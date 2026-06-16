Perché la Juventus può cedere Khephren Thuram e chi potrebbe sostituirlo in bianconero: gli obiettivi a centrocampo

Sarà un'estate bollente per i dirigenti della Juventus, chiamati a fare quadrare i conti senza indebolire la rosa ed anzi cercando di rinforzarla.
Di certo dalle parti della Continassa gli incedibili sono pochi, anzi pochissimi. Tra questi non figura Khephren Thuram reduce da una stagione fatta di troppi alti e bassi.
Nonostante questo il francese ha mercato e dunque potrebbe essere uno dei sacrifici necessari per sistemare il bilancio senza la qualificazione alla prossima Champions League.
Poi certo la Juventus dovrebbe comunque sostituire Thuram che è stato quasi sempre un titolare in mezzo al campo. E in tal senso avrebbe già individuato alcuni obiettivi.