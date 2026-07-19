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dibu martinez aston villaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la Juventus non ha ancora preso un portiere: la situazione Dibu Martinez, le alternative e cosa succede con Di Gregorio

Calciomercato
Serie A
Juventus

La pessima stagione dell'ex monzese ha convinto la società a cercare un nuovo profilo tra i pali. Ma a un mese circa dall'inizio del nuovo campionato non è arrivato nessuno.

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Jeff Ekhator e poi basta: così si può riassumere il mercato in entrata della Juventus fino a questo momento. Con l'ex genoano che, peraltro, si è già fatto male nel corso della prima amichevole contro il Basilea.

Ma qualcosa andrà fatto praticamente in ogni reparto. Specialmente in attacco, dopo l'addio di Vlahovic, e in porta. Dove il titolare in questo momento rimane Michele Di Gregorio, dove Mattia Perin ha dato prova di esserci mentalmente come dimostra il rigore parato agli svizzeri, ma dove Luciano Spalletti si aspetta altro.

Perché, dunque, a un mese circa dall'inizio del prossimo campionato la Juventus non ha ancora portato a Torino un nuovo portiere? Cosa sta succedendo, tra la situazione di Emiliano Martinez e le possibili alternative.


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  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Bene partire da un presupposto: la caccia della Juventus a un portiere non è frutto delle invenzioni di giornali o siti. Non bastassero le critiche a Di Gregorio, lo stesso Spalletti dopo la gara col Basilea ha confermato tutto senza troppi giri di parole.

    "Il direttore ne ha parlato in maniera corretta: noi vogliamo avere in tutti i ruoli la competizione e quindi stiamo cercando un portiere per essere più competitivi che mai".

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  • alissonGetty Images

    IN PRINCIPIO FU ALISSON

    Spalletti, a dire il vero, il portiere del futuro lo aveva già scelto. Ed era Alisson Becker, oggi al Liverpool, elemento che l'allenatore toscano conosce bene avendo già lavorato assieme a lui ai tempi della Roma.

    La Juventus aveva proposto ad Alisson un contratto di tre anni, attestato di stima importante considerando come si parli pur sempre di un trentaquattrenne. Il brasiliano era arrivato a un accordo con i bianconeri, salvo andare a sbattere contro le volontà del Liverpool.

    Gli inglesi, alla fine di maggio, hanno infatti chiuso al trasferimento. Anche se il contratto di Alisson scadrà tra meno di 12 mesi, e dunque l'ex romanista potrebbe andarsene a parametro zero al termine della prossima stagione.

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  • COSA SUCCEDE COL DIBU MARTINEZ

    Emiliano Martinez, per tutti Dibu, è così diventato il preferito della Juventus. Attualmente è impegnato con l'Argentina e stasera giocherà la finale contro la Spagna, ma il pressing bianconero è cominciato già durante i Mondiali.

    Perché, dunque, la Juve non ha affondato il colpo? In primis perché attende proprio la conclusione del torneo, a prescindere dall'esito finale della sfida decisiva di East Rutherford. Dopodiché Martinez, assieme al proprio agente, sarà libero di decidere il futuro e il club in cui militerà nella prossima stagione.

    La situazione si è però complicata negli scorsi giorni, quando il direttore delle operazioni calcistiche dell'Aston Villa, Damian Vidagany, ha rispedito al mittente l'accostamento di Martinez alla Juventus.

    "Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate. La squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione", ha dichiarato il dirigente smentendo le voci sulla Juve: "Tutte le notizie pubblicate dai media sul suo possibile trasferimento alla Juventus non rispecchiano la vera posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni".

    Poi, naturalmente, c'è anche il lato economico. L'argentino non costa molto, ma l'offerta della Juventus di 6 milioni di euro è stata ritenuta insufficiente dall'Aston Villa. Nonostante la posizione ufficiale del club di Birmingham, l'operazione è ancora possibile.

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  • LE ALTERNATIVE

    Il nome più caldo nel caso anche Martinez salti rimane quello di Guglielmo Vicario. L'ex empolese non è certo di rimanere in Tottenham in profonda ristrutturazione, come dimostra il super acquisto del connazionale Sandro Tonali, e potrebbe tornare in Italia.

    Meno concrete, almeno fino a questo momento, le altre piste venute alla luce nelle ultime settimane: dal fiorentino David De Gea al napoletano Vanja Milinkovic-Savic.

    L'obiettivo numero uno, in ogni caso, continua a essere il Dibu Martinez. Solo in caso di definitiva fumata nera la Juventus andrà concretamente alla caccia di un altro profilo per consegnargli le chiavi della porta.

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  • Di Gregorio JuventusGetty Images

    E DI GREGORIO?

    Per quanto riguarda chi c'è già, invece, è praticamente scontata la partenza di Michele Di Gregorio. L'ex portiere del Monza ha un contratto fino al 2029 con la Juventus, ma le parole dei giorni scorsi dell'agente e l'ammissione di Spalletti rendono di fatto impossibile una sua permanenza.

    Di Gregorio potrebbe così finire al Leeds United: negli scorsi giorni i Whites hanno fatto pervenire un interessamento nei suoi confronti e potrebbero così "salvare" la Juve, prelevando un giocatore ormai fuori dai piani di Spalletti.

    Anche perché le gerarchie della porta della Juventus, secondo i progetti di allenatore e società, sono chiari: chi arriva farà il primo, il secondo sarà invece Mattia Perin. Che intanto si è ripresentato in grande spolvero, parando un rigore ed evitando la sconfitta nell'amichevole contro il Basilea.

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