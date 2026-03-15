Perché l’Olimpico sarà pieno per Lazio-Milan: attesi 50 mila tifosi e coreografia della Curva Nord, la protesta contro la società e l'ultima allo stadio in casa

La presenza del tifo organizzato all’Olimpico sarà accompagnata anche dalla contestazione verso la società. Durante l’intervento su Radio Laziale, i rappresentanti della curva hanno ribadito le ragioni della protesta, sottolineando come la scelta di rimanere fuori dallo stadio sia stata dettata dalle dichiarazioni e dalle decisioni della società.

“Noi per principio e per orgoglio siamo rimasti fuori. Chi sta più male a non andare allo stadio e a non seguire la Lazio siamo noi, perché abbiamo improntato tutta la nostra vita per seguire la squadra”.

Secondo quanto spiegato, la scelta di rientrare per Lazio-Milan servirà anche a dare forza alla contestazione stessa: “Entriamo, contestiamo e poi continuiamo a fare quello che facciamo”.

Stasera, dunque, l’Olimpico tornerà a riempirsi per una notte destinata a segnare il ritorno del tifo biancoceleste sugli spalti prima del nuovo stop annunciato per le prossime partite casalinghe.