Perché la Juventus ha scelto Neto: vicinissimo il ritorno a Torino, sarà lui il vice Vicario

La Juventus ha scelto: a meno di ribaltoni e sorprese, sarà Neto il nuovo secondo portiere della rosa di Luciano Spalletti. Ovvero un ex, pronto per il grande ritorno.
Il portiere brasiliano, senza squadra dopo aver lasciato il Botafogo, è a un passo dal ritorno a Torino. Secondo Sky Sport, i bianconeri sono pronti a chiudere per farlo diventare il nuovo vice Vicario al posto di Kamil Grabara, infortunatosi gravemente nei giorni scorsi.
Perché dunque la Juventus ha scelto proprio Neto, preferendolo ad altri portieri svincolati come Sergio Rico?
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