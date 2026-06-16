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Thuram JuventusGetty Images
Lelio Donato

Perché la Juventus può cedere Khephren Thuram e chi potrebbe sostituirlo in bianconero: gli obiettivi a centrocampo

Calciomercato
Juventus

Khephren Thuram non è ritenuto incedibile dalla Juventus che punta a incassare almeno 45 milioni per fare registrare una cospicua plusvalenza. Tanti i nomi per sostituirlo: da Frattesi a Ndour.

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Sarà un'estate bollente per i dirigenti della Juventus, chiamati a fare quadrare i conti senza indebolire la rosa ed anzi cercando di rinforzarla.

Di certo dalle parti della Continassa gli incedibili sono pochi, anzi pochissimi. Tra questi non figura Khephren Thuram reduce da una stagione fatta di troppi alti e bassi.

Nonostante questo il francese ha mercato e dunque potrebbe essere uno dei sacrifici necessari per sistemare il bilancio senza la qualificazione alla prossima Champions League.

Poi certo la Juventus dovrebbe comunque sostituire Thuram che è stato quasi sempre un titolare in mezzo al campo. E in tal senso avrebbe già individuato alcuni obiettivi.

  • TROPPI ALTI E BASSI

    Ma perché Thuram non viene considerato incedibile?

    Il francese come detto ha giocato quasi sempre titolare ma le sue prestazioni non sono state spesso all'altezza delle aspettative.

    Dopo una discreta stagione d'esordio ci si attendeva che Thuram crescesse in modo esponenziale. Cosa che invece non è accaduta anche a causa di alcuni problemi fisici.

    Tanto che nel finale di stagione l'ex Nizza è finito in panchina con Spalletti che è stato costretto a schierare Koopmeiners al suo posto.

    Thuram nelle sue prime due stagioni con la Juventus ha totalizzato 96 presenze segnando solo 9 goal (di cui quattro in quella appena conclusa) e fornendo tredici assist.

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  • UNA BUONA PLUSVALENZA

    C'è poi il lato economico dell'eventuale cessione di Khephren Thuram.

    Il francese è arrivato alla Juventus dal Nizza nell'estate del 2024, quando Cristiano Giuntoli lo aveva acquistato a titolo definitivo per venti milioni di euro.

    La valutazione attuale di Thuram si aggira intorno ai quaranta milioni di euro, dunque il doppio rispetto a quanto speso dai bianconeri due anni fa. Inoltre il costo residuo a bilancio del francese si aggira sui 12 milioni di euro.

    Ecco perché una cessione permetterebbe alla Juventus di fare registrare una cospicua plusvalenza. Ovvero uno degli obiettivi principali di Carnevali in questa sessione di mercato.

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  • DOVE PUÒ ANDARE THURAM

    Khephren Thuram è uno dei sacrificabili per questioni di bilancio da parte della Juventus.

    La società bianconera infatti considera incedibili soltanto Kenan Yildiz, Pierre Kalulu e Weston McKennie, oltre ovviamente al capitano Manuel Locatelli.

    Per tutti gli altri eventuali offerte verranno valutate con grande attenzione. Thuram, ad esempio, piace molto in Turchia dove avrebbero chiesto informazioni sia il Galatasaray che il Fenerbahce ma la destinazione non è particolarmente gradita dal giocatore.

    Il francese resterebbe volentieri alla Juventus. E nel caso in cui la società decidesse di venderlo accetterebbe solo un trasferimento in un top campionato europeo.

    In tal senso secondo Matteo Moretto potrebbero farsi avanti Sunderland e Nottingham Forest, società che hanno un'ottima disponibilità economica e garantirebbero a Thuram la possibilità di giocare in Premier League.

  • FRATTESI, NDOUR E I POSSIBILI SOSTITUTI DI THURAM

    Come dicevamo l'eventuale cessione di Thuram priverebbe comunque la Juventus di un titolare.

    Il francese insomma andrebbe sostituito adeguatamente anche perché, oltre a lui, lascerà sicuramente Torino anche l'attuale alternativa nel ruolo ovvero Teun Koopmeiners che non rientra nei piani di Spalletti.

    Un profilo che invece sarebbe molto gradito al tecnico bianconero è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista è in uscita dall'Inter, dove ha trovato pochissimo spazio con Chivu. E ai nerazzurri potrebbe interessare Andrea Cambiaso, altro giocatore in uscita dalla Juventus. Ma per l'ex Sassuolo c'è da battere la possibile concorrenza del Nottingham Forest.

    Negli ultimi giorni alla Juventus è stato accostato con insistenza Cher Ndour. Classe 2004, recentemente convocato in Nazionale da Baldini, milita attualmente nella Fiorentina dunque strapparlo ai viola non sarà facile. Ma piace moltissimo a Spalletti che lo vorrebbe in bianconero e permetterebbe a Carnevali di iniziare l'opera di italianizzazione della rosa.

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