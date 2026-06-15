Perché la Juventus riscatta Boga: costo e doppio ruolo dell'ivoriano hanno convinto i bianconeri in pochi mesi

Inutile girarci intorno. Damien Comolli nella sua breve esperienza da dirigente della Juventus ha azzeccato poche scelte.
Una di queste riguarda sicuramente Jeremie Boga, arrivato un po' a sorpresa durante il mercato di gennaio a condizioni particolarmente vantaggiose e rivelatosi forse il miglior acquisto della sua gestione.
Tanto che, nonostante le molte incertezze attuali e l'improvviso addio di Comolli, alla Continassa nessuno ha mai nutrito dubbi sull'opportunità di riscattare l'ivoriano dal Nizza.
Ma perché la Juventus ha deciso di tenere Boga? Come ha fatto a convincere tutti in pochi mesi?