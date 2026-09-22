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NetoGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la Juventus ha scelto Neto: vicinissimo il ritorno a Torino, sarà lui il vice Vicario

Calciomercato
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Juventus

I bianconeri stanno per chiudere per il brasiliano, senza squadra dopo l'addio al Botafogo: si tratterà di un ritorno dopo sette anni dalla prima esperienza a Torino.

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La Juventus ha scelto: a meno di ribaltoni e sorprese, sarà Neto il nuovo secondo portiere della rosa di Luciano Spalletti. Ovvero un ex, pronto per il grande ritorno.

Il portiere brasiliano, senza squadra dopo aver lasciato il Botafogo, è a un passo dal ritorno a Torino. Secondo Sky Sport, i bianconeri sono pronti a chiudere per farlo diventare il nuovo vice Vicario al posto di Kamil Grabara, infortunatosi gravemente nei giorni scorsi.

Perché dunque la Juventus ha scelto proprio Neto, preferendolo ad altri portieri svincolati come Sergio Rico?


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  • DISPONIBILITÀ E STIPENDIO RIDOTTO

    Neto, intanto, ha dato grande disponibilità alla Juventus. Ed è per questo che la trattativa tra le parti è decollata dopo i primi sondaggi.

    Il brasiliano avrebbe accettato di percepire uno stipendio ridotto, ovvero accessibile per le casse del club. Nonché ridotto, fino al termine della stagione.

    In sostanza, Neto dovrebbe firmare per meno di un anno con la Juventus. Dunque fino al 30 giugno del 2027, senza legarsi a lungo termine alla Signora.

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  • CONOSCE L'AMBIENTE

    Un altro fattore è la conoscenza che Neto ha dell'ambiente Juventus. Dove ha vissuto e militato per due anni, sempre da dodicesimo di Gigi Buffon.

    I bianconeri lo hanno prelevato nell'estate del 2015 dalla Fiorentina, club in cui il sudamericano si era messo in mostra durante un quadriennio. Tenendolo in rosa per un paio di stagioni, facendogli inserire nel palmarès un paio di Scudetti, portandolo in finale di Champions League.

    22 sono le presenze collezionate da Neto con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Con 15 goal al passivo e la bravura nel tenere la porta chiusa in 13 occasioni.

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  • ALTRI TEMPI

    Quello, però, era un altro Neto. Un portiere che, pur avendo davanti a sé un mostro sacro come Buffon, non si accontentava di fare l'eterno secondo.

    Per questo motivo l'ex viola ha lasciato Torino nell'estate del 2019 per andare al Valencia: per avere la possibilità di guadagnarsi un posto da titolare. Cosa che alla Juventus, evidentemente, non avrebbe potuto fare.

    "Nei due anni in bianconero non ero contento - raccontava a Fox Sports dopo l'addio - Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe. Non pensavo di scavalcare Buffon, a lavorare e fare il meglio dentro per cercare di dimostrare che ero a disposizione e all'altezza di giocare titolare".

    Ecco: altri tempi. Il Neto di oggi ha 37 anni e sa di non poter più ambire a un posto da titolare. Davanti a sé avrà Vicario, non Buffon, ma se davvero arriverà a Torino sarà per fare il dodicesimo, con qualche puntata in campionato e nelle coppe. Senza grosse pretese.

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  • ESPERIENZE NEGATIVE

    L'ultima esperienza di Neto, del resto, non è stata particolarmente positiva. Volendo esagerare, l'anno o poco meno al Botafogo è stato decisamente negativo.

    L'avventura si è chiusa a fine maggio con una folle espulsione contro il Bahia per aver insultato l'arbitro, reo di aver concesso un calcio d'angolo agli avversari dopo una sua rimessa dal fondo ritardata oltre gli otto secondi previsti dal regolamento. Ma prima c'era stato molto altro.

    Tanti, troppi gli errori di Neto tra i pali bianconeri. Tanto che l'ex viola e juventino si era attirato le critiche feroci della tifoseria, arrivando a giugno a un'inevitabile separazione. A Torino, se si arriverà all'accordo definitivo, cercherà la pace perduta. Anche senza giocare.

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