Perché la Juventus può cedere Khephren Thuram e chi potrebbe sostituirlo in bianconero: gli obiettivi a centrocampo

Come dicevamo l'eventuale cessione di Thuram priverebbe comunque la Juventus di un titolare.

Il francese insomma andrebbe sostituito adeguatamente anche perché, oltre a lui, lascerà sicuramente Torino anche l'attuale alternativa nel ruolo ovvero Teun Koopmeiners che non rientra nei piani di Spalletti.

Un profilo che invece sarebbe molto gradito al tecnico bianconero è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista è in uscita dall'Inter, dove ha trovato pochissimo spazio con Chivu. E ai nerazzurri potrebbe interessare Andrea Cambiaso, altro giocatore in uscita dalla Juventus. Ma per l'ex Sassuolo c'è da battere la possibile concorrenza del Nottingham Forest.

Negli ultimi giorni alla Juventus è stato accostato con insistenza Cher Ndour. Classe 2004, recentemente convocato in Nazionale da Baldini, milita attualmente nella Fiorentina dunque strapparlo ai viola non sarà facile. Ma piace moltissimo a Spalletti che lo vorrebbe in bianconero e permetterebbe a Carnevali di iniziare l'opera di italianizzazione della rosa.