Perché la Juventus riscatta Boga: costo e doppio ruolo dell'ivoriano hanno convinto i bianconeri in pochi mesi

La Juventus ha quindi deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Boga ancora prima di definire con esattezza il parco attaccanti della prossima stagione.

I bianconeri d'altronde rischiano di perdere Vlahovic e cederanno sicuramente Openda. Mentre il futuro di Jonathan David resta incerto.

In attesa di scegliere il prossimo numero 9 intanto Spalletti ha la certezza di poter contare su un giocatore che ha già dimostrato di poter dire la sua a questi livelli e di non sentire eccessivamente il peso della maglia.

Boga verrà utilizzato prevalentemente come vice Yildiz quando il turco avrà bisogno di rifiatare. Ma come già fatto può agire da falso 9.

"Spalletti mi parla sempre anche in allenamento. Io provo a fare di più e anche la squadra mi aiuta molto. Mi sento molto bene e provo a dare il 100% ogni partita. Dopo il Sassuolo ho avuto problemi nell’avere questa continuità in ogni partita, ma ora sono arrivato alla piena maturità. Ho imparato molte cose in passato, all’Atalanta e al Nizza, e ora le cose sono migliorate” ha dichiarato Boga qualche mese fa.

Parole che sembrano aver convinto anche la Juventus.