Perché la Juventus ha speso così tanto sul mercato: quanto costano davvero gli acquisti e quanto pesa l'addio di Vlahovic

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Ma cosa sta succedendo alla Juventus? Perché il club bianconero ha potuto spendere così tanto sul mercato?
Nonostante i mancati introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League e un settlement agreement appena sottoscritto con l'UEFA, Carnevali non ha badato a spese per regalare a Spalletti i rinforzi richiesti. E non saranno neppure gli ultimi.
Tanto che la Juventus, ad oggi, è già tra le società europee che hanno investito di più sul mercato mentre tra le italiane è la prima in assoluto.
Ma come stanno facendo i bianconeri a spendere così tanto?