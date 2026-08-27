Perché la Roma cede Robinio Vaz all'Hull City: dopo appena sette mesi l'avventura in Serie A può essere già finita

Partiamo dal dato di fatto più evidente: nella Roma non c'è spazio per Vaz. Non in questo momento, non per come è strutturato l'attacco di Gasperini.

Malen è intoccabile, e su questo nessuno ha nulla da ridire. Lo strepitoso Dybala visto tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa, pure. Dal mercato è arrivato anche Rodrigo Mora, subito titolare contro la Fiorentina. E poi c'è Soulé, c'è Pellegrini appena rientrerà dall'infortunio, c'è Castro come vice dell'olandese.

Dove potrebbe giocare Vaz? Non certo come centravanti, casella occupata da due elementi tra cui il capocannoniere del campionato. E anche sulla trequarti, dove è stato schierato l'ex OM durante il precampionato, c'è parecchia folla.

Non esattamente il massimo della vita per un classe 2007. Un giovane, cioè, che per crescere ha bisogno di giocare: di fare esperienza, di sbagliare, di sperimentare cose belle e cose meno belle. Non certo di fare costantemente panchina, come è accaduto e ancora sarebbe accaduto a Roma.