Perché la Juventus ha tutti questi infortuni: con Celik e Nico Gonzalez si arriva a 16 da inizio stagione

Perché così come ai piani alti si sono avvicendati i vari Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e in panchina Allegri, Sarri, Pirlo, ancora Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, anche la figura del preparatore atletico bianconero ha vissuto una travagliata vicenda di continui cambiamenti. Dopo i cinque anni di Simone Folletti fra il 2014 e il 2019, dal 2019 ad oggi si sono susseguiti: Losi, Ranzato, Bertelli, ancora Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci e, ora, Sinatti. Continui cambiamenti che certo non aiutano.