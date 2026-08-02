Sì, la Juventus ha sparato due botti uno dopo l'altro. Ma il lavoro da fare sul mercato è ancora parecchio. E questo, alla Continassa e pure fuori, lo sanno praticamente tutti.
Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani: sono loro i volti nuovi che si apprestano a indossare la maglia bianconera nella prossima stagione. Uno è un gioiello da sgrezzare e far crescere, l'altro una vecchia conoscenza sia a Torino che nel nostro campionato. Ma, come detto, ancora non può bastare.
Serve altro là davanti, serve un altro rinforzo. Soprattutto per un motivo: la società e Luciano Spalletti sembrano avere tutta l'intenzione di rimodellare completamente il reparto.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.