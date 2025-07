Perché la Juventus deve rilanciare Koopmeiners e in quale ruolo giocherà nella prossima stagione con Tudor

Nonostante la prima annata deludente, Koopmeiners avrà l’opportunità di mostrare il suolo valore in bianconero: Tudor ha un piano per rilanciarlo.

Ricaricare le batterie e ripartire, facendo tesoro delle difficoltà incontrate nella prima deludente annata in bianconero. Teun Koopmeiners ha voglia di riscatto e ha tutte le carte in regola per dimostrare il suo valore.

Alla Juventus sono ancora convinti che l’oneroso investimento della scorsa estate darà i suoi frutti e anche Igor Tudor e il suo staff lo stimano molto. Toccherà adesso al centrocampista olandese dare un segnale netto e importante.

Ma perché la Juventus fa bene a insistere su Koopmeiners e in che ruolo giocherà nella prossima stagione con Tudor?