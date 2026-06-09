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Perché la Juventus vuole Kessié: la richiesta di Spalletti, i costi e com'è andato negli ultimi anni in Arabia Saudita
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PERCHE' LA JUVE VUOLE FRANCK KESSIE
La Juventus è orientata a rafforzarsi in tuti i reparti durante il calciomercato estivo e uno degli obiettivi principali è il centrocampista, considerando la probabile uscita di uno tra Thuram e Koopmeiners.
I bianconeri cercano un centrocampista d'esperienza, che possa alzare il livello in mediana sia in termini di qualità che in termini di quantità.
E Franck Kessié, in tal senso, può essere il profilo ideale. Perché conosce già benissimo la Serie A e ha quelle caratteristiche che nel centrocampo della Juventus mancano, come fisicità e capacità di inserimento.
QUANTO COSTA KESSIE
Il centrocampista ivoriano ha rifiutato il rinnovo con l'Al-Ahli, che gli aveva offerto un nuovo contratto biennale da 12 milioni di euro netti a stagione.
Kessiè andrà dunque in scadenza con il club saudita il prossimo 30 giugno, una vera e propria opportunità per la Juventus che potrebbe ingaggiarlo a costo zero.
Certo, ci sarebbe poi da parlare di stipendio. E qui dipende tutto dalla voglia di Kessié di tornare in Serie A, perché ovviamente l'ivoriano dovrebbe perlomeno dimezzarsi lo stipendio. 6-7 milioni annui, questo può garantirgli la Juventus, certamente non le cifre che ha guadagnato fino ad ora in Arabia.
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PALLINO DI SPALLETTI
Un altro fattore importante che avvicina ulteriormente Kessié alla Juventus è la presenza di Spalletti.
Il tecnico bianconero è un grande estimatore dell'ex Milan, sin dai tempi in cui giocava nell'Atalanta e Spalletti allenava la Roma.
Tra l'altro a gennaio c'era già stato un contatto tra Kessié e la Juventus, ma la trattativa è stata appunto rimandata all'estate.
Spalletti ha sempre considerato Kessié un giocatore particolarmente adatto al suo gioco e questa potrebbe diventare finalmente l'occasione giusta per allenarlo.
COME SONO ANDATI GLI ANNI DI KESSIE IN ARABIA
Approdato all'Al-Ahli nel 2023, Kessié è diventato rapidamente un pilastro del club saudita.
26 goal e 15 assist in oltre 100 presenze, con l'apice raggiunto lo scorso aprile con la vittoria della Champions League asiatica.
A 29 anni è ancora nel pieno della carriera e non ha avuto particolari problemi fisici nel corso della sua esperienza in Arabia.
Nel 2024 ha vinto la Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio e parteciperà ai prossimi Mondiali.
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