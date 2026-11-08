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Lelio Donato

Perché Lang viene fischiato durante Napoli-Lazio: il pubblico del 'Maradona' non gli perdona un gesto

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L'esterno, tra i migliori del Napoli nel corso del primo tempo contro la Lazio, è stato però sonoramente fischiato da una parte dello stadio.

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Tra i migliori in campo ma fischiato. Questo è stato il destino di Noa Lang.

L'esterno del Napoli, durante il primo tempo della gara contro la Lazio, è stato spesso beccato dai tifosi di casa.

Ma perché una parte del 'Maradona' ha fischiato Noa Lang durante Napoli-Lazio?

  • NOA LANG FISCHIATO: IL MOTIVO

    Secondo quanto riportato dal bordocampista di DAZN, alla base dei fischi ci sarebbe un gesto di Noa Lang.

    Al termine di un'azione offensiva l'esterno si è portato un paio di volte la mano vicino all'orecchio invitando una parte dello stadio a farsi sentire di più.

    Gesto evidentemente interpretato come una provocazione e che ha portato ai fischi nei confronti di Lang.

  • AMMONIZIONE E NERVOSISMO

    Successivamente lo stesso Noa Lang è stato ammonito per un fallo e ha rischiato protestando vivacemente con l'arbitro Pairetto.

    A quel punto per tentare di calmarlo è intervenuto Rrahmani, che ha invitato il compagno a non proseguire nelle proteste per evitare il possibile secondo giallo.

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