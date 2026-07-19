Perché la Juventus non ha ancora preso un portiere: la situazione Dibu Martinez, le alternative e cosa succede con Di Gregorio

Emiliano Martinez, per tutti Dibu, è così diventato il preferito della Juventus. Attualmente è impegnato con l'Argentina e stasera giocherà la finale contro la Spagna, ma il pressing bianconero è cominciato già durante i Mondiali.

Perché, dunque, la Juve non ha affondato il colpo? In primis perché attende proprio la conclusione del torneo, a prescindere dall'esito finale della sfida decisiva di East Rutherford. Dopodiché Martinez, assieme al proprio agente, sarà libero di decidere il futuro e il club in cui militerà nella prossima stagione.

La situazione si è però complicata negli scorsi giorni, quando il direttore delle operazioni calcistiche dell'Aston Villa, Damian Vidagany, ha rispedito al mittente l'accostamento di Martinez alla Juventus.

"Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate. La squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione", ha dichiarato il dirigente smentendo le voci sulla Juve: "Tutte le notizie pubblicate dai media sul suo possibile trasferimento alla Juventus non rispecchiano la vera posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni".

Poi, naturalmente, c'è anche il lato economico. L'argentino non costa molto, ma l'offerta della Juventus di 6 milioni di euro è stata ritenuta insufficiente dall'Aston Villa. Nonostante la posizione ufficiale del club di Birmingham, l'operazione è ancora possibile.