Perché la Juventus ha scelto Neto: vicinissimo il ritorno a Torino, sarà lui il vice Vicario

Quello, però, era un altro Neto. Un portiere che, pur avendo davanti a sé un mostro sacro come Buffon, non si accontentava di fare l'eterno secondo.

Per questo motivo l'ex viola ha lasciato Torino nell'estate del 2019 per andare al Valencia: per avere la possibilità di guadagnarsi un posto da titolare. Cosa che alla Juventus, evidentemente, non avrebbe potuto fare.

"Nei due anni in bianconero non ero contento - raccontava a Fox Sports dopo l'addio - Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe. Non pensavo di scavalcare Buffon, a lavorare e fare il meglio dentro per cercare di dimostrare che ero a disposizione e all'altezza di giocare titolare".

Ecco: altri tempi. Il Neto di oggi ha 37 anni e sa di non poter più ambire a un posto da titolare. Davanti a sé avrà Vicario, non Buffon, ma se davvero arriverà a Torino sarà per fare il dodicesimo, con qualche puntata in campionato e nelle coppe. Senza grosse pretese.