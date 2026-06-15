Perché Lamine Yamal gioca con la mano fasciata: l'origine del bendaggio e l'ispirazione a Benzema

Moda che, tra l'altro, era stata sdoganata da Karim Benzema. E poco importa che nel caso del centravanti del Real Madrid, tutt'oggi in campo con la mano fasciata, si sia sempre trattato di una scelta legata a uno scontro rimediato nel 2019 con Bartra (Betis), con successivo rifiuto a sottoporsi a un'operazione.

Yamal ha preso ispirazione da Benzema, nonostante i trascorsi del francese al Real Madrid, e ha semplicemente deciso di imitarlo. Anche se, a differenza sua, non avrebbe particolare motivo di giocare con una mano fasciata.

"La fasciatura mi stava molto bene, come se fossi Benzema - ha raccontato ancora su YouTube - Si facevano delle battute, dicevo che sembravo Benzema, e ho continuato a tenerla. Penso che mi stia benissimo, per cui la tengo".