Perché la Juventus torna su Kolo Muani, la strategia dei bianconeri per l'attacco: da Vlahovic a David e Openda

Kolo Muani ha invece lasciato ottimi ricordi alla Juventus, dove ha giocato per pochi mesi nella stagione 2024/2025.

Il francese, arrivato durante il mercato invernale, aveva segnato ben otto goal in sedici partite di campionato con la media di uno ogni due presenze permettendo ai bianconeri di conquistare il quarto posto.

In totale Kolo Muani ha indossato la maglia della Juventus per ventidue volte, comprese tre partite del Mondiale per Club, realizzando dieci reti.

L'attaccante sarebbe rimasto volentieri anche la scorsa estate ma, come detto, PSG e Juventus non avevano trovato un accordo. Kolo Muani inoltre è un profilo gradito a Spalletti ed era stato cercato nuovamente dai bianconeri già a gennaio.