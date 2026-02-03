Perché Leao non gioca Bologna-Milan: il portoghese è in panchina, può entrare a gara in corso?

Il Milan chiude la ventitreesima giornata di Serie A sfidando il Bologna in trasferta; una gara complicata per i rossoneri anche per la situazione fisica di alcuni dei giocatori più importanti.
Sono fuori Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, entrambi non convocati per infortunio. Nella lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri c'è invece Rafael Leao.
Il portoghese però non parte titolare con il Bologna ma va in panchina. Una scelta tecnica presa da Allegri o dipesa da qualche problema fisico?