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Carnevali Juve HDGOAL
Lelio Donato

Perché la Juventus ha speso così tanto sul mercato: quanto costano davvero gli acquisti e quanto pesa l'addio di Vlahovic

Calciomercato
Juventus

Nonostante il settlement agreement con l'UEFA e la mancata qualificazione in Champions League, fino ad oggi la Juventus è tra le società europee che hanno speso di più sul mercato. Ma i conti sono sotto controllo.

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Ma cosa sta succedendo alla Juventus? Perché il club bianconero ha potuto spendere così tanto sul mercato?

Nonostante i mancati introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League e un settlement agreement appena sottoscritto con l'UEFA, Carnevali non ha badato a spese per regalare a Spalletti i rinforzi richiesti. E non saranno neppure gli ultimi.

Tanto che la Juventus, ad oggi, è già tra le società europee che hanno investito di più sul mercato mentre tra le italiane è la prima in assoluto.

Ma come stanno facendo i bianconeri a spendere così tanto?

  • QUANTO HA SPESO LA JUVENTUS

    Partiamo dai numeri. La Juventus ha speso già 96,2 milioni solo in cartellini di nuovi giocatori, il tutto senza considerare gli eventuali bonus che farebbero salire ulteriormente questa cifra.

    Se a questo aggiungiamo il riscatto obbligatorio di Openda si arriva invece a sfiorare i 140 milioni di euro complessivi a fronte di cessioni che hanno portato poco meno di 40 milioni di euro. Il disavanzo, insomma, è di un centinaio di milioni.

    Come detto nessun altro club di Serie A ha speso finora quanto la Juventus: al secondo posto troviamo infatti il Como con 127 milioni, seguito dal Milan con 103 milioni.

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  • CONTI IN ORDINE

    Nonostante le spese i conti della Juventus sono comunque sotto controllo.

    La proprietà non ricorrerà ad alcun aumento di bilancio, come invece accaduto più volte nel recente passato. L'obiettivo restano l'autofinanziamento e il pareggio di bilancio, seppure posticipato al 2027/28 causa mancata qualificazione in Champions League.

    Ma come ci arriverà la Juventus? A pesare sui bilanci dei club non sono tanto i prezzi dei cartellini ma gli ammortamenti e gli stipendi dei singoli calciatori.

    In questo senso la società bianconera sta perfettamente rispettando i suoi piani.

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  • IL FATTORE VLAHOVIC

    Gli acquisti già conclusi da Carnevali in questa sessione di calciomercato, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', porteranno un aggravio complessivo di una cinquantina di milioni.

    Ma le uscite ne hanno già liberati circa sessanta. In tal senso è stato fondamentale il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic che era d'altronde il calciatore più pagato dell'intera rosa nella scorsa stagione.

    Solo il serbo pesava sul bilancio bianconero per quaranta milioni di euro, mentre altri venti sono stati risparmiati con Kostic.

    Per quanto riguarda Openda invece la sua cessione in prestito al Lione permette alla Juventus di incassare 3,5 milioni di euro. Ma soprattutto di non uscire i 7,4 milioni lordi dell'ingaggio.

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  • ORA LE CESSIONI

    Questo non significa, ovviamente, che la Juventus potrà continuare a spendere senza operare qualche cessione.

    La mancata partecipazione alla Champions League costerà una riduzione dei ricavi di 50-60 milioni di euro, che dovrà essere ripianata e in tal senso alcuni giocatori garantirebbero plusvalenze importanti rispetto ad altri.

    Yildiz, ovviamente, resta incedibile, così come Kalulu ma i vari Cambiaso, Gatti, Thuram e Miretti sono sul mercato proprio per questo motivo.

    Anche la cessione di Nico Gonzalez, seppure difficilmente frutterà una plusvalenza, permetterebbe di risparmiare sull'ingaggio e liberebbe ulteriori costi a bilancio.


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