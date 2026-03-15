Perché l’Olimpico sarà pieno per Lazio-Milan: attesi 50 mila tifosi e coreografia della Curva Nord, la protesta contro la società e l'ultima allo stadio in casa

Lo Stadio Olimpico si prepara a tornare quello delle grandi occasioni per la sfida tra Lazio e Milan.
Dopo settimane caratterizzate da tribune semivuote e dal silenzio assordante, i sostenitori biancocelesti torneranno in massa per sostenere la squadra di Maurizio Sarri nel big match contro i rossoneri di Allegri.
L’appuntamento di domenica sera rappresenterà però anche un evento particolare: sarà infatti l’ultima presenza stagionale dei tifosi laziali sugli spalti prima del ritorno allo sciopero annunciato per le successive gare casalinghe.
All’Olimpico sono attesi circa 50mila spettatori per assistere alla sfida tra i biancocelesti e il Milan. Una cornice di pubblico importante che riporterà entusiasmo attorno alla squadra capitolina dopo un periodo segnato dalle contestazioni e dall’assenza dei sostenitori sugli spalti.