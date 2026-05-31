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Vlahovic David Kolo Muani gfxGOAL
Lelio Donato

Perché la Juventus torna su Kolo Muani, la strategia dei bianconeri per l'attacco: da Vlahovic a David e Openda

Calciomercato
Juventus

I bianconeri sono tornati sull'attaccante che dopo la stagione in prestito al Tottenham è rientrato al PSG. Kolo Muani spinge per vestire di nuovo la maglia della Juventus ed è un profilo gradito a Spalletti.

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Ritorno di fiamma tra la Juventus e Randal Kolo Muani.

I bianconeri, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, stanno preparando la prima offerta ufficiale per l'attaccante francese.

Comolli d'altronde già la scorsa estate aveva trattato a lungo col PSG per riportare Kolo Muani a Torino ma senza riuscire a trovare un accordo.

Stavolta però la situazione sembra diversa anche perché il francese è reduce da una stagione deludente al Tottenham e spinge per tornare alla Juventus.

Mentre i bianconeri devono ridisegnare completamente l'attacco dopo i flop di David e Openda.

  • UNA STAGIONE NEGATIVA AL TOTTENHAM

    Come dicevamo Randal Kolo Muani ha giocato l'ultima stagione al Tottenham, dove si era trasferito nelle ultimissime ore del calciomercato estivo in prestito secco dopo il mancato accordo tra PSG e Juventus.

    Quella vissuta dal francese in Inghilterra è però stata una stagione negativa col Tottenham che si è salvato solo all'ultima giornata da una clamorosa retrocessione dopo tre cambi di allenatore, da Frank a Tudor fino a De Zerbi.

    Kolo Muani ha giocato parecchio, quarantuno presenze tra tutte le competizioni, segnando però appena cinque goal di cui solo uno in Premier League.


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  • PERCHÈ LA JUVE TORNA SU KOLO MUANI

    Kolo Muani ha invece lasciato ottimi ricordi alla Juventus, dove ha giocato per pochi mesi nella stagione 2024/2025.

    Il francese, arrivato durante il mercato invernale, aveva segnato ben otto goal in sedici partite di campionato con la media di uno ogni due presenze permettendo ai bianconeri di conquistare il quarto posto.

    In totale Kolo Muani ha indossato la maglia della Juventus per ventidue volte, comprese tre partite del Mondiale per Club, realizzando dieci reti.

    L'attaccante sarebbe rimasto volentieri anche la scorsa estate ma, come detto, PSG e Juventus non avevano trovato un accordo. Kolo Muani inoltre è un profilo gradito a Spalletti ed era stato cercato nuovamente dai bianconeri già a gennaio.

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  • IL RINNOVO DI VLAHOVIC

    L'eventuale ritorno di Kolo Muani non è legato al possibile rinnovo di Dusan Vlahovic.

    Spalletti infatti vorrebbe avere entrambi nella Juventus della prossima stagione e insiste con la società per la conferma del serbo.

    Al momento le trattative tra le parti non registrano particolari passi in avanti a causa delle distanze economiche tra domanda ed offerta.

    Ma i contatti non sono mai stati interrotti e la permanenza alla Juventus sembra ancora la priorità di Vlahovic, che non ha ricevuto offerte troppo allettanti da top club europei.

  • OPENDA FUORI DAL PROGETTO, COSA SUCCEDE CON DAVID?

    Per quanto riguarda gli altri attaccanti attualmente sotto contratto non ci sono dubbi su Lois Openda.

    Il belga, riscattato per 40 milioni dal Lipsia, è stato bocciato sia da Spalletti che da Comolli con l'amministratore delegato che ha ammesso pubblicamente l'errore.

    La Juventus dunque ora dovrà trovargli una sistemazione sul mercato, quasi certamente in prestito per non fare registrare una pesante minusvalenza a bilancio.

    Da valutare invece il futuro di Jonathan David. L'attaccante canadese non ha convinto durante la stagione appena conclusa e se dovesse arrivare una buona offerta potrebbe partire.

    Anche perché la sua cessione permetterebbe alla Juventus di fare plusvalenza dato che David era arrivato la scorsa estate a parametro zero.

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