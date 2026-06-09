Perché la Juventus vuole Kessié: la richiesta di Spalletti, i costi e com'è andato negli ultimi anni in Arabia Saudita

La Juventus è orientata a rafforzarsi in tuti i reparti durante il calciomercato estivo e uno degli obiettivi principali è il centrocampista, considerando la probabile uscita di uno tra Thuram e Koopmeiners.

I bianconeri cercano un centrocampista d'esperienza, che possa alzare il livello in mediana sia in termini di qualità che in termini di quantità.

E Franck Kessié, in tal senso, può essere il profilo ideale. Perché conosce già benissimo la Serie A e ha quelle caratteristiche che nel centrocampo della Juventus mancano, come fisicità e capacità di inserimento.