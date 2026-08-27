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Robinio Vaz RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la Roma cede Robinio Vaz all'Hull City: dopo appena sette mesi l'avventura in Serie A può essere già finita

Calciomercato
Serie A
Roma
R. Vaz
Hull City

Il giovanissimo attaccante francese sta per salutare e andare a giocare in Premier League in prestito con diritto di riscatto. Senza aver lasciato particolare traccia nel nostro campionato.

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Robinio Vaz saluta la Roma. Come rivelato da The Athletic, è praticamente fatta per il trasferimento dell'attaccante francese classe 2007 all'Hull City, formazione neopromossa in Premier League.

L'operazione sta per essere conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: la Roma riceverà due milioni di euro subito e, nel caso l'Hull decida di acquistare Vaz a titolo definitivo, altri 30 tra meno di un anno, dopo la conclusione della stagione.

L'operazione, a prima vista, potrebbe sembrare insolita. Così come insolito è il fatto che un club acquisti un giocatore appena maggiorenne a gennaio e lo rivenda dopo appena sette mesi. Perché sì: la Roma aveva portato in Italia Vaz durante il mercato di gennaio.

In realtà, guardando sia alla conformazione della rosa di Gian Piero Gasperini e allo spazio trovato dall'ex gioiello del Marsiglia a Roma, è un affare che per i giallorossi un senso ce l'ha. E che, non a caso, sta per essere condotto in porto dai due club.


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  • UNO SPAZIO RIDOTTISSIMO

    Partiamo dal dato di fatto più evidente: nella Roma non c'è spazio per Vaz. Non in questo momento, non per come è strutturato l'attacco di Gasperini.

    Malen è intoccabile, e su questo nessuno ha nulla da ridire. Lo strepitoso Dybala visto tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa, pure. Dal mercato è arrivato anche Rodrigo Mora, subito titolare contro la Fiorentina. E poi c'è Soulé, c'è Pellegrini appena rientrerà dall'infortunio, c'è Castro come vice dell'olandese.

    Dove potrebbe giocare Vaz? Non certo come centravanti, casella occupata da due elementi tra cui il capocannoniere del campionato. E anche sulla trequarti, dove è stato schierato l'ex OM durante il precampionato, c'è parecchia folla.

    Non esattamente il massimo della vita per un classe 2007. Un giovane, cioè, che per crescere ha bisogno di giocare: di fare esperienza, di sbagliare, di sperimentare cose belle e cose meno belle. Non certo di fare costantemente panchina, come è accaduto e ancora sarebbe accaduto a Roma.

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  • LA CONSIDERAZIONE DI GASPERINI

    Lo stesso Gian Piero Gasperini ha sempre preferito tenere i piedi per terra quando il discorso ricadeva su Vaz. L'ex allenatore dell'Atalanta non si è mai lasciato trasportare dall'entusiasmo di chi parlava di colpaccio, dopo le buone cose fatte vedere da Robinio con la maglia del Marsiglia.

    Gasperini ha spiegato subito dopo la fine dello scorso mercato di gennaio come Vaz e Lorenzo Venturino, l'altro acquisto baby di gennaio, non potessero "essere competitivi per traguardi così alti. Sono due giovanissimi, rappresentano il futuro e dovremo lavorarci".

    Un concetto ribadito, seppur in altri termini, dallo stesso Gasperini a stagione in corso:

    "È stato un investimento molto importante da parte della società. È anche lui molto giovane, ha fatto solo spezzoni di partita, ma ha già segnato qualche goal. Su di lui pesa un po’ l’investimento fatto, perché inevitabilmente cambia la percezione. Io sto cercando di capire in fretta quanto possa essere utile nell’immediato alla Roma, perché nel futuro lo sarà sicuramente. Tra spezzoni di gara e allenamenti dobbiamo valutare bene, considerando che non è semplice inserirsi subito in un campionato difficile come quello italiano a stagione in corso”.

    Ad aprile, a un giornalista che gli chiedeva perché Vaz giocasse così poco, Gasperini rispondeva invece in maniera piuttosto piccata:

    "Se vuole che giochi Vaz... Io faccio delle scelte, come è normale che sia".

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  • LE PERPLESSITÀ DELL'ALLENATORE

    Le parole di Gasperini, in realtà, nascondevano qualcosa di più profondo: una certa perplessità, per non chiamarla insoddisfazione, per l'acquisto di Vaz e per i 25 milioni bonus compresi dell'accordo col Marsiglia.

    Nulla contro Robinio in sé, intendiamoci. Il talento c'è, però va sgrezzato. E si tratta di un giocatore futuribile più che pensabile per il presente, come più e più volte spiegato da Gasperini. Il quale, al contrario, avrebbe preferito un mercato di gennaio improntato sull'acquisto di un giocatore più pronto.

    Sì, alla fine è arrivato Malen ed è un'operazione che ha cambiato da così a così la stagione della Roma. Ma Gasperini ha fatto trasparire lo stesso un certo mal di pancia, arrivando a non presentarsi in conferenza stampa dopo un 1-0 al Lecce di marzo. Gara, ironia della sorte, decisa proprio da un colpo di testa vincente di Vaz.

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  • IL TAGLIO COL PASSATO (E CON MASSARA)

    Il discorso su Vaz, alla fine, si va a inserire in quello più generale relativo al rapporto professionale tra Gasperini e l'ex direttore sportivo Ricky Massara. Un rapporto mai semplice nell'unica stagione in cui i due hanno convissuto sotto il tetto giallorosso.

    “Ricky posso dirvi che è una bravissima persona, posso dire che sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un collante, un feeling, probabilmente, ma sempre e solo riferiti alla squadra - diceva il tecnico prima di un Bologna-Roma di aprile - Non c’è mai stato niente di personale, sempre solo riferiti a quelle che erano le richieste, magari per giocare un po’ diverso da quello che si poteva pensare, ma sempre professionali, mai personali”.

    Tanti i dissidi tra Gasperini e Massara, relativi al mercato. E ora, dopo l'arrivo di Tony D'Amico al posto del dirigente che nel frattempo è passato alla Juventus, a Roma sta andando in scena una sorta di repulisti del lavoro dell'ex ds.

    Ferguson è tornato al Brighton, Venturino al Genoa, Zaragoza al Bayern: nessuno dei tre è stato riscattato. Così come Tsimikas ha fatto rientro al Liverpool. Dei quattro arrivati a gennaio, solamente Malen è diventato davvero protagonista. E solamente lui, una volta ceduto Vaz, rimarrà nella rosa di Gasperini.

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