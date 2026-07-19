Perché la Juventus non ha ancora preso un portiere: la situazione Dibu Martinez, le alternative e cosa succede con Di Gregorio

Jeff Ekhator e poi basta: così si può riassumere il mercato in entrata della Juventus fino a questo momento. Con l'ex genoano che, peraltro, si è già fatto male nel corso della prima amichevole contro il Basilea.
Ma qualcosa andrà fatto praticamente in ogni reparto. Specialmente in attacco, dopo l'addio di Vlahovic, e in porta. Dove il titolare in questo momento rimane Michele Di Gregorio, dove Mattia Perin ha dato prova di esserci mentalmente come dimostra il rigore parato agli svizzeri, ma dove Luciano Spalletti si aspetta altro.
Perché, dunque, a un mese circa dall'inizio del prossimo campionato la Juventus non ha ancora portato a Torino un nuovo portiere? Cosa sta succedendo, tra la situazione di Emiliano Martinez e le possibili alternative.
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