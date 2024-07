Perché la Fiorentina rinuncia a Barzagli: non sarà lui l’allenatore dell’Under 16

Dietrofont viola, non sarà Barzagli l’allenatore dell’U-16. Nella scelta potrebbe aver pesato il malcontento dei tifosi per il suo passato alla Juve.

Un campione del mondo per guidare i giovani calciatori viola nel loro percorso di crescita. Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, era stato individuato dalla Fiorentina come l’uomo giusto per allenare la formazione Under 16.

Una candidatura forte che sembrava aver superato tutte le altre, tanto che l’ufficialità del suo ruolo alla guida dell’Under 16 viola sembrava davvero vicina.

Ma, come svelato da ‘FirenzeViola.it’, nelle ultime ore c’è stato un dietrofront da parte del club del presidente Rocco Commisso.

Andrea Barzagli non sarà dunque l’allenatore della Fiorentina Under 16. Ma cosa c’è dietro questo ripensamento improvviso?