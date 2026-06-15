Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
BogaGetty Images
Lelio Donato

Perché la Juventus riscatta Boga: costo e doppio ruolo dell'ivoriano hanno convinto i bianconeri in pochi mesi

Calciomercato
Juventus

Boga è arrivato a gennaio dal Nizza come vice Yildiz ma in pochi mesi si è guadagnato la conferma alla Juventus con goal pesanti e ottime prestazioni. Un jolly offensivo utilissimo per Spalletti.

Pubblicità

Inutile girarci intorno. Damien Comolli nella sua breve esperienza da dirigente della Juventus ha azzeccato poche scelte.

Una di queste riguarda sicuramente Jeremie Boga, arrivato un po' a sorpresa durante il mercato di gennaio a condizioni particolarmente vantaggiose e rivelatosi forse il miglior acquisto della sua gestione.

Tanto che, nonostante le molte incertezze attuali e l'improvviso addio di Comolli, alla Continassa nessuno ha mai nutrito dubbi sull'opportunità di riscattare l'ivoriano dal Nizza.

Ma perché la Juventus ha deciso di tenere Boga? Come ha fatto a convincere tutti in pochi mesi?

  • QUANTO COSTA IL RISCATTO DI BOGA

    Partiamo dall'aspetto economico, che non può essere mai considerato un dettaglio ancora di più in una stagione senza gli introiti derivanti dalla qualificazione in Champions League.

    Boga era arrivato alla Juventus durante il mercato invernale a condizioni particolarmente vantaggiose dopo aver completamente rotto col Nizza.

    I bianconeri lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2026 e fissato in appena 4,8 milioni di euro, cifra peraltro pagabile in due esercizi. Un vero e proprio affare, insomma.

    Ma perché il Nizza ha di fatto svenduto Boga? L'esterno non giocava dal 30 novembre in seguito ad una violenta aggressione subita dagli ultras della squadra francese. Da quel momento si era rifiutato di scendere in campo. I suoi numeri però erano buoni anche in Ligue 1: undici goal e nove assist in 73 presenze.

    • Pubblicità

  • IMPATTO IMMEDIATO

    Jeremie Boga non ha avuto bisogno di ambientarsi nel calcio italiano dato che ci aveva giocato con Sassuolo e Atalanta.

    E proprio in neroverde l'ivoriano ha incrociato Giovanni Carnevali, ovvero il nuovo amministratore delegato della Juventus che prima lo aveva acquistato per 10 milioni e poi lo aveva rivenduto a più del doppio proprio all'Atalanta.

    Ora i due si ritrovano a Torino dove l'impatto di Boga è stato immediato e per certi versi sorprendente. Dopo un breve spezzone in Coppa Italia, al debutto con i bianconeri in campionato Boga ha subito servito l'assist per il 2-2 di Kalulu all'ultimo minuto di recupero.

    Boga ha quindi segnato tre goal di fila a inizio marzo aprendo la rimonta dell'Olimpico contro la Roma prima di ripetersi col Pisa e decidere la trasferta di Udine.

    La sua prima mezza stagione con la Juventus si è così chiusa con quattro goal e un assist in diciassette presenze.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN JOLLY PER SPALLETTI

    L'impatto positivo di Boga alla Juventus però non va misurato solo con i freddi numeri.

    Arrivato principalmente per ricoprire il ruolo di vice Yildiz nella rosa bianconera, l'ivoriano in pochi mesi ha dimostrato di poter essere molto di più.

    Nel grigiore generale Boga è sembrato spesso uno dei pochi in grado di accelerare la manovra offensiva e rendersi pericoloso. Spalletti inoltre lo ha provato anche nel ruolo di falso 9 ottenendo discrete risposte, anche se il suo ruolo resta quello di esterno.

    L'ottimo rendimento di Boga è stato peraltro certificato pure dai premi assegnati dalla Lega Serie A che hanno eletto l'ivoriano MVP del campionato per il mese di marzo grazie ai tre goal segnati nei primi 230 minuti in bianconero.


  • BOGA NELLA NUOVA JUVE

    La Juventus ha quindi deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Boga ancora prima di definire con esattezza il parco attaccanti della prossima stagione.

    I bianconeri d'altronde rischiano di perdere Vlahovic e cederanno sicuramente Openda. Mentre il futuro di Jonathan David resta incerto.

    In attesa di scegliere il prossimo numero 9 intanto Spalletti ha la certezza di poter contare su un giocatore che ha già dimostrato di poter dire la sua a questi livelli e di non sentire eccessivamente il peso della maglia.

    Boga verrà utilizzato prevalentemente come vice Yildiz quando il turco avrà bisogno di rifiatare. Ma come già fatto può agire da falso 9.

    "Spalletti mi parla sempre anche in allenamento. Io provo a fare di più e anche la squadra mi aiuta molto. Mi sento molto bene e provo a dare il 100% ogni partita. Dopo il Sassuolo ho avuto problemi nell’avere questa continuità in ogni partita, ma ora sono arrivato alla piena maturità. Ho imparato molte cose in passato, all’Atalanta e al Nizza, e ora le cose sono migliorate” ha dichiarato Boga qualche mese fa.

    Parole che sembrano aver convinto anche la Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità