Perché la Roma cede Robinio Vaz all'Hull City: dopo appena sette mesi l'avventura in Serie A può essere già finita

Robinio Vaz saluta la Roma. Come rivelato da The Athletic, è praticamente fatta per il trasferimento dell'attaccante francese classe 2007 all'Hull City, formazione neopromossa in Premier League.
L'operazione sta per essere conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: la Roma riceverà due milioni di euro subito e, nel caso l'Hull decida di acquistare Vaz a titolo definitivo, altri 30 tra meno di un anno, dopo la conclusione della stagione.
L'operazione, a prima vista, potrebbe sembrare insolita. Così come insolito è il fatto che un club acquisti un giocatore appena maggiorenne a gennaio e lo rivenda dopo appena sette mesi. Perché sì: la Roma aveva portato in Italia Vaz durante il mercato di gennaio.
In realtà, guardando sia alla conformazione della rosa di Gian Piero Gasperini e allo spazio trovato dall'ex gioiello del Marsiglia a Roma, è un affare che per i giallorossi un senso ce l'ha. E che, non a caso, sta per essere condotto in porto dai due club.
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