Piove sul bagnato in casa Juventus, con gli infortuni di Zeki Celik e Nico Gonzalez, gli ultimi due di una lista lunghissima. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Siamo solo a fine ottobre, con ancora sette mesi abbondanti di stagione davanti, ma l'infermeria della squadra bianconera ha già ospitato, a vario titolo, ben 16 giocatori. Si va dagli infortuni molto gravi, come quelli di Kamil Grabara e Manuel Locatelli, fino ai semplici affaticamenti, come quelli di McKennie e Sarr, con un'ampia gamma di casi, e di livello di gravità, nel mezzo.
Perché la Juventus ha tutti questi infortuni: con Celik e Nico Gonzalez si arriva a 16 da inizio stagione
LE CAUSE
Le cause di questa lunga lista di infortuni sono diverse, perché si va da infortuni traumatici (ad esempio Yildiz e Conceicao) a guai muscolari pregressi, per finire con piccoli acciacchi che arrivano da altre esperienze (Sarr), ma forse, tirando le somme, si può trovare un filo conduttore. E si può pensare che una delle cause che hanno portato la Juventus, negli ultimi anni, a essere la squadra mediamente con più calciatori infortunati di tutta la Serie A, fino al record di questa stagione, sia da ricercare anche nei continui cambi avvenuti alla Continassa.
QUANTI CAMBI FRA I PREPARATORI
Perché così come ai piani alti si sono avvicendati i vari Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e in panchina Allegri, Sarri, Pirlo, ancora Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, anche la figura del preparatore atletico bianconero ha vissuto una travagliata vicenda di continui cambiamenti. Dopo i cinque anni di Simone Folletti fra il 2014 e il 2019, dal 2019 ad oggi si sono susseguiti: Losi, Ranzato, Bertelli, ancora Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci e, ora, Sinatti. Continui cambiamenti che certo non aiutano.
LA LISTA
Jérémie Boga – lesione muscolare
Juan Cabal – lesione muscolare
Andrea Cambiaso – distorsione alla caviglia
Zeki Celik - lesione muscolare
Francisco Conceicao - lussazione alla spalla
Jeff Ekhator – doppia lesione muscolare
Federico Gatti - problemi alla caviglia
Nico Gonzalez - lesione muscolare
Kamil Grabara – legamento crociato
Randal Kolo Muani – frattura a un dito della mano
Manuel Locatelli – menisco
Weston McKennie - affaticamento muscolare
Arek Milik - problema muscolare
Pape Sarr - affaticamento muscolare, ritardo nella preparazione
Khéphren Thuram – condropatia rotulea
Kenan Yildiz – frattura del quinto metatarso
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