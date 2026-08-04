Perché la Juventus ha speso così tanto sul mercato: quanto costano davvero gli acquisti e quanto pesa l'addio di Vlahovic









Ma cosa sta succedendo alla Juventus? Perché il club bianconero ha potuto spendere così tanto sul mercato?

Nonostante i mancati introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League e un settlement agreement appena sottoscritto con l'UEFA, Carnevali non ha badato a spese per regalare a Spalletti i rinforzi richiesti. E non saranno neppure gli ultimi.

Tanto che la Juventus, ad oggi, è già tra le società europee che hanno investito di più sul mercato mentre tra le italiane è la prima in assoluto.

Ma come stanno facendo i bianconeri a spendere così tanto?