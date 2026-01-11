Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leao Modric Rabiot MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Leao, Modric, Tomori, Rabiot, Fofana e Bartesaghi non giocano Fiorentina-Milan: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Undici del Milan ribaltato rispetto alla gara pareggiata giovedì contro il Genoa: tanti i cambi nella formazione titolare di Allegri, tanti i big che non giocheranno dall'inizio.

Pubblicità

Agganciare momentaneamente la vetta in attesa di Inter-Napoli, ma anche riscattare il mezzo passo falso interno contro il Genoa: questa è la doppia missione del Milan, di scena nel pomeriggio sul campo della Fiorentina.

La formazione di Massimiliano Allegri, però, andrà a caccia dei tre punti al Franchi con un undici di partenza ben diverso rispetto a quello visto giovedì. Tanti i cambi operati dal tecnico toscano, tanti i big che partono dalla panchina oppure non sono nemmeno a disposizione.

Da Leao a Modric, passando per Tomori: perché non giocano Fiorentina-Milan? La spiegazione caso per caso.

  • PERCHÉ LEAO NON GIOCA FIORENTINA-MILAN

    Rafael Leao continua a convivere con qualche problemino muscolare pregresso, è sceso in campo sia a Cagliari che col Genoa risultando decisivo in entrambe le occasioni, ma Allegri ha deciso di concedergli un turno di riposo per non appesantirlo troppo: al suo posto dentro Fullkrug, all'esordio dal primo minuto in Serie A e con la maglia del Milan, in coppia con Pulisic.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ MODRIC NON GIOCA FIORENTINA-MILAN

    Semplice riposo anche per Luka Modric, intoccabile assoluto dello scacchiere di Allegri, che lascia il posto a Jashari. Il centrocampista croato le ha giocate praticamente tutte in stagione fino a questo momento, ma ha pur sempre 40 anni. Per questo motivo l'allenatore rossonero ha deciso di farlo rifiatare al Franchi: almeno dall'inizio, in attesa di capire se nel secondo tempo il Milan avrà bisogno della sua classe in mezzo al campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ RABIOT NON GIOCA FIORENTINA-MILAN

    Fuori anche Adrien Rabiot, e nel suo caso si tratta di un problema fisico: l'ex centrocampista della Juventus ha riportato una botta a un piede durante l'allenamento di rifinitura e nelle ore precedenti la partita era già considerato in dubbio. A Firenze c'è, ma andrà in panchina nonostante i miglioramenti fatti registrare in mattinata, ma verrà eventualmente inserito da Allegri soltanto a partita in corso: dentro Ricci al suo posto.

  • AC Milan v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    PERCHÉ TOMORI NON GIOCA FIORENTINA-MILAN

    Fikayo Tomori è invece squalificato: l'unico del Milan a non essere a disposizione di Allegri a causa di una sanzione disciplinare. L'ex difensore del Chelsea ha rimediato il quinto giallo della propria stagione (quattro in campionato, uno in Supercoppa Italiana) contro il Genoa, andando incontro a un inevitabile turno di stop. Al suo posto dentro De Winter, suo alter ego nella retroguardia allegriana.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ BARTESAGHI NON GIOCA FIORENTINA-MILAN

    Tutto ok per Davide Bartesaghi, che non ha infortuni di sorta: semplice gestione anche nel caso del prodotto delle giovanili del Milan, reduce da un discreto tour de force - anche in difesa, come accaduto a Cagliari - dopo aver rubato il posto a Estupinan durante la stagione. Bartesaghi in panchina, titolare proprio l'ecuadoriano: chance per lui per risalire le gerarchie.

  • PERCHÉ FOFANA NON GIOCA FIORENTINA-MILAN

    Youssouf Fofana ricorderà a lungo Milan-Genoa per quel clamoroso scivolone al momento di indirizzare la palla di testa nella porta vuota, con successive scuse social. Anche per questo Allegri, che già aveva tolto il francese all'intervallo della sfida di giovedì, lo lascia inizialmente in panchina per far giocare Loftus-Cheek, il suo sostituto tre giorni fa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DEL MILAN

    Questa è la formazione di partenza scelta da Allegri per Fiorentina-Milan delle 15:

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri.

Serie A
Como crest
Como
COM
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0