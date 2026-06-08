Perché la Juventus può cambiare la coppia di centrali: Bremer, Kelly e le parole di Spalletti sull'impostazione

E dunque sì, anche Bremer è finito nel mirino. Sia per il rendimento altalenante in una stagione altalenante di suo che, appunto, per qualche mancanza in fase di prima impostazione.

"È un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni - diceva a gennaio - che deve migliorare quando ha palla tra i piedi, dove ha potenzialità enormi. Ti affetta in un attimo i reparti avversari".

Le parole di Spalletti fanno il paio con i guai che Bremer ha vissuto a Torino. A partire dal celebre infortunio di Lipsia, il crac che in sostanza ha segnato un prima e un dopo nell'avventura in bianco e nero dell'ex granata. Il brasiliano è tornato, nel finale di stagione non è stato esente da colpe neppure lui, ma è stato comunque premiato da Ancelotti con la convocazione per i Mondiali.

Bremer potrebbe partire anche e soprattutto per un motivo: perché ha mercato. Piace al Bayern, piace in Inghilterra. Considerando Yildiz un intoccabile, è lui il primo elemento con cui la Juve potrebbe far cassa.