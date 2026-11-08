Perché Lang viene fischiato durante Napoli-Lazio: il pubblico del 'Maradona' non gli perdona un gesto

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Tra i migliori in campo ma fischiato. Questo è stato il destino di Noa Lang.
L'esterno del Napoli, durante il primo tempo della gara contro la Lazio, è stato spesso beccato dai tifosi di casa.
Ma perché una parte del 'Maradona' ha fischiato Noa Lang durante Napoli-Lazio?