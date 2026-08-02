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Stefano Silvestri

Perché la Juventus vuole un altro attaccante dopo Kolo Muani: Zirkzee in pole, cosa succede con David, Milik ed Ekhator

Calciomercato
Serie A
Juventus

I bianconeri hanno messo le mani sul francese, che arriverà a titolo definitivo dal PSG. Ma le partenze di Vlahovic e Openda, e quella possibile di David, obbligano a un secondo innesto in attacco.

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Sì, la Juventus ha sparato due botti uno dopo l'altro. Ma il lavoro da fare sul mercato è ancora parecchio. E questo, alla Continassa e pure fuori, lo sanno praticamente tutti.

Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani: sono loro i volti nuovi che si apprestano a indossare la maglia bianconera nella prossima stagione. Uno è un gioiello da sgrezzare e far crescere, l'altro una vecchia conoscenza sia a Torino che nel nostro campionato. Ma, come detto, ancora non può bastare.

Serve altro là davanti, serve un altro rinforzo. Soprattutto per un motivo: la società e Luciano Spalletti sembrano avere tutta l'intenzione di rimodellare completamente il reparto.


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  • LA SITUAZIONE ATTUALE

    Innanzitutto, è bene ricapitolare tutto quel che è accaduto nelle precedenti puntate della telenovela bianconera. A partire da due uscite: quella di Dusan Vlahovic e quella di Lois Openda, il primo via per fine contratto e il secondo prestato al Lione.

    Numericamente, almeno in teoria, ci saremmo pure: Vlahovic e Openda non ci sono più ma al loro posto ne sono arrivati altri due, ovvero il già citato Kolo Muani ma anche Jeff Ekhator, preso dal Genoa già qualche settimana fa e, di fatto, il primo acquisto dell'estate juventina prima di infortunarsi già all'esordio contro il Basilea.

    Deve ancora tornare pienamente a disposizione di Spalletti Jonathan David, rientrato da un Mondiale poco entusiasmante nonostante la tripletta al Qatar nei gironi: l'ex Lille non ha partecipato all'amichevole di venerdì contro il Nizza, ma partirà per la tournée tra Asia e Oceania assieme ai compagni.

    Non va dimenticato che in rosa è sempre presente anche Arek Milik, in cerca di pace dopo due anni di pura sfortuna. L'ex centravanti del Napoli ha giocato un tempo contro il Nizza, senza riuscire a incidere.

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  • David JuventusGetty Images

    DAVID IN USCITA, MA...

    Nel mirino, per quanto riguarda una possibile cessione, c'è principalmente David. E non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione d'esordio così negativa, che ha visto il giocatore canadese deludere quasi sempre e segnare appena 8 volte in 46 presenze tra tutte le competizioni.

    Secondo la Gazzetta dello Sport, David è a tutti gli effetti in uscita. La Juve vorrebbe convincerlo ad accettare un'altra sistemazione entro la fine del mercato estivo, dunque nel prossimo mese, anche se in questo momento l'ex attaccante del Lille starebbe puntando i piedi, deciso a giocarsi una seconda chance a Torino.

    Nei piani della Juventus, lo scenario è piuttosto chiaro: una mancata uscita di David impedirebbe l'arrivo di un altro attaccante. Il problema è che situazioni davvero concrete per la sua cessione, fino a questo momento, non se ne sono presentate.

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  • ZIRKZEE, PELLEGRINO, SORLOTH

    In prima fila, da qualche tempo, c'è un'altra vecchia conoscenza della Serie A: quel Joshua Zirkzee che ha fatto benissimo a Bologna, aiutando la squadra allora allenata da Thiago Motta ad andare in Champions League, e decisamente no a Manchester.

    Zirkzee è una seconda o terza scelta anche per Carrick, così come lo era per Amorim. E il suo nome continua a essere chiacchierato sul mercato, anche in chiave Italia. E anche in chiave Juventus, che vorrebbe regalarlo al proprio allenatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

    Colui che pareva essere balzato in pole nelle scorse settimane, ovvero Mateo Pellegrino, è invece sceso nelle gerarchie e nelle preferenze. Sull'argentino del Parma c'è peraltro la Fiorentina, che lo sta tenendo in caldo nel caso Moise Kean se ne vada per andare a giocare la Champions League col Como.

    E Alexander Sorloth? Anche lui è stato chiacchieratissimo, anche lui è scivolato verso il basso. Oggi è un piano B vero e proprio, anche se i dialoghi sempre in corso con l'Atletico Madrid per il futuro di Nico Gonzalez potrebbero riaprire la pista norvegese.

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  • Milik JuventusGetty Images

    COSA SUCCEDE CON MILIK ED EKHATOR

    Zirkzee può dunque prendere il posto di David, ammesso e non concesso che la Juventus trovi acquirenti per quest'ultimo. Ma il canadese non è l'unico elemento dell'attacco di Spalletti ad avere il futuro in dubbio.

    Cosa accadrà, ad esempio, al già citato Milik? I due anni senza praticamente mettere piede in campo pesano, il timore di nuovi problemi fisici pure. Però il polacco ha un contratto che scadrà nel 2027 e l'unica soluzione, considerando come si tratti di un giocatore poco appetibile sul mercato, pare essere un accordo per la risoluzione anticipata del contratto.

    Ha maggiori possibilità di rimanere, almeno rispetto a qualche settimana fa, Ekhator. L'ex genoano era stato accostato al Parma come possibile pedina di scambio per Pellegrino, ma l'infortunio di Basilea è destinato a scoraggiare qualsiasi pretendente.

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