Perché Lamine Yamal gioca con la mano fasciata: l'origine del bendaggio e l'ispirazione a Benzema

Lamine Yamal partirà dalla panchina contro Capo Verde. Lo ha annunciato alla vigilia Luis De la Fuente, ct della Spagna, rivelando come il campione del Barcellona non abbia i 90 minuti nelle gambe.
Appena entrerà in campo, ed è presumibile che accadrà, Yamal lo farà con il suo solito look: non solo i calzettoni fin sopra al ginocchio, ma anche la mano destra fasciata.
La domanda, considerato come questo sia un elemento ricorrente ormai da diverso tempo, è scontata: ma perché Yamal gioca con una fasciatura alla mano?