Perché la Juventus può lottare per lo Scudetto: cura Spalletti, classifica corta e rivali discontinue

Fame, vittorie, Luciano Spalletti.

Tre fattori che hanno rilanciato il progetto Juve, ricaduto verso il basso ad inizio stagione ma sollevato dall'avvicendamento in panchina tra l'ex ct e Tudor. Il blitz di Pisa ha ufficialmente iscritto Madama alla lotta Scudetto: già, perché i bianconeri possono calare le proprie fiches sul tavolo tricolore.

Chi guarda alle partite in più sbaglia, chi pensa che le altre siano più forti pure: conta la stretta attualità, con l'onda creata da Big Luciano, che ha ricostruito la Signora nella testa e nelle gambe. E i risultati si vedono.