fastidio all'adduttore ma il portoghese è comunque pronto ad essere l'arma in più dei rossoneri dalla panchina.

