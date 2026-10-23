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Perché la Juventus ha tutti questi infortuni: con Celik e Nico Gonzalez si arriva a 16 da inizio stagione

Serie A
Juventus
N. Gonzalez
M. Celik

Altri due infortunati nella stagione maledetta della Juventus: ma quali sono le cause di tutti questi problemi fisici.

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Piove sul bagnato in casa Juventus, con gli infortuni di Zeki Celik e Nico Gonzalez, gli ultimi due di una lista lunghissima. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Siamo solo a fine ottobre, con ancora sette mesi abbondanti di stagione davanti, ma l'infermeria della squadra bianconera ha già ospitato, a vario titolo, ben 16 giocatori. Si va dagli infortuni molto gravi, come quelli di Kamil Grabara e Manuel Locatelli, fino ai semplici affaticamenti, come quelli di McKennie e Sarr, con un'ampia gamma di casi, e di livello di gravità, nel mezzo.


  • LE CAUSE

    Le cause di questa lunga lista di infortuni sono diverse, perché si va da infortuni traumatici (ad esempio Yildiz e Conceicao) a guai muscolari pregressi, per finire con piccoli acciacchi che arrivano da altre esperienze (Sarr), ma forse, tirando le somme, si può trovare un filo conduttore. E si può pensare che una delle cause che hanno portato la Juventus, negli ultimi anni, a essere la squadra mediamente con più calciatori infortunati di tutta la Serie A, fino al record di questa stagione, sia da ricercare anche nei continui cambi avvenuti alla Continassa.

  • QUANTI CAMBI FRA I PREPARATORI

    Perché così come ai piani alti si sono avvicendati i vari Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e in panchina Allegri, Sarri, Pirlo, ancora Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, anche la figura del preparatore atletico bianconero ha vissuto una travagliata vicenda di continui cambiamenti. Dopo i cinque anni di Simone Folletti fra il 2014 e il 2019, dal 2019 ad oggi si sono susseguiti: Losi, Ranzato, Bertelli, ancora Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci e, ora, Sinatti. Continui cambiamenti che certo non aiutano.

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  • LA LISTA

    Jérémie Boga – lesione muscolare

    Juan Cabal – lesione muscolare

    Andrea Cambiaso – distorsione alla caviglia

    Zeki Celik - lesione muscolare

    Francisco Conceicao - lussazione alla spalla

    Jeff Ekhator – doppia lesione muscolare

    Federico Gatti - problemi alla caviglia

    Nico Gonzalez - lesione muscolare

    Kamil Grabara – legamento crociato

    Randal Kolo Muani – frattura a un dito della mano

    Manuel Locatelli – menisco

    Weston McKennie - affaticamento muscolare

    Arek Milik - problema muscolare

    Pape Sarr - affaticamento muscolare, ritardo nella preparazione

    Khéphren Thuram – condropatia rotulea

    Kenan Yildiz – frattura del quinto metatarso



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