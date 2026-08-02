In prima fila, da qualche tempo, c'è un'altra vecchia conoscenza della Serie A: quel Joshua Zirkzee che ha fatto benissimo a Bologna, aiutando la squadra allora allenata da Thiago Motta ad andare in Champions League, e decisamente no a Manchester.

Zirkzee è una seconda o terza scelta anche per Carrick, così come lo era per Amorim. E il suo nome continua a essere chiacchierato sul mercato, anche in chiave Italia. E anche in chiave Juventus, che vorrebbe regalarlo al proprio allenatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Colui che pareva essere balzato in pole nelle scorse settimane, ovvero Mateo Pellegrino, è invece sceso nelle gerarchie e nelle preferenze. Sull'argentino del Parma c'è peraltro la Fiorentina, che lo sta tenendo in caldo nel caso Moise Kean se ne vada per andare a giocare la Champions League col Como.

E Alexander Sorloth? Anche lui è stato chiacchieratissimo, anche lui è scivolato verso il basso. Oggi è un piano B vero e proprio, anche se i dialoghi sempre in corso con l'Atletico Madrid per il futuro di Nico Gonzalez potrebbero riaprire la pista norvegese.