Perché la Juventus torna su Kolo Muani, la strategia dei bianconeri per l'attacco: da Vlahovic a David e Openda

Ritorno di fiamma tra la Juventus e Randal Kolo Muani.
I bianconeri, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, stanno preparando la prima offerta ufficiale per l'attaccante francese.
Comolli d'altronde già la scorsa estate aveva trattato a lungo col PSG per riportare Kolo Muani a Torino ma senza riuscire a trovare un accordo.
Stavolta però la situazione sembra diversa anche perché il francese è reduce da una stagione deludente al Tottenham e spinge per tornare alla Juventus.
Mentre i bianconeri devono ridisegnare completamente l'attacco dopo i flop di David e Openda.