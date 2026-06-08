Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bremer Kelly JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la Juventus può cambiare la coppia di centrali: Bremer, Kelly e le parole di Spalletti sull'impostazione

Calciomercato
Serie A
Juventus

I bianconeri possono cambiare faccia anche in difesa, non solo in attacco, dopo la mancata qualificazione alla Champions League: gli scenari e i desideri dell'allenatore.

Pubblicità

Gleison Bremer e Lloyd Kelly, chi per un motivo e chi per un altro, sono stati inseriti nel calderone di voci di mercato. Più il brasiliano, a dire il vero, che il collega di reparto della Juventus.

Motivazioni diverse, ma pure uguali. Uno scenario legato anche a un difetto che Luciano Spalletti ha smascherato in tempi non sospetti: la difficoltà nella prima impostazione.

Se è vero che al momento tutto tace, non è fuori dal mondo pensare a un clamoroso ribaltone: quello che vedrebbe i due centrali di Spalletti prendere altre vie.

  • Luciano SpallettiGetty Images

    LE PAROLE DI SPALLETTI

    Dopo Juventus-Verona 1-1, una delle partite che alla fine sono costate la Champions alla Juventus, il tecnico bianconero ha puntato il dito contro le difficoltà nell'impostazione difensiva da parte dei due centrali.

    "Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista di qualità individuale - le sue parole a Sky - nel duello sono molto bravi. Nell’impostare invece concedono qualcosa. Sono aspetti con cui dobbiamo convivere".

    In partita era stato proprio Bremer a regalare il vantaggio al Verona: un suo disimpegno suicida aveva portato al recupero alto dei veneti, poi a segno con Bowie per il momentaneo 0-1.

    • Pubblicità

  • ANCHE BREMER NEL MIRINO

    E dunque sì, anche Bremer è finito nel mirino. Sia per il rendimento altalenante in una stagione altalenante di suo che, appunto, per qualche mancanza in fase di prima impostazione.

    "È un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni - diceva a gennaio - che deve migliorare quando ha palla tra i piedi, dove ha potenzialità enormi. Ti affetta in un attimo i reparti avversari".

    Le parole di Spalletti fanno il paio con i guai che Bremer ha vissuto a Torino. A partire dal celebre infortunio di Lipsia, il crac che in sostanza ha segnato un prima e un dopo nell'avventura in bianco e nero dell'ex granata. Il brasiliano è tornato, nel finale di stagione non è stato esente da colpe neppure lui, ma è stato comunque premiato da Ancelotti con la convocazione per i Mondiali.

    Bremer potrebbe partire anche e soprattutto per un motivo: perché ha mercato. Piace al Bayern, piace in Inghilterra. Considerando Yildiz un intoccabile, è lui il primo elemento con cui la Juve potrebbe far cassa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CRITICHE A KELLY

    Quanto a Kelly, neppure lui è stato risparmiato dalla frecciatina di Spalletti dopo Juve-Verona. Anche se l'errore sul goal del vantaggio dell'Hellas è stato di Bremer, non suo.

    L'ex giocatore del Newcastle, arrivato nel gennaio del 2025, ci ha messo un po' a integrarsi nel nuovo ambiente e nel nuovo campionato. Non poche le difficoltà nella seconda parte della passata stagione, parecchie le critiche nei suoi confronti. Specialmente dopo la mancata marcatura sul parmense Pellegrino, a segno di testa per l'1-0 dei ducali nell'aprile di un anno fa.

    Quest'anno la musica sembrava essere finalmente cambiata. Kelly ha inanellato buone prestazioni, a settembre è andato a segno due volte di fila in pochi giorni contro Inter e Borussia Dortmund. Due goal decisivi in altrettante partite pirotecniche. Poi, però, i vecchi difetti di fabbrica sono tornati a galla. E no, qui non si parla solo di impostazione.

    "Non è un giocatore da Juve - ha detto qualche giorno fa l'ex Fabrizio Ravanelli a Sportium - è alto e grosso ma di testa non ci va mai. Non ho mai visto un centrale di un metro e novanta che non salta di testa. Non incide. Quando ha il pallone, ci mette tre ore prima di giocarlo. Uno così non può stare nella Juve…".

  • NIENTE RUDIGER, ARRIVA KIM?

    In tutto questo, è dunque normale il fatto che la Juventus sia attenta anche al mercato dei difensori. Anche se le priorità sono altre, da un nuovo portiere ad almeno un nuovo attaccante.

    Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza dell'ex romanista Antonio Rudiger, che alla fine ha però deciso di rinnovare il contratto in scadenza col Real Madrid. Mentre il nome di Kim Min-jae, un'altra conoscenza di Spalletti che con lui a Napoli ha vinto un memorabile Scudetto, è tornato di moda.

    Ecco, Kim è apprezzato anche per questo motivo: perché è considerato in grado di impostare secondo i desideri dell'allenatore della Juventus. E dunque occhio: il rimodellamento di una rosa che ha bucato la Champions potrebbe coinvolgere anche il pacchetto arretrato, non solo porta e attacco.

  • Pubblicità
    Pubblicità