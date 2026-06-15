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Yamal SpagnaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Lamine Yamal gioca con la mano fasciata: l'origine del bendaggio e l'ispirazione a Benzema

Coppa del Mondo
Spagna
L. Yamal
Barcellona

Il fuoriclasse di Spagna e Barcellona ha rivelato l'origine della fasciatura alla mano destra: "Ho tirato un pugno alla tv giocando alla PlayStation. Sembravo Benzema, così ho mantenuto la benda".

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Lamine Yamal partirà dalla panchina contro Capo Verde. Lo ha annunciato alla vigilia Luis De la Fuente, ct della Spagna, rivelando come il campione del Barcellona non abbia i 90 minuti nelle gambe.

Appena entrerà in campo, ed è presumibile che accadrà, Yamal lo farà con il suo solito look: non solo i calzettoni fin sopra al ginocchio, ma anche la mano destra fasciata.

La domanda, considerato come questo sia un elemento ricorrente ormai da diverso tempo, è scontata: ma perché Yamal gioca con una fasciatura alla mano?

  • IL CALCIO NON C'ENTRA

    Yamal è sceso in campo per la prima volta con la mano destra bendata un anno e mezzo fa circa: era il 17 febbraio del 2025 e il Barcellona batteva per 1-0 il Rayo Vallecano in una gara della Liga.

    Da quel momento, tranne qualche eccezione, Yamal si è visto spessissimo in campo con la fasciatura in questione. Come se avesse rimediato un infortunio da cui non è più riuscito a guarire in maniera completa.

    In realtà, la verità non è questa. E non ha a che fare con il calcio.

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  • "GIOCAVO ALLA PLAY E HO TIRATO UN PUGNO ALLA TV"

    Qualche giorno fa, tramite il proprio canale YouTube, Yamal ha finalmente svelato il mistero. Rivelando come la fasciatura alla mano sia dovuta a... un gesto di stizza mentre stava giocando alla PlayStation.

    "Me la sono fasciata perché, mentre giocavo alla Play, ho tirato un pugno alla tv e mi sono rotto le dita - ha raccontato - si sono gonfiate parecchio".

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  • DA NECESSITÀ A MODA

    Già, ma da quell'infortunio extracalcistico sono passati ormai diversi mesi. Quasi un anno e mezzo, come detto. Eppure la fasciatura è sempre lì, in bella vista.

    Perché, dunque, Yamal continua a tenere la mano bendata in partita? Perché, semplicemente, farlo è diventato parte del suo look.

    Anche questo ha raccontato il talento di Barcellona e Spagna attraverso il proprio canale YouTube: la scelta di trasformare una necessità in una sorta di moda, anche se parecchio inusuale.

  • "COME BENZEMA"

    Moda che, tra l'altro, era stata sdoganata da Karim Benzema. E poco importa che nel caso del centravanti del Real Madrid, tutt'oggi in campo con la mano fasciata, si sia sempre trattato di una scelta legata a uno scontro rimediato nel 2019 con Bartra (Betis), con successivo rifiuto a sottoporsi a un'operazione.

    Yamal ha preso ispirazione da Benzema, nonostante i trascorsi del francese al Real Madrid, e ha semplicemente deciso di imitarlo. Anche se, a differenza sua, non avrebbe particolare motivo di giocare con una mano fasciata.

    "La fasciatura mi stava molto bene, come se fossi Benzema - ha raccontato ancora su YouTube - Si facevano delle battute, dicevo che sembravo Benzema, e ho continuato a tenerla. Penso che mi stia benissimo, per cui la tengo".

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