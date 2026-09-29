Perché la Fiorentina ha ceduto Michael Kayode nel 2024: ragioni tecnico-tattiche oltre ai motivi economici

A posteriori appare un errore, ma in quel momento la scelta della Fiorentina aveva un senso logico: nessuno poteva sapere che Palladino si sarebbe dimesso di lì a poco più di quattro mesi, e con lui Kayode non aveva spazio, rischiava di svalutarsi in maniera pesante. Poteva essere ceduto in prestito secco? No, perché con questa formula certamente il Brentford o qualsiasi squadra di livello alto non ci avrebbe mai puntato, facendo solo un favore alla Fiorentina. A conti fatti, i toscani hanno incassato 18 milioni e mantengono un 10% su una cifra potenzialmente molto superiore per un giocatore che al momento della cessione non aveva certezze in viola.