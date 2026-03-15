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SS Lazio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Perché l’Olimpico sarà pieno per Lazio-Milan: attesi 50 mila tifosi e coreografia della Curva Nord, la protesta contro la società e l'ultima allo stadio in casa

Questa sera lo stadio pieno dopo settimane di protesta: attesi 50mila spettatori per Lazio-Milan, sarà l’ultima presenza dei tifosi prima del nuovo sciopero sugli spalti.

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Lo Stadio Olimpico si prepara a tornare quello delle grandi occasioni per la sfida tra Lazio e Milan

Dopo settimane caratterizzate da tribune semivuote e dal silenzio assordante, i sostenitori biancocelesti torneranno in massa per sostenere la squadra di Maurizio Sarri nel big match contro i rossoneri di Allegri. 

L’appuntamento di domenica sera rappresenterà però anche un evento particolare: sarà infatti l’ultima presenza stagionale dei tifosi laziali sugli spalti prima del ritorno allo sciopero annunciato per le successive gare casalinghe.

All’Olimpico sono attesi circa 50mila spettatori per assistere alla sfida tra i biancocelesti e il Milan. Una cornice di pubblico importante che riporterà entusiasmo attorno alla squadra capitolina dopo un periodo segnato dalle contestazioni e dall’assenza dei sostenitori sugli spalti.

  • L’OLIMPICO TORNA PIENO

    La partita tra Lazio e Milan si giocherà davanti a una cornice di pubblico degna dei grandi appuntamenti. 

    Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre ai 27.000 abbonati biancocelesti – esclusi gli aquilotti under 14 che hanno comunque potuto riacquistare il proprio posto a prezzo ridotto – nelle ultime ore sono stati venduti circa 23.000 biglietti, portando la previsione totale a oltre 50.000 presenze.

    Tra questi ci saranno anche numerosi sostenitori rossoneri: circa 4.500 tifosi milanisti occuperanno il settore ospiti, mentre altri 4.000-5.000 saranno distribuiti negli altri settori dello stadio

    La maggioranza sugli spalti resterà comunque di fede biancoceleste, con i tifosi pronti a colorare lo stadio con una scenografia organizzata per l’occasione.

    La società capitolina spera addirittura di superare quota 55mila presenze. Per la Lazio si tratta di un ritorno a un’atmosfera che negli ultimi tempi era venuta meno, con la squadra costretta a giocare diverse partite casalinghe in un clima quasi surreale per via della protesta dei tifosi.

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  • LA PROTESTA E LA TREGUA

    La presenza massiccia dei sostenitori della Lazio all’Olimpico rappresenta una pausa temporanea nella contestazione in corso da tempo. 

    I gruppi del tifo organizzato hanno infatti deciso di sospendere per una sola partita il boicottaggio delle gare casalinghe, chiamando a raccolta tutto il popolo biancoceleste per il big match contro il Milan.

    Come spiegato dal tifo organizzato, la scelta di rientrare allo stadio è stata ponderata a lungo: “È stata una decisione che abbiamo ponderato da diverso tempo. Quello che dovevamo fare era una contestazione che assumesse vari livelli. Abbiamo dato l’assenteismo, lo stare a Ponte Milvio e poi non starci più”.

    Nelle intenzioni iniziali la mobilitazione avrebbe dovuto riguardare la gara contro il Sassuolo, ma la collocazione del match al lunedì sera avrebbe reso più difficile garantire una grande affluenza. 

    Per questo motivo, come spiegato dagli stessi rappresentanti del tifo organizzato a Radio Laziale, la protesta è stata spostata alla sfida con il Milan, in programma stasera alle 20:45.

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  • STADIO VUOTO FINO A FINE STAGIONE

    Il rientro allo stadio sarà dunque limitato a questa sola partita. 

    Dopo Lazio-Milan i tifosi torneranno infatti a non entrare all’Olimpico per le gare casalinghe di aprile e maggio, salvo eventuali decisioni diverse per il derby - formalmente in trasferta - o per i big match contro Napoli e Inter. 

    Nel caso di un’eventuale finale di Coppa Italia, la decisione sulla presenza dei tifosi dovrà essere valutata nuovamente.

  • LA NOTTE SPECIALE E LA COREOGRAFIA

    Per Maurizio Sarri e la sua Lazio il ritorno del pubblico rappresenta uno stimolo importante. 

    La squadra biancoceleste affronterà il Milan in una partita dal grande peso sportivo: i rossoneri vogliono approfittare dell’occasione lasciata dall’Inter, che ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta, mentre i biancocelesti puntano a chiudere nel migliore dei modi il finale di stagione davanti ai propri tifosi.

    L’Olimpico tornerà quindi a trasformarsi in una bolgia, con una scenografia preparata dal tifo organizzato e un’atmosfera destinata a mettere pressione agli avversari rossoneri, pur accompagnati da una consistente presenza di sostenitori.

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  • IL RITORNO DEI TIFOSI E LA CONTESTAZIONE

    La presenza del tifo organizzato all’Olimpico sarà accompagnata anche dalla contestazione verso la società. Durante l’intervento su Radio Laziale, i rappresentanti della curva hanno ribadito le ragioni della protesta, sottolineando come la scelta di rimanere fuori dallo stadio sia stata dettata dalle dichiarazioni e dalle decisioni della società.

    Noi per principio e per orgoglio siamo rimasti fuori. Chi sta più male a non andare allo stadio e a non seguire la Lazio siamo noi, perché abbiamo improntato tutta la nostra vita per seguire la squadra”.

    Secondo quanto spiegato, la scelta di rientrare per Lazio-Milan servirà anche a dare forza alla contestazione stessa: “Entriamo, contestiamo e poi continuiamo a fare quello che facciamo”. 

    Stasera, dunque, l’Olimpico tornerà a riempirsi per una notte destinata a segnare il ritorno del tifo biancoceleste sugli spalti prima del nuovo stop annunciato per le prossime partite casalinghe.

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