Perché Leao, Modric, Tomori, Rabiot, Fofana e Bartesaghi non giocano Fiorentina-Milan: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Agganciare momentaneamente la vetta in attesa di Inter-Napoli, ma anche riscattare il mezzo passo falso interno contro il Genoa: questa è la doppia missione del Milan, di scena nel pomeriggio sul campo della Fiorentina.
La formazione di Massimiliano Allegri, però, andrà a caccia dei tre punti al Franchi con un undici di partenza ben diverso rispetto a quello visto giovedì. Tanti i cambi operati dal tecnico toscano, tanti i big che partono dalla panchina oppure non sono nemmeno a disposizione.
Da Leao a Modric, passando per Tomori: perché non giocano Fiorentina-Milan? La spiegazione caso per caso.